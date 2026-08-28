الأرجنتيني كريستيان غونزاليس مدرباً جديداً لإنتر ميامي

عيّن إنتر ميامي، حامل لقب الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) والذي يلعب في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مواطن الأخير لاعب الجناح الأيسر الدولي السابق كريستيان (كيلي) غونزاليس مدرباً جديداً له.

وسيحاول غونزاليس، المنحدر من روساريو، مسقط رأس «البرغوث»، تصحيح مسار إنتر ميامي المتعثر بعد مونديال 2026، تحت قيادة مواطنه المدرب المؤقت غييرمو أويوس.

وقال الفريق «الوردي والأسود» في بيان: «أعلن إنتر ميامي اليوم أنه توصل إلى اتفاق مع كريستيان ألبرتو كيلي غونزاليس ليصبح المدرب الجديد للفريق الأول للنادي».

وأضاف أن أويوس سيبقى في منصبه إلى حين الموافقة على تصريح العمل لخلفه.

ولعب غونزاليس، ابن الـ52 عاماً، في مركز الجناح الأيسر لفترة طويلة مع روساريو سنترال، وعمالقة أوروبا مثل إنتر الإيطالي، إضافة إلى نوادٍ أخرى مثل فالنسيا وسرقسطة الإسبانيين، في مسيرة تخللتها أيضاً 56 مباراة دولية مع منتخب بلاده بين عامي 1995 و2005.

وكان غونزاليس زميلاً لميسي مع «ألبيسيليستي» في بداية مشوار نجم برشلونة الإسباني السابق مع المنتخب.

وانتقل إلى عالم التدريب عام 2020، إذ تولى قيادة ثلاثة أندية أرجنتينية قبل انتقاله إلى إنتر ميامي.

وعانى إنتر ميامي من فترة عصيبة منذ توقف الدوري في منتصف الموسم تزامناً مع كأس العالم، رغم ضم البرازيلي كازيميرو القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تشكيلة تعجّ بالنجوم.

وتجرّع الفريق بقيادة أويوس أربع هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة، لكنه أفلح في الحفاظ على المركز الثاني في المنطقة الشرقية، رغم تراجعه بفارق 10 نقاط خلف المتصدر ناشفيل (49 مقابل 39).

وأُوقف أويوس الخميس مباراة واحدة ونال غرامة مالية، بسبب انتهاكات فريقه المتكررة لسياسة الدوري بشأن التأخر في بدء المباريات، إذ كان اللاعبون يتأخرون مراراً في العودة إلى الملعب بعد الاستراحة بين الشوطين.

وتولى أويوس، المدير الرياضي السابق لإنتر ميامي والصديق المقرب من ميسي، القيادة الفنية مؤقتاً في أبريل (نيسان)، بعد تخلي مواطنهما خافيير ماسكيرانو عن منصبه «لأسباب شخصية» بعدما قاده لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وختم النادي الأميركي قائلاً: «يود إنتر ميامي أن يشيد بشكل خاص بأويوس، ويشكره على التزامه وتفانيه الكامل تجاه النادي، كما تجلى ذلك في استعداده لتولي هذا المنصب خلال هذه الفترة (منذ رحيل ماسكيرانو) التي بدأت في أبريل الماضي».