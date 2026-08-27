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الرياضة رياضة عالمية

أتلتيكو يرد على لابورتا: فرصة انتقال ألفاريز إلى برشلونة «صفر في المائة»

يرى أتلتيكو أن ما جرى خلال الأشهر الماضية تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية (رويترز)
يرى أتلتيكو أن ما جرى خلال الأشهر الماضية تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية (رويترز)
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أتلتيكو يرد على لابورتا: فرصة انتقال ألفاريز إلى برشلونة «صفر في المائة»

يرى أتلتيكو أن ما جرى خلال الأشهر الماضية تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية (رويترز)
يرى أتلتيكو أن ما جرى خلال الأشهر الماضية تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية (رويترز)

صعّد أتلتيكو مدريد لهجته تجاه قضية مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مؤكداً رفضه القاطع لفكرة انتقال اللاعب إلى برشلونة، في ظل استمرار الجدل حول مستقبله، والعلاقة المتوترة بين الأطراف المعنية.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، ترى مصادر داخل أتلتيكو أن النادي هو «الضحية الوحيدة» في القضية، معتبراً أن التركيز المتزايد على معاناة اللاعب أدى إلى تجاهل الأضرار الاقتصادية والسمعة التي لحقت بالنادي. وقال المصدر: «يتم تصوير اللاعب على أنه ضحية، لكن الضحية الوحيدة في قضية جوليان هي أتلتيكو».

ويؤكد النادي المدريدي أن فرص بيع ألفاريز إلى برشلونة تبلغ «صفر في المائة»، مشدداً على أن المسألة لم تعد مرتبطة بالمال وإنما بـ«كرامة النادي».

ويرى أتلتيكو أن ما جرى خلال الأشهر الماضية تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية، وسط انتقادات لطريقة تعامل وكيل اللاعب والنادي الكاتالوني مع مستقبله.

وأشار المصدر إلى أن أتلتيكو رفض في مارس (آذار) عرضاً لتجديد عقد ألفاريز كان سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، برفع راتبه من 7 إلى 10 ملايين يورو، كما لم تصل إلى مكاتب النادي حتى الآن قيمة الـ150 مليون يورو التي كان يتعين تقديمها قبل 20 يونيو (حزيران) لفتح الباب أمام رحيله، من دون احتساب العمولات.

وفي المقابل، يؤكد أتلتيكو أنه سيواصل دعم ألفاريز، خصوصاً فيما يتعلق بوضعه الصحي، مع إبداء النادي استعداده لوضع خدماته الطبية تحت تصرف اللاعب ومساعدته على العودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق عندما يصبح جاهزاً. ويأتي ذلك بعدما غاب ألفاريز عن مران الفريق أمس بداعي شعوره بوعكة صحية.

ويعتقد النادي أن الفترة الماضية شهدت انتشار «الكثير من الأكاذيب وأنصاف الحقائق»، معتبراً أن أتلتيكو هو الطرف الذي تحمل تبعات الأزمة.

كما يعتزم النادي تحديث الشكوى التي سبق أن تقدم بها، في ضوء ما يراه محاولات من برشلونة ووكيل اللاعب فرناندو هيدالغو للتأثير على مستقبل المهاجم الأرجنتيني.

وتأتي هذه التطورات بعد تمسك رئيس برشلونة جوان لابورتا برغبة ناديه في التعاقد مع ألفاريز، إذ أكد استمرار اهتمام النادي بالمهاجم، الأمر الذي دفع أتلتيكو إلى إعلان موقف أكثر تشدداً وإغلاق الباب أمام أي مفاوضات مع النادي الكاتالوني.

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الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يتعاقد مع الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش حتى 2030

حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (حساب اللاعب)
حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (حساب اللاعب)
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برشلونة يتعاقد مع الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش حتى 2030

حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (حساب اللاعب)
حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (حساب اللاعب)

تعاقد برشلونة مع حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش قادماً من فناربخشه التركي حتى عام 2030، وفقاً لما أعلنه بطل إسبانيا لكرة القدم الخميس.

