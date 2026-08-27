نيكو غونزاليز: متحمس لمشروع نيوكاسل والأجواء في «سانت جيمس بارك»

أعرب لاعب الوسط الإسباني، نيكو غونزاليز، عن سعادته بالانضمام إلى نيوكاسل يونايتد قادماً من مانشستر سيتي، مؤكداً حماسه لخوض تجربته الجديدة.

ووفقاً لتقارير، وقَّع اللاعب البالغ 24 عاماً عقداً طويل الأمد مع نيوكاسل، في صفقة بلغت قيمتها 52 مليون جنيه إسترليني (70.7 مليون دولار).

وقال غونزاليز لموقع ناديه الجديد: «أنا سعيد للغاية بوجودي في هذا النادي الرائع. سمعت كثيراً عن النادي والمدينة، لذلك أنا متحمس للعيش هنا، وأن أكون جزءاً من هذا المشروع».

وأضاف: «لعبت في (سانت جيمس بارك) مرتين مع مانشستر سيتي، وكانت الأجواء صعبة ومثيرة. أنا متحمس الآن لخوض هذه التجربة لاعباً في نيوكاسل».

وبدأ غونزاليز مسيرته مع برشلونة، الذي أعاره إلى فالنسيا، قبل انتقاله إلى بورتو البرتغالي عام 2023، ثم انضم إلى مانشستر سيتي في شتاء 2025 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وخاض معه 60 مباراة.

من جانبه، أشاد ماتياس يايسله، مدرب نيوكاسل، بالوافد الجديد، مؤكداً أنه يتميز بالقوة والقدرة على الاحتفاظ بالكرة والتقدم بها تحت ضغط المنافس، إلى جانب انضباطه الدفاعي وقراءته الجيدة للمباريات.

وأضاف يايسله أن غونزاليز يمتلك «عقلية الفوز» بفضل تجاربه مع أندية أوروبية كبيرة، مشيراً إلى أن صغر سنه وطموحه يجعلان منه إضافةً مهمةً للفريق.

وأصبح غونزاليز سابع صفقات نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد بازومانا توريه، وشون ستور، وألادجي بامبا، وعمار ديديتش، والحارسين لوكاس هورنيتشيك وإيوين جاون.

وتمنح الصفقة دفعة لخط وسط نيوكاسل بعد رحيل البرازيلي برونو غيمارايش إلى آرسنال، والإيطالي ساندرو تونالي إلى توتنهام.