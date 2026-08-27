فورست يضم المهاجم ديلاب من تشيلسي 

تعاقد نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس مع ليام ديلاب لمدة خمس سنوات قادماً من تشيلسي، إذ وقع المهاجم مقابل مبلغ يتردد أنه قياسي للنادي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن فورست دفع 45 مليون جنيه إسترليني (61.08 مليون دولار) مقابل اللاعب (23 عاماً) بالإضافة إلى خمسة ملايين إسترليني أخرى كبنود إضافية. وكانت أغلى صفقة سابقة لفورست التعاقد مع أوماري هاتشينسون، الذي انضم للفريق قادماً من إبسويتش تاون مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

وقال ديلاب في بيان: «لا أطيق الانتظار لبدء مشواري مع الفريق، فهذا نادٍ عظيم صاحب تاريخ عريق. تحدثت مع المدرب (أوليفر غلاسنر) وأعجبتني طريقته، أعتقد أنه يمكن أن يكون الشخص الذي سيساعدني حقاً على التطور واتخاذ الخطوة التالية، وأتمنى تسجيل الأهداف هنا».

وتخرج ديلاب، نجل روري لاعب وسط ستوك سيتي السابق، في أكاديمية مانشستر سيتي وانضم إلى إبسويتش تاون عام 2024، وسجل 12 هدفاً في 37 مباراة خلال موسم 2024 – 2025،

وانتقل إلى تشيلسي عام 2025 وكان جزءاً من الفريق الفائز بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، لكنه فشل في حجز مكان له في التشكيلة الأساسية، حيث عانى من الإصابات وتراجع المستوى وسجل ثلاثة أهداف في 47 مباراة في المسابقات كافة.

وسيزور فورست، الذي احتل المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، فريق ليفربول في أنفيلد يوم السبت المقبل.