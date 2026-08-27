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الرياضة رياضة عالمية

إعارة بوكو إلى بشكتاش التركي تمهيداً لعودة موسى ديابي إلى ليفركوزن

إرنست بوكو (د.ب.أ)
إرنست بوكو (د.ب.أ)
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إعارة بوكو إلى بشكتاش التركي تمهيداً لعودة موسى ديابي إلى ليفركوزن

إرنست بوكو (د.ب.أ)
إرنست بوكو (د.ب.أ)

انتقل الجناح الهولندي إرنست بوكو إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من باير ليفركوزن، تمهيداً لعودة الفرنسي موسى ديابي مجدداً لجدران النادي الألماني.

وقل سيمون رولفس، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، ضمن بيان رسمي لناديه يوم الخميس: «إرنست بإمكانه إثبات نفسه في بشكتاش وسط مجموعة مميزة من اللاعبين بصفوف النادي التركي».

وانضم بوكو (22 عاماً) إلى ليفركوزن في 2025 قادماً من نادي ألكمار الهولندي، وشارك في 29 مباراة رسمية، سجَّل خلالها 5 أهداف إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.

وسيرحل الجناح الهولندي الشاب ليفتح الباب أمام عودة الجناح الفرنسي موسى ديابي، قادماً من اتحاد جدة السعودي، ليعود مجدداً للنادي الألماني الذي غادره في 2023 إلى أستون فيلا الإنجليزي.

وأكد رولفس لصحيفة «راينشه بوست» اقتراب التوصل لاتفاق من أجل ضم ديابي.

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بايرن يُقلّص قائمته ببيع لاعبه الشاب لنادي كلوب بروج البلجيكي

ماكس إيبرل (أ.ب)
ماكس إيبرل (أ.ب)
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بايرن يُقلّص قائمته ببيع لاعبه الشاب لنادي كلوب بروج البلجيكي

ماكس إيبرل (أ.ب)
ماكس إيبرل (أ.ب)

نجح ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، في تقليص قائمة الفريق ببيع اللاعب الشاب ميك ويزدوم إلى كلوب بروج البلجيكي، ليواصل نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية الذي كان سبباً في تمديد تعاقده مع النادي البافاري.

وانضم ميك -17 عاماً- إلى النادي البلجيكي بعقد حتى عام 2029، بعد مشاركته في 5 مباريات مع الفريق الأول لبايرن في الموسم الماضي، كما انتقل جواو بالينيا إلى بنفيكا قبل أيام قليلة.

وأعلن بايرن عن تمديد عقد إيبرل لمدة عامين يوم الثلاثاء، علماً بأنه يشغل منصبه الحالي منذ مارس (آذار) 2024.

وجاءت هذه الخطة رغم تشكيك أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ، في أداء إيبرل، قائلاً إن فرصه في تمديد تعاقده تساوي 40 في المائة.

ميك ويزدوم (د.ب.أ)

وقال إيبرل، 52 عاماً، في مؤتمر صحافي، الخميس، قبل مواجهة شتوتغارت في انطلاقة الدوري الألماني: «أنا سعيد وفخور للغاية، لأن تمديد تعاقدي لم يكن هبة».

وأضاف أنه تعرّض لضغوط وانتقادات قاسية على مدار عامين، ولكن تراجعت حدة الانتقادات بسبب صفقات الفريق هذا الصيف مع انضمام الظهير الأيسر الألماني ناثانيال براون من آينتراخت فرانكفورت، ونجم المنتخب المغربي إسماعيل صيباري، الذي حظي بإشادة واسعة.

وتابع: «لا يمكن استيعاب العمل في بايرن ميونيخ إلا عندما تكون جزءاً من النادي، يجب أن تختبر أجواء النادي وروحه وتشعر بها».

واستبعد ماكس إيبرل إبرام صفقات جديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس (آب)، ولكن الباب سيكون مفتوحاً أمام رحيل عدد من اللاعبين، مثل الظهير الأيسر ساشا بوي والمهاجم الشاب أريجون إبراهيموفيتش.

