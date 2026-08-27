إعارة بوكو إلى بشكتاش التركي تمهيداً لعودة موسى ديابي إلى ليفركوزن

نجح ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، في تقليص قائمة الفريق ببيع اللاعب الشاب ميك ويزدوم إلى كلوب بروج البلجيكي، ليواصل نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية الذي كان سبباً في تمديد تعاقده مع النادي البافاري.

وانضم ميك -17 عاماً- إلى النادي البلجيكي بعقد حتى عام 2029، بعد مشاركته في 5 مباريات مع الفريق الأول لبايرن في الموسم الماضي، كما انتقل جواو بالينيا إلى بنفيكا قبل أيام قليلة.

وأعلن بايرن عن تمديد عقد إيبرل لمدة عامين يوم الثلاثاء، علماً بأنه يشغل منصبه الحالي منذ مارس (آذار) 2024.

وجاءت هذه الخطة رغم تشكيك أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ، في أداء إيبرل، قائلاً إن فرصه في تمديد تعاقده تساوي 40 في المائة.

ميك ويزدوم (د.ب.أ)

وقال إيبرل، 52 عاماً، في مؤتمر صحافي، الخميس، قبل مواجهة شتوتغارت في انطلاقة الدوري الألماني: «أنا سعيد وفخور للغاية، لأن تمديد تعاقدي لم يكن هبة».

وأضاف أنه تعرّض لضغوط وانتقادات قاسية على مدار عامين، ولكن تراجعت حدة الانتقادات بسبب صفقات الفريق هذا الصيف مع انضمام الظهير الأيسر الألماني ناثانيال براون من آينتراخت فرانكفورت، ونجم المنتخب المغربي إسماعيل صيباري، الذي حظي بإشادة واسعة.

وتابع: «لا يمكن استيعاب العمل في بايرن ميونيخ إلا عندما تكون جزءاً من النادي، يجب أن تختبر أجواء النادي وروحه وتشعر بها».

واستبعد ماكس إيبرل إبرام صفقات جديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس (آب)، ولكن الباب سيكون مفتوحاً أمام رحيل عدد من اللاعبين، مثل الظهير الأيسر ساشا بوي والمهاجم الشاب أريجون إبراهيموفيتش.