تييري هنري يُتوج بجائزة رئيس «يويفا»

إيمرسون يستهل مسيرته مع إيبسويتش بهز شباك كريستال بالاس في المواجهة التي فاز بها فريقه (رويترز)

حرصت الأندية الإنجليزية على تدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأبرمت كثيراً من التعاقدات قبل انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ من أجل تحقيق طموحاتها في الموسم الجديد. يسلَّط الضوء هنا على 9 لاعبين من المتوقع أن يجذبوا الأنظار:

بازومانا توريه: نيوكاسل

سيكون من الصعب على نيوكاسل تعويض رحيل أنتوني غوردون، لكن توريه قد يكون البديل الأمثل. يتمتع اللاعب؛ البالغ من العمر 20 عاماً، بسرعة فائقة، وهو أقرب إلى أسلوب الجناح الكلاسيكي، حيث يلعب في الغالب على الجهة اليسرى، وهو لاعب أعسر.

ونتيجة ذلك؛ فقد كان صانعَ ألعاب أكثر منه هدافاً مع هوفنهايم الموسم الماضي.

تشير الأرقام والإحصاءات إلى أنه قدم 14 مساهمة تهديفية في الدوري الألماني الممتاز الموسم الماضي، من بينها 9 تمريرات حاسمة، كما صنع 44 فرصة من اللعب المفتوح، وهو الأمر الذي لم يتفوق عليه فيه سوى 5 لاعبين فقط في «البوندسليغا».

في المقابل، لم يصنع غوردون سوى 24 فرصة من اللعب المفتوح في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

يُعدّ توريه لاعباً غزير الإنتاج في التمريرات العرضية (لعب 115 تمريرة عرضية من اللعب المفتوح، وهو رابع أعلى رقم في الدوري الألماني الموسم الماضي)، ويختلف توريه عن غوردون، لكنه قد يُشكّل مصدر خطورة كبيرة على المنافسين.

كريستوس تزوليس: آرسنال

على الرغم من أن لياندرو تروسارد ليس من الأسماء اللامعة في الدوري الإنجليزي، إلا إنه كان لاعباً مفيداً للغاية لآرسنال، وبالتالي؛ فإن تعويضه ليس بالأمر السهل. وقد أُسندت هذه المهمة إلى تزوليس، ويبدو أنه الخيار الأمثل للمدفعجية.

في البداية، كان تزوليس صانع ألعاب فعّالاً للغاية مع نادي كلوب بروج الموسم الماضي، حيث صنع 135 فرصة، أي أكثر بـ35 فرصة من أي لاعب آخر في الدوري البلجيكي للمحترفين.

والأهم من ذلك، أنه كان بارعاً في الكرات الثابتة؛ ونعلم مدى أهميتها للمدير الفني لآرسنال؛ ميكيل أرتيتا.

كان ديكلان رايس أكثر لاعبي آرسنال فاعلية في الكرات الثابتة الموسم الماضي، حيث صنع 27 فرصة؛ بينما صنع تزوليس 52 فرصة من الكرات الثابتة، وهو ما يُمثّل 38.5 في المائة من إجمالي الفرص التي صنعها.

من غير المرجح أن يُكرر تزوليس إنجازه بتقديم 40 مساهمة تهديفية في الموسم الماضي، رغم أنه ترك انطباعاً أولياً قوياً خلال فوز فريقه بـ«درع الاتحاد الإنجليزي» على مانشستر سيتي بتمريرتين حاسمتين.

كما أشاد أرتيتا بأداء تزوليس أمام كوفنتري في الجولة الأولى من المسابقة، وقال: «الطريقة التي ظهر بها خلال المباريات القليلة الماضية كانت مذهلة. دائماً ما يحاول اختراق الخطوط. أنا معجب به للغاية».

أشاد أرتيتا مدرب آرسنال بأداء تزوليس أمام كوفنتري في الجولة الأولى (أ.ب)

مامادو سانغاري: برنتفورد

أُصيب كثير من خبراء كرة القدم الفرنسية بالدهشة لانضمام سانغاري إلى برنتفورد هذا الصيف. ربما كانت قلة خبرة اللاعب المالي الدولي في الدوري الإنجليزي، حيث لم يلعب سوى موسم واحد، عاملاً سلبياً، إلا إن برنتفورد يبدو أنه سيستفيد من تردد الأندية الأخرى في التعاقد مع اللاعب.

أثبت سانغاري نفسه لاعب خط وسط متكاملاً، ولفت الأنظار إليه بالمستويات الرائعة التي قدمها مع لانس الموسم الماضي.

في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا، لم يتفوق عليه في معدل استعادة الكرة لكل 90 دقيقة سوى لاعب مانشستر سيتي إليوت آندرسون (8.26)، ولاعب ليفركوزن إكسيكيل بالاسيوس (8.04)، مقابل 8.26 لسانغاري.

