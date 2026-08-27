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كوفاتش: غيراسي مهاجم دورتموند الأساسي في الموسم الجديد

الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند (رويترز)
الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند (رويترز)
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كوفاتش: غيراسي مهاجم دورتموند الأساسي في الموسم الجديد

الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند (رويترز)
الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند (رويترز)

وجّه الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، رسالة واضحة إلى مهاجمه البرتغالي فابيو سيلفا، مؤكداً أن الغيني سيرهو غيراسي سيبقى الخيار الأساسي لقيادة هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وقال كوفاتش قبل مواجهة هامبورغ، السبت، في الجولة الأولى من الدوري الألماني: «إنه يعرف دوره في الفريق. سيرهو غيراسي هو مهاجمنا الأساسي، وهو منافسه».

وكان سيلفا قد أبدى عدم رضاه عن دوره كبديل عقب خسارة دورتموند أمام بايرن ميونيخ 1-2 في كأس السوبر الألمانية، رغم تسجيله هدف فريقه الوحيد في المباراة.

وخلال موسمه الأول مع دورتموند، شارك المهاجم البرتغالي، البالغ 24 عاماً، في معظم مبارياته بديلاً، وسجل أربعة أهداف خلال 40 مباراة.

وكان مستقبل غيراسي موضع تكهنات عقب نهاية الموسم الماضي، لكن المهاجم الغيني سيدخل الموسم الجديد مجدداً باعتباره الخيار الأول في هجوم دورتموند.

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أستون فيلا يضم الألماني ليون غوريتسكا في صفقة انتقال حر

لاعب الوسط الألماني ليون غوريتسكا (رويترز)
لاعب الوسط الألماني ليون غوريتسكا (رويترز)
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أستون فيلا يضم الألماني ليون غوريتسكا في صفقة انتقال حر

لاعب الوسط الألماني ليون غوريتسكا (رويترز)
لاعب الوسط الألماني ليون غوريتسكا (رويترز)

أعلن أستون فيلا، الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الألماني ليون غوريتسكا في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن بايرن ميونيخ هذا الصيف.

وينضم غوريتسكا، البالغ 31 عاماً، إلى أستون فيلا بعد ثمانية مواسم بقميص بايرن، خاض خلالها 312 مباراة وسجل 51 هدفاً.

وحقق لاعب الوسط الألماني خلال مسيرته مع النادي البافاري لقب الدوري الألماني سبع مرات، وكأس ألمانيا ثلاث مرات، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما انضم إلى الفريق قادماً من شالكه عام 2018.

وعلى الصعيد الدولي، خاض غوريتسكا 73 مباراة مع منتخب ألمانيا، وشارك معه في ثلاث نسخ من كأس العالم.

ومن المتوقع أن يمنح غوريتسكا دفعة قوية لخط وسط فريق المدرب أوناي إيمري، بعد رحيل عدد من لاعبيه هذا الصيف، أبرزهم يوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد ومورغان روجرز إلى تشيلسي.

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تشيلسي يقترب من ضم أونست أهانور من أتالانتا مقابل 48 مليون يورو

المدافع الإيطالي الشاب أونست أهانور (رويترز)
المدافع الإيطالي الشاب أونست أهانور (رويترز)
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تشيلسي يقترب من ضم أونست أهانور من أتالانتا مقابل 48 مليون يورو

المدافع الإيطالي الشاب أونست أهانور (رويترز)
المدافع الإيطالي الشاب أونست أهانور (رويترز)

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع المدافع الإيطالي الشاب أونست أهانور قادماً من أتالانتا، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 48 مليون يورو شاملة الإضافات والمكافآت.

وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أن تشيلسي سيتعاقد مع أهانور؛ البالغ 18 عاماً، الذي سجل ظهوره الأول مع المنتخب الإيطالي في يونيو (حزيران) الماضي.

ومن المنتظر أن يحقق أتالانتا مكاسب مالية كبيرة من بيع مدافعه الشاب؛ إذ تصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 48 مليون يورو بعد احتساب الإضافات والمكافآت والبنود المرتبطة بالعقد.

ووفق موقع «توتو ميركاتو»، فقد لا يلعب أهانور مع تشيلسي خلال الموسم الحالي؛ إذ يفضل النادي اللندني إعارته لمنحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب مزيد من الخبرة.

ويبرز برايتون بصفته إحدى الوجهات المحتملة لأهانور في حال إتمام انتقاله إلى تشيلسي.

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أرتيتا يلمّح إلى مشاركة غيمارايش وكونسا أمام أستون فيلا

ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)
ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)
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أرتيتا يلمّح إلى مشاركة غيمارايش وكونسا أمام أستون فيلا

ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)
ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)

أكد ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن الوافدين الجديدين -برونو غيمارايش، وإزري كونسا- قد يكونان متاحين لمواجهة أستون فيلا، الاثنين، في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفض التعليق على التقارير التي تربط النادي بخوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.

وغاب غيمارايش، الذي انضم إلى آرسنال قادماً من نيوكاسل يونايتد هذا الشهر، عن الفوز على كوفنتري سيتي الأسبوع الماضي، بسبب إصابة طفيفة تعرض لها أمام مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع.

وعاد لاعب الوسط البرازيلي، البالغ 28 عاماً، إلى التدريبات، وقد يسجل ظهوره الأول مع آرسنال في الدوري أمام أستون فيلا.

وقال أرتيتا، الخميس: «قد يكون متاحاً، نعم. إنه في الملعب، ويشارك في التدريبات، لكننا بحاجة إلى إدارة الحمل التدريبي للوصول به إلى يوم الاثنين في أفضل حالة ممكنة».

وأكد المدرب الإسباني أيضاً جاهزية المدافع الإنجليزي إزري كونسا، المنضم إلى آرسنال الأسبوع الماضي، لمواجهة فريقه السابق أستون فيلا.

في المقابل، رفض أرتيتا الحديث عن اهتمام آرسنال المحتمل بالتعاقد مع خوليان ألفاريز، قائلاً: «لا تذهبوا في هذا الاتجاه. لن أدلي بأي تعليقات حول لاعبين من أندية أخرى».

وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث شخصياً مع المهاجم الأرجنتيني، رفض الكشف عن أي تفاصيل.

وتطرق مدرب آرسنال أيضاً إلى مستقبل بعض لاعبيه في ظل ازدحام قائمة الفريق، وسط تكهنات بشأن إمكانية رحيل غابرييل مارتينيلي، وغابرييل جيسوس، وإيثان نوانيري.

وعن مارتينيلي تحديداً، قال أرتيتا: «الجميع يعلم مدى محبتنا له، ومهما كانت النتيجة، فستكون بموافقة الجميع».

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