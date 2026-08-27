إيبسويتش يتحرك لاستعارة تامي أبراهام من أستون فيلا

يعمل إيبسويتش تاون على إتمام صفقة لاستعارة المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام من أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب «The Athletic»، انضم أبراهام، البالغ 28 عاماً، إلى أستون فيلا في يناير (كانون الثاني) الماضي قادماً من بشكتاش مقابل 21 مليون يورو (24.2 مليون دولار)، ووقّع عقداً لمدة 4 أعوام ونصف العام، إلا أن النادي بات مستعداً للاستماع إلى العروض المقدمة لضمه هذا الصيف.

ولم ينجح أبراهام في حجز مكان أساسي ضمن تشكيلة المدرب أوناي إيمري، إذ سجَّل هدفين فقط خلال 16 مباراة في النصف الثاني من الموسم.

وفي حال إتمام انتقاله إلى إيبسويتش، سيكون أبراهام ثاني مهاجم يغادر أستون فيلا، مع اقتراب أولي واتكينز من الانتقال إلى الهلال السعودي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بعدما ودّع زملاءه وأعضاء الجهاز الفني، الخميس.

ويعمل أستون فيلا على تعويض رحيل المهاجمين، واضعاً نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي ورافائيل لياو نجم ميلان ضمن أبرز أهدافه الهجومية.

ويخوض أبراهام فترته الثانية مع أستون فيلا، بعدما سبق أن لعب معه معاراً من تشيلسي في موسم 2018-2019، وأسهم في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الملحق، كما أنهى الموسم ثالثاً في ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى.

ومنذ رحيله عن تشيلسي في أغسطس (آب) 2021، تنقل أبراهام بين روما وميلان وبشكتاش، وكانت تجربته مع روما الأطول، إذ سجّل 37 هدفاً، وصنع 13 خلال 120 مباراة، رغم تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في نهاية موسم 2022-2023.

وكان أبراهام قد برز بقوة مع تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد في موسم 2019-2020، عندما سجَّل 15 هدفاً في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أفضل رصيد تهديفي له في المسابقة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض أبراهام 11 مباراة مع منتخب إنجلترا، فيما عزز إيبسويتش صفوفه بـ12 لاعباً جديداً هذا الصيف بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.