وعند النظر تحديداً إلى الاستحواذ على الكرة في الثلث الأوسط من الملعب، نجد أن سانغاري يحتل المركز الثاني بمعدل 4.7 مرة لكل 90 دقيقة. كما يقدم سانغاري أداءً مميزاً عندما تكون الكرة بحوزته أيضاً.

وتشير الإحصاءات إلى أن 4 لاعبين فقط في الدوري الفرنسي خلقوا عدداً أكبر من الفرص الثانوية (أي التمريرة التي تسبق التمريرة الحاسمة)، حيث خلق 31 فرصة ثانوية.

يستخدم سانغاري الكرة بذكاء، ويُعدّ إضافةً قوية للغاية في بناء الهجمات، سواءً أكان من حيث دقة تمريراته أم قدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط.

هايدن هاكني: إيفرتون

بنى هاكني لنفسه سمعةً جيدة للغاية خلال مواسمه الأربعة الكاملة في دوري الدرجة الأولى مع ميدلسبره بعد صعوده من أكاديمية الناشئين بالنادي.

لكن، بعد فشل ميدلسبره في الصعود الموسم الماضي، بدا من المستبعد جداً أن يبقى لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً سابقاً في ملعب «ريفرسايد». كان إيفرتون هو من بادر بالتعاقد معه مقابل رسوم قد تصل إلى 25 مليون جنيه استرليني.

هاكني صانع ألعاب من عمق الملعب يتميز بدقة تمريراته، كما أنه يُضفي لمسةً من الإبداع بتمريراته المتقنة؛ دون أن يكون مُجازفاً.

وتُعدّ نسبة تمريراته الأمامية من اللعب المفتوح (33.5 في المائة) أعلى بقليل من المتوسط بين أقرانه في المركز نفسه بدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، لكن في الوقت ذاته، كانت الفرص الثانوية التي صنعها (52 فرصة) هي الأعلى بين جميع اللاعبين في الدوري.

وبالمثل، فقد بلغ معدل تمريراته الحاسمة المتوقعة 4.86، وهو الأمر الذي يجعله يحتل المركز الـ7 في هذه الإحصائية. وإذا تأقلم اللاعب؛ البالغ من العمر 24 عاماً، مع الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد لا يكون استدعاؤه إلى المنتخب الإنجليزي مفاجئاً.

طارق محاريموفيتش وفرحة الفوز على نوتنغهام فورست في «كأس الرابطة» (رويترز)

كاليب ييرينكي: كوفنتري سيتي

نال نادي كوفنتري سيتي إشادة واسعة عندما تعاقد مع ييرينكي من نوردشيلاند الدنماركي هذا الشهر. لطالما أثار اللاعب الغاني الدولي؛ البالغ من العمر 20 عاماً، إعجاب المحللين الرياضيين؛ بفضل مهاراته المتنوعة.

يصنَّف ييرينكي عادةً لاعب خط وسط، لكنه قادر على اللعب محور ارتكاز أو ظهيراً أيمن، وتشير مواهبه المتعددة إلى أنه قد يكون إضافة قيّمة للدوري الإنجليزي.

وفي الدوري الدنماركي الممتاز الموسم الماضي، كان ييرينكي أحد 6 لاعبين فقط في خط الوسط حققوا معدلاً لكل 90 دقيقة لا يقل عن 1.0 فرصة هجومية من اللعب المفتوح (1.1)، و1.5 تدخل ناجح (2.0)، و6.0 استعادة للكرة (7.1).

لكن من بين هؤلاء الـ6، كان معدل لمساته للكرة لكل 90 دقيقة (81.1 لمسة) هو الأعلى بفارق كبير، كما أن نسبة دقة تمريراته (91.8 في المائة) كانت الأفضل بين جميع لاعبي خط الوسط في البطولة (من بين اللاعبين الذين شاركوا في أكثر من 900 دقيقة)، وهو ما يُبرز مدى أهميته لفريقه.

إيمرسون: إيبسويتش تاون

في آخر مرة صعد فيها إيبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسم 2024 - 2025، وضع ثقته بالمهاجم الشاب ليام ديلاب.

ويكرر النادي الأمر نفسه هذه المرة، بعد أن أنفق 24 مليون جنيه استرليني لضم المهاجم البرازيلي إيمرسون من تولوز.

يُعدّ اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً رهاناً جريئاً بعض الشيء، فقد سجل 6 أهداف فقط في 28 مباراة بالدوري الموسم الماضي.

لكن لا يزال من المتوقع أن يقدم الكثير، فهو لاعب سريع وطويل القامة، ويتمتع بمهارات فنية عالية، وفعال للغاية في الانطلاق خلف المدافعين، والعودة للخلف لربط اللعب.

احتل إيمرسون المركز الـ8 بين المهاجمين في الدوري الفرنسي الموسم الماضي من حيث عدد الهجمات التي انتهت بتسديدة أو صناعة فرصة (17 هجمة)، لكن معظم من سبقوه في هذه الإحصائية لعبوا دقائق أكثر بكثير.

