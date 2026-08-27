كوفاتش: غيراسي مهاجم دورتموند الأساسي في الموسم الجديد

وجّه الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، رسالة واضحة إلى مهاجمه البرتغالي فابيو سيلفا، مؤكداً أن الغيني سيرهو غيراسي سيبقى الخيار الأساسي لقيادة هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وقال كوفاتش قبل مواجهة هامبورغ، السبت، في الجولة الأولى من الدوري الألماني: «إنه يعرف دوره في الفريق. سيرهو غيراسي هو مهاجمنا الأساسي، وهو منافسه».

وكان سيلفا قد أبدى عدم رضاه عن دوره كبديل عقب خسارة دورتموند أمام بايرن ميونيخ 1-2 في كأس السوبر الألمانية، رغم تسجيله هدف فريقه الوحيد في المباراة.

وخلال موسمه الأول مع دورتموند، شارك المهاجم البرتغالي، البالغ 24 عاماً، في معظم مبارياته بديلاً، وسجل أربعة أهداف خلال 40 مباراة.

وكان مستقبل غيراسي موضع تكهنات عقب نهاية الموسم الماضي، لكن المهاجم الغيني سيدخل الموسم الجديد مجدداً باعتباره الخيار الأول في هجوم دورتموند.