قرعة أميركا المفتوحة تضع ألكاراس وسبالينكا أمام اختبارات صعبة

يواجه الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل اللقب، طريقاً مليئاً بالتحديات نحو نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، فيما تنتظر البيلاروسية أرينا سبالينكا مواجهات قوية في سعيها للتتويج باللقب للعام الثالث توالياً، وفقاً للقرعة التي سُحبت الخميس.

ويعود ألكاراس إلى منافسات الفردي بعد غياب خمسة أشهر بسبب إصابة في المعصم، ووقع في النصف السفلي القوي من قرعة الرجال إلى جانب أبطال سابقين للبطولة، أبرزهم نوفاك ديوكوفيتش ودانييل ميدفيديف وستان فافرينكا ومارين تشيليتش.

ويستهل المصنف الثاني مشواره أمام رومان سافيولين، وقد يواجه أرتور فيس أو بن شيلتون في ربع النهائي، قبل مواجهة محتملة في نصف النهائي أمام ديوكوفيتش أو ميدفيديف أو فرنسيس تيافو أو براندون ناكاشيما.

أما ديوكوفيتش، المتوج بلقب أميركا المفتوحة أربع مرات والساعي إلى لقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى، فيبدأ مشواره أمام الأرجنتيني ماريانو نافوني، وقد يلتقي فافرينكا أو ماتيو بيريتيني في الدور الثاني.

الإسباني كارلوس ألكاراس خلال مباراة ربع نهائي الزوجي المختلط في بطولة أميركا المفتوحة للتنس (رويترز)

ويستهل المصنف الأول ألكسندر زفيريف، المتوج بأول ألقابه الكبرى في رولان غاروس هذا العام، مشواره أمام لورينزو سونيغو، وقد يواجه لورينزو موزيتي في الدور الرابع وأليكس دي مينور في ربع النهائي، قبل مواجهة محتملة مع فيليكس أوجيه - ألياسيم في نصف النهائي وألكاراس في النهائي.

وفي منافسات السيدات، تبدأ المصنفة الأولى سبالينكا مشوارها أمام الكولومبية كاميلا أوسوريو، وقد تصطدم بليندا نوسكوفا، بطلة ويمبلدون، في ربع النهائي، ثم الأميركية جيسيكا بيغولا في نصف النهائي.

وقد تواجه سبالينكا أيضاً ريناتا زارازوا في الدور الثاني، ثم باربورا كريتشيكوفا وديانا شنايدر في الأدوار التالية، فيما قد تجمعها المباراة النهائية بإيلينا ريباكينا إذا سارت النتائج وفق التصنيف.

أما الأميركية كوكو غوف، بطلة أميركا المفتوحة سابقاً والمصنفة الرابعة، فتدخل البطولة بعد تتويجها بلقب سينسيناتي، وقد تواجه مواطنتها أماندا أنيسيموفا في ربع النهائي.