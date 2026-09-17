ميسي يسجل هدفه الـ100 مع إنتر ميامي... ويقوده للتتويج بكأس الأبطال

سجَّل ليونيل ميسي هدفه رقم 100 بقميص إنتر ميامي، ليقود الفريق الأميركي إلى الفوز 2 - صفر على كروز أزول المكسيكي، والتتويج بكأس الأبطال لكرة القدم على ملعب «ميامي فريدوم بارك»، أمس (الأربعاء).

ميسي يحتفل باللقب (أ.ف.ب)

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 24 من المباراة في ظهوره رقم 115 مع إنتر ميامي. وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة ليؤكد انتصار فريقه.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي في عام 2023، واصل ميسي، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، صناعة الفارق، مساهماً في قيادة الفريق لإحراز 4 ألقاب حتى الآن.

وكان اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 39 عاماً، والهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 125 هدفاً، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي الشهر الماضي، بعد مسيرة تُوِّج خلالها بلقب كأس العالم 2022.

سجَّل ليونيل ميسي هدفه رقم 100 بقميص إنتر ميامي (أ.ف.ب)

ومن المقرر أن يودِّع ميسي جماهير المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية أمام بنين في السادس من أكتوبر (تشرين الأول).