سيكون من المثير للاهتمام متابعة تأقلمه مع الدوري الإنجليزي، الذي استهل المسيرة فيه بهز شباك كريستال بالاس في المواجهة التي فاز فيها إيبسويتش بالجولة الأولى.

يوهان مانزامبي: أستون فيلا

خسر أستون فيلا جهود مورغان روجرز ويوري تيليمانس في الصيف، لذا؛ فقد كان من المتوقع دائماً الحاجة إلى تعزيز خط الوسط الهجومي.

ويأمل الفريق أن يُسهم مانزامبي في تعويض اللاعبين الذين رحلوا. يتمتع لاعب خط الوسط، البالغ من العمر 20 عاماً، برؤية هجومية ثاقبة، وقدرة على الانطلاق للأمام، وتجاوز المدافعين في المساحات الضيقة.

مع فرايبورغ الموسم الماضي، لم يتفوق عليه سوى 3 لاعبين فقط بالدوري الألماني في الإحصائية المتعلقة بالتقدم بالكرة للأمام، حيث بلغ متوسط انطلاقاته الهجومية 10 أمتار على الأقل 5 مرات لكل 90 دقيقة.

كما احتل المركز الـ14 في محاولات المراوغة (2.8 مرة لكل 90 دقيقة). ثم تألق في كأس العالم مع منتخب سويسرا، ليصبح أصغر لاعب منذ 60 عاماً على الأقل يُسهم بـ5 أهداف في بطولة واحدة (3 أهداف وتمريرتان حاسمتان).

كانت هناك منافسة شديدة بين الأندية للتعاقد مع مانزامبي، قبل أن يفوز أستون فيلا بسباق التعاقد معه، ويُعدّ تطوره تحت قيادة أوناي إيمري أمراً مثيراً للغاية.

سانغاري وفرحة ورقصة بعد فوز برنتفورد على توتنهام (أ.ف.ب)

لوكاس هيرينغتون: هال سيتي

لم يشارك هيرينغتون مع الفريق الأول لكولورادو رابيدز الأميركي إلا في فبراير (شباط) الماضي، لكنه اختير ضمن «تشكيلة نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم» بعد مشاركته الأولى في كأس العالم مع أستراليا.

وقد كان صعود هذا اللاعب؛ البالغ من العمر 18 عاماً، سريعاً للغاية. ارتبط اسمه بكثير من الأندية الكبرى، لكنه اختار هال سيتي لأنه سيلعب مع الفريق الأول. يتميز هذا المدافع الشاب بدقة التمرير.

ومن بين المدافعين الذين لعبوا أكثر من 400 دقيقة في الدوري الأميركي للمحترفين هذا العام، احتل هيرينغتون المركز الـ6 في عدد اللمسات لكل 90 دقيقة (92.3 لمسة)، والـ8 في دقة التمرير (93.8 في المائة)، والـ4 في عدد مرات الانطلاق بالكرة للأمام لكل 90 دقيقة (24.4)، والـ3 في عدد مرات التقدم بالكرة لمسافة 10 أمتار أو أكثر لكل 90 دقيقة (5.4).

قد يحتاج هيرينغتون إلى بعض الوقت للتأقلم مع الجوانب البدنية للدوري الإنجليزي، لكن نسبة نجاحه في الكرات الهوائية بالدوري الأميركي للمحترفين (71.2 في المائة) كانت مرتفعة نسبياً، وهو ما يكفي ليحتل المركز الـ15 بين مجموعة المدافعين نفسها. وإذا استطاع هيرينغتون التأقلم بسرعة، فقد نشهد أحد أفضل المدافعين في العالم مستقبلاً.

طارق محاريموفيتش: ليدز يونايتد

ضمّ ليدز يونايتد محاريموفيتش بصفته ثاني أغلى صفقة في تاريخه عندما دفع 34 مليون جنيه استرليني لساسولو الإيطالي هذا الصيف، وهو من نوعية المدافعين الذين تعشقهم الجماهير، حيث يتمتّع اللاعب الدولي البوسني بمهارات فنية عالية، كما أنه لاعب قويّ البنية ومنافس شرس.

لا يتردّد محاريموفيتش في التمرير، فقد بلغ عدد تمريراته الطويلة 191 تمريرة، ليحتلّ المركز الـ11 بين جميع لاعبي الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بينما احتلّ المركز الـ6 في تغيير اتجاه اللعب (12 مرة).

يُعرف محاريموفيتش بحرصه على استخلاص الكرة عن طريق «التاكلينغ»، على الرغم من حصوله على عدد لا بأس به من البطاقات الصفراء؛ فقد نال 7 بطاقات في الدوري الموسم الماضي. سيُقدّر مشجعو ليدز يونايتد التزامه. وبعمر 23 عاماً، يُبشّر هذا التعاقد بمستقبل واعد، خصوصاً بعد تألقه مع ليدز.

* خدمة «الغارديان»