إعارة بوكو إلى بشكتاش التركي تمهيداً لعودة موسى ديابي إلى ليفركوزن

انتقل الجناح الهولندي إرنست بوكو إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من باير ليفركوزن، تمهيداً لعودة الفرنسي موسى ديابي مجدداً لجدران النادي الألماني.
وقل سيمون رولفس، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، ضمن بيان رسمي لناديه يوم الخميس: «إرنست بإمكانه إثبات نفسه في بشكتاش وسط مجموعة مميزة من اللاعبين بصفوف النادي التركي».
وانضم بوكو (22 عاماً) إلى ليفركوزن في 2025 قادماً من نادي ألكمار الهولندي، وشارك في 29 مباراة رسمية، سجَّل خلالها 5 أهداف إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.
وسيرحل الجناح الهولندي الشاب ليفتح الباب أمام عودة الجناح الفرنسي موسى ديابي، قادماً من اتحاد جدة السعودي، ليعود مجدداً للنادي الألماني الذي غادره في 2023 إلى أستون فيلا الإنجليزي.
وأكد رولفس لصحيفة «راينشه بوست» اقتراب التوصل لاتفاق من أجل ضم ديابي.