وأعلن برشلونة عن إتمام الصفقة، عبر حسابه على موقع «إكس»؛ حيث نشر صورتين للاعبه الجديد مرفقتين بعبارة «مزيد من الأمان بين الخشبات الثلاث. أهلاً بك، ليفاكوفيتش»، و«جاهز للدفاع عن مرمانا».

وقال العملاق الكاتالوني، في بيان له: «توصّل برشلونة إلى اتفاق مع فناربخشه لانتقال حارس المرمى الكرواتي الذي وقّع عقداً لمدة 4 مواسم حتى 30 يونيو (حزيران) 2030.

وبدأ ليفاكوفيتش مسيرته في الفئات العمرية مع زادار، قبل انتقاله إلى دينامو زغرب عام 2012، حيث أمضى 7 مواسم وخاض 295 مباراة في مختلف المسابقات، محافظاً على نظافة شباكه في 137 مباراة، كما تُوج بلقب الدوري سبع مرات.

وانتقل الحارس الكرواتي إلى فناربخشه في صيف 2023، وشارك معه في 74 مباراة، خرج خلالها بشباك نظيفة في 24 مواجهة.

وفي صيف 2025، انتقل إلى جيرونا على سبيل الإعارة من دون أن يشارك في أي مباراة، قبل عودته إلى دينامو زغرب معاراً خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليسهم في تتويجه بلقب الدوري الكرواتي.

وعلى الصعيد الدولي، يدافع ليفاكوفيتش عن ألوان منتخب كرواتيا منذ عام 2017، وشارك في 3 نسخ من كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026، إضافة إلى نسختي كأس أوروبا 2021 و2024.

وبرز ليفاكوفيتش خصوصاً في مونديال قطر 2022، بعدما تألق في ركلات الترجيح أمام اليابان والبرازيل.

وينضم الحارس الكرواتي إلى البولندي المخضرم فويتشيخ شتشيزني، ليشكلا دعماً للحارس الأساسي جوان غارسيا في تشكيلة برشلونة.

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الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

إيبسويتش يتحرك لاستعارة تامي أبراهام من أستون فيلا

مهاجم أستون فيلا تامي أبراهام (رويترز)
مهاجم أستون فيلا تامي أبراهام (رويترز)
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إيبسويتش يتحرك لاستعارة تامي أبراهام من أستون فيلا

مهاجم أستون فيلا تامي أبراهام (رويترز)
مهاجم أستون فيلا تامي أبراهام (رويترز)

يعمل إيبسويتش تاون على إتمام صفقة لاستعارة المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام من أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب «The Athletic»، انضم أبراهام، البالغ 28 عاماً، إلى أستون فيلا في يناير (كانون الثاني) الماضي قادماً من بشكتاش مقابل 21 مليون يورو (24.2 مليون دولار)، ووقّع عقداً لمدة 4 أعوام ونصف العام، إلا أن النادي بات مستعداً للاستماع إلى العروض المقدمة لضمه هذا الصيف.

ولم ينجح أبراهام في حجز مكان أساسي ضمن تشكيلة المدرب أوناي إيمري، إذ سجَّل هدفين فقط خلال 16 مباراة في النصف الثاني من الموسم.

وفي حال إتمام انتقاله إلى إيبسويتش، سيكون أبراهام ثاني مهاجم يغادر أستون فيلا، مع اقتراب أولي واتكينز من الانتقال إلى الهلال السعودي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بعدما ودّع زملاءه وأعضاء الجهاز الفني، الخميس.

ويعمل أستون فيلا على تعويض رحيل المهاجمين، واضعاً نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي ورافائيل لياو نجم ميلان ضمن أبرز أهدافه الهجومية.

ويخوض أبراهام فترته الثانية مع أستون فيلا، بعدما سبق أن لعب معه معاراً من تشيلسي في موسم 2018-2019، وأسهم في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الملحق، كما أنهى الموسم ثالثاً في ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى.

