غياب موسيالا عن شتوتغارت لكنه يستجيب بشكل جيد لتعديل علاجه

سيغيب مهاجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا، عن تشكيلة فريقه أمام شتوتغارت، الجمعة، في افتتاح الدوري الألماني لكرة القدم، لكنه «بخير» و«يستجيب بشكل جيد» للتعديل الذي أُدخل على علاجه، حسبما أوضح مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، الخميس.

وكان موسيالا قد سقط على أرض الملعب خلال مباراتين إعداديتين أمام لايبزيغ وهايدنهايم. وكشف الدولي الألماني البالغ 23 عاماً، عن أنَّ تلك «النوبات القصيرة والمؤقتة التي يسهل التعامل معها علاجياً» هي جزء من حياته اليومية، وتعود إلى «اضطراب عصبي»، مؤكداً أنه «لا يوجد أي خطر إضافي على الصحة».

وأوضح كومباني، الأسبوع الماضي، أن تعديلاً في العلاج الطبي لموسيالا تسبب في «آثار جانبية» كانت وراء هاتين النوبتين.

وقال المدرب البلجيكي، الخميس، خلال مؤتمر صحافي عشية المباراة: «جمال بخير. سيكون مع الفريق في التدريبات اليوم، لكنه لن يكون ضمن المجموعة غداً».

وأضاف أن العلاج الطبي لموسيالا تم تعديله، وأن اللاعب «يستجيب بشكل جيد. سيعود في وقت ما. نتخذ القرارات بالتشاور مع جميع الخبراء. إنه بخير».

وبعد المباراة الافتتاحية للدوري الألماني، الجمعة، أمام شتوتغارت على ملعب أليانز أرينا، يحلّ بايرن ضيفاً الأربعاء، على أوسنابروك (درجة ثانية) في دور الـ32 من كأس ألمانيا، ثم يواجه شالكة خارج أرضه ضمن الدوري في الخامس من سبتمبر (أيلول).

ولتعويض غياب موسيالا أمام بروسيا دورتموند في الكأس السوبر السبت الماضي، أشرك كومباني ناثانيال براون في مركز صانع الألعاب.

ويُعدُّ المغربي إسماعيل الصيباري خياراً آخر لهذا المركز، وهو «ليس بعيداً جداً» عن خوض أول مباراة له أساسياً، بحسب كومباني.

ويتعافى الصيباري، وهو أحد تعاقدَي بايرن الجديدين هذا الصيف إلى جانب براون، من إصابة تعرَّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.