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
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ألبين يجدد تعاقد سائقه الأرجنتيني كولابينتو حتى 2027

فرانكو كولابينتو (رويترز)
فرانكو كولابينتو (رويترز)
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ألبين يجدد تعاقد سائقه الأرجنتيني كولابينتو حتى 2027

فرانكو كولابينتو (رويترز)
فرانكو كولابينتو (رويترز)

سوف يبقى السائق الأرجنتيني فرانكو كولابينتو مع فريق ألبين الذي ينافس في بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، للموسم المقبل 2027.

انضم كولابينتو، 23 عاماً، إلى ألبين في 2025 قادماً من ويليامز، ليزامل الفرنسي بيير غاسلي الذي سينتهي تعاقده في 2028.

وقال مدير الفريق فلافيو برياتوري، في بيان، اليوم (الخميس): «استقرار الفريق أمر مهم للغاية».

وأضاف برياتوري: «استقرَّ وضع سائقي الفريق، ورغم أهمية هذه الخطوة، فإنَّ الأهم هو تصميم وبناء سيارة سريعة».

وجمع كولابينتو 19 نقطة بعد 12 سباقاً هذا الموسم، ويحتل المركز الـ12 في ترتيب بطولة السائقين، بينما يحتل غاسلي المركز العاشر برصيد 44 نقطة.

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ماريسكا: بوعدي جاهز لمواجهة كريستال بالاس

إنزو ماريسكا (أ.ف.ب)
إنزو ماريسكا (أ.ف.ب)
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ماريسكا: بوعدي جاهز لمواجهة كريستال بالاس

إنزو ماريسكا (أ.ف.ب)
إنزو ماريسكا (أ.ف.ب)

قال إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي إن الوافد الجديد المغربي أيوب بوعدي سيكون جاهزا لخوض المواجهة على ملعب سيلهرست بارك أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً الجمعة.

وانضم الدولي المغربي إلى صفوف الفريق قادماً من ليل أمس الأربعاء، بعدما قدم مستويات لافتة في الدوري الفرنسي، وكأس العالم الأخيرة.

ولم يكشف النادي عن قيمة التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 18 عاماً، لكن تقارير إعلامية بريطانية قدرتها بنحو مائة مليون يورو (116.8 مليون دولار).

وأكد ماريسكا أن لاعب الوسط المغربي جاهز بدنياً للمشاركة مع الفريق، قائلاً في مؤتمر صحافي اليوم الخميس نشره موقع النادي على الإنترنت: «إنه جاهز، كان يتدرب مع ناديه السابق، وبالتالي فهو في حالة بدنية جيدة. سنرى كم سيحتاج من وقت للتأقلم مع المدينة، والفريق، لكن المؤكد أنه جاهز للمشاركة».

وأشاد المدرب الإيطالي بالدولي المغربي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم ممارسة الكثير من الضغوط عليه في بداية مشواره.

وقال: «إنه هادئ للغاية. لا يبدو في الثامنة عشرة من عمره، بل يظهر بمظهر أكثر نضجاً، وهو أمر مهم، لكن في كل الأحوال علينا التعامل معه بحذر، وتأنٍ، لأنه لا يزال شاباً، وهو قادم من دولة مختلفة، وبلد مختلف.

أيوب بوعدي (أ.ف.ب)

«لا يوجد أي استعجال بشأنه؛ فمن المؤكد أنه سيساعدنا الآن، وفي المستقبل، لكنه لا يزال في الثامنة عشرة من عمره فقط. من واجبي وواجب النادي التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة دون ممارسة أي ضغوط عليه، فهو لا يزال شاباً، ويحتاج إلى بعض الوقت».

وشارك بوعدي في 30 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، بعدما أصبح عام 2023 أصغر لاعب يمثل ليل وعمره 16 عاماً.

وظهر لاعب الوسط لأول مرة مع المنتخب المغربي الأول في مايو (أيار) الماضي، قبل أن يدخل تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026. وخاض مباراته الأولى في البطولة أمام البرازيل، كما شارك أساسياً في خمس من ست مباريات خاضها المغرب في طريقه إلى دور الثمانية.

وكان مانشستر سيتي قد عزز صفوفه الشهر الماضي بالتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون قادماً من نوتنغهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار).

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