ومنذ رحيله عن تشيلسي في أغسطس (آب) 2021، تنقل أبراهام بين روما وميلان وبشكتاش، وكانت تجربته مع روما الأطول، إذ سجّل 37 هدفاً، وصنع 13 خلال 120 مباراة، رغم تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في نهاية موسم 2022-2023.

وكان أبراهام قد برز بقوة مع تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد في موسم 2019-2020، عندما سجَّل 15 هدفاً في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أفضل رصيد تهديفي له في المسابقة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض أبراهام 11 مباراة مع منتخب إنجلترا، فيما عزز إيبسويتش صفوفه بـ12 لاعباً جديداً هذا الصيف بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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فوضى جيندوزي تشعل مواجهة فنربخشه وليون

فوضى جيندوزي تشعل مواجهة فنربخشه وليون
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فوضى جيندوزي تشعل مواجهة فنربخشه وليون

فوضى جيندوزي تشعل مواجهة فنربخشه وليون

تأهل فنربخشه إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 17 عاماً بعد الفوز على ليون، في مواجهة مثيرة انتهت بمشاجرة جماعية بين اللاعبين والأجهزة الفنية.

وكان ماتيو جيندوزي سبباً في اشتعال وتيرة الأحداث.

وتبقى علاقة جيندوزي، المشهور بشعره الكثيف، متوترة بجماهير ليون؛ لأنه كان لاعباً سابقاً في الغريم أولمبيك مارسيليا، وأشعل الأمور باستفزازه جماهير ليون في مدرجات ملعب «جروباما» بعد الفوز 2-1، الذي ضمن للفريق التركي تجاوز الدور التمهيدي لأول مرة منذ موسم 2008-2009.

ولوّح جيندوزي بإشارات غير لائقة تجاه جماهير ليون، وهتف باسم مارسيليا، وسار على خطاه زميله ماسون جرينوود، ومن المقرر أن يُحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في هذه الأحداث.

وأثارت مبالغة اللاعب الفرنسي في احتفالاته غضب جماهير ليون؛ حيث حاول بعضهم اقتحام أرض الملعب، وحاول لاعبو فنربخشه منع زميلهم من الاشتباك مع الجماهير التي حاولت القفز إلى أرض الملعب.

وردّ لاعبو ليون بالركض نحو جيندوزي وركله ورشه بالمياه، لتندلع مشاجرات جماعية.

واندلعت مشاجرة أخرى في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، عندما طار مدرب حراس مرمى ليون، أنطونيو فيريرا، في الهواء ليركل جيندوزي ردّاً على استفزازه لجماهير ليون أثناء مرافقة زميليه روميلو لوكاكو وميلان سكرينيار له خارج الملعب.

وبرر جيندوزي تصرفاته بأنها جاءت ردّاً على جماهير ليون التي أهانت عائلته خلال الإحماء وطوال المباراة.

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة «راديو مونت كارلو»: «إنه مزاح متبادل، لقد أهانوا عائلتي، ولم يتسموا بالاحترام، ومن المؤسف ألا نحتفل بالفوز بالطريقة التي نريدها».

من جانبه، قال كورنتنين توليسو، قائد فريق ليون: «ما فعله جيندوزي تصرفات غير مسؤولة، عليه أن يتعلم من هذا الموقف».

وأضاف توليسو عبر قناة «كانال بلس» نقلتها شبكة «راديو مونت كارلو»: «لقد نصحته بالتواضع والاحتفال مع زملائه في غرفة الملابس، لا داعي لما فعله، لقد أبلغني بأنه تصرفاته كانت رداً على إهانة الجماهير له، ولكن لاعب كرة القدم يتعرض دائماً للتجاوزات في المباريات خارج أرض فريقه، ولكن لا يمكن الرد بهذه الطريقة».

ويرتدي جيندوزي -27 عاماً- قميص منتخب فرنسا، وسبق له اللعب بصفوف آرسنال الإنجليزي في بداية مسيرته، ولعب في مرسيليا بين عامي 2022 و2024، ثم انتقل إلى لاتسيو الإيطالي قبل أن ينتقل نهائياً إلى فنربخشه في يناير (كانون الثاني).

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