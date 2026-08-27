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فوزينيا «أيقونة مونديال 2026» يتألق في ظهوره الأول مع كولو كولو

فوزينيا حارس كولو كولو خلال مواجهة يونيون إسبانيولا في كأس تشيلي (إ.ب.أ)
فوزينيا حارس كولو كولو خلال مواجهة يونيون إسبانيولا في كأس تشيلي (إ.ب.أ)
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فوزينيا «أيقونة مونديال 2026» يتألق في ظهوره الأول مع كولو كولو

فوزينيا حارس كولو كولو خلال مواجهة يونيون إسبانيولا في كأس تشيلي (إ.ب.أ)
فوزينيا حارس كولو كولو خلال مواجهة يونيون إسبانيولا في كأس تشيلي (إ.ب.أ)

سجّل فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، وأحد أبرز نجوم كأس العالم 2026، ظهوره الأول بقميص كولو كولو، وأسهم في فوزه 3-0 على يونيون إسبانيولا، الأربعاء، ضمن منافسات كأس تشيلي.

وكان جوسيمار إيفورا دياس، المعروف باسم فوزينيا، قد وصل إلى تشيلي في 2 أغسطس (آب)، بعدما أعلن كولو كولو التعاقد معه في 24 يوليو (تموز)، إذ تأخر وصول الحارس -البالغ 40 عاماً- 3 مرات بسبب مشكلات إدارية.

وانخرط فوزينيا سريعاً في تدريبات متصدر الدوري التشيلي، وظهر في قائمة الفريق خلال 3 مباريات، لكنه بقي على مقاعد البدلاء، بما فيها مواجهة «السوبر كلاسيكو» الأخيرة.

وفي ظهوره الأول، تجاوز الحارس المخضرم بعض التوتر في بداية اللقاء، ونجح في التصدي لمحاولات يونيون إسبانيولا، محافظاً على نظافة شباكه ليسهم في انتصار كولو كولو بثلاثية نظيفة.

ويواجه فوزينيا منافسة قوية على حراسة المرمى، رغم غياب الحارس الأساسي فرناندو دي بول بسبب الإصابة، في ظل تألق غابرييل ماورييرا، البالغ 19 عاماً، والذي نال إشادة واسعة بعد مستواه في «السوبر كلاسيكو».

وانضم فوزينيا إلى كولو كولو قادماً من تشافيز، المنافس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، بعدما خطف الأنظار خلال مونديال 2026 بتصديات لافتة أمام منتخبات بينها أوروغواي وإسبانيا، التي تُوجت لاحقاً باللقب، وأسهم في عبور الرأس الأخضر دور المجموعات من دون هزيمة.

وانتهت مغامرة الرأس الأخضر في دور الـ32 بالخسارة أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، لكن البطولة صنعت شهرة واسعة لفوزينيا، إذ ارتفع عدد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أقل من 50 ألفاً قبل المونديال إلى أكثر من 29 مليوناً بعده.

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أتلتيكو يرد على لابورتا: فرصة انتقال ألفاريز إلى برشلونة «صفر في المائة»

يرى أتلتيكو أن ما جرى خلال الأشهر الماضية تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية (رويترز)
يرى أتلتيكو أن ما جرى خلال الأشهر الماضية تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية (رويترز)
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أتلتيكو يرد على لابورتا: فرصة انتقال ألفاريز إلى برشلونة «صفر في المائة»

يرى أتلتيكو أن ما جرى خلال الأشهر الماضية تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية (رويترز)
يرى أتلتيكو أن ما جرى خلال الأشهر الماضية تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية (رويترز)

صعّد أتلتيكو مدريد لهجته تجاه قضية مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مؤكداً رفضه القاطع لفكرة انتقال اللاعب إلى برشلونة، في ظل استمرار الجدل حول مستقبله، والعلاقة المتوترة بين الأطراف المعنية.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، ترى مصادر داخل أتلتيكو أن النادي هو «الضحية الوحيدة» في القضية، معتبراً أن التركيز المتزايد على معاناة اللاعب أدى إلى تجاهل الأضرار الاقتصادية والسمعة التي لحقت بالنادي. وقال المصدر: «يتم تصوير اللاعب على أنه ضحية، لكن الضحية الوحيدة في قضية جوليان هي أتلتيكو».

ويؤكد النادي المدريدي أن فرص بيع ألفاريز إلى برشلونة تبلغ «صفر في المائة»، مشدداً على أن المسألة لم تعد مرتبطة بالمال وإنما بـ«كرامة النادي».

ويرى أتلتيكو أن ما جرى خلال الأشهر الماضية تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية، وسط انتقادات لطريقة تعامل وكيل اللاعب والنادي الكاتالوني مع مستقبله.

وأشار المصدر إلى أن أتلتيكو رفض في مارس (آذار) عرضاً لتجديد عقد ألفاريز كان سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، برفع راتبه من 7 إلى 10 ملايين يورو، كما لم تصل إلى مكاتب النادي حتى الآن قيمة الـ150 مليون يورو التي كان يتعين تقديمها قبل 20 يونيو (حزيران) لفتح الباب أمام رحيله، من دون احتساب العمولات.

وفي المقابل، يؤكد أتلتيكو أنه سيواصل دعم ألفاريز، خصوصاً فيما يتعلق بوضعه الصحي، مع إبداء النادي استعداده لوضع خدماته الطبية تحت تصرف اللاعب ومساعدته على العودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق عندما يصبح جاهزاً. ويأتي ذلك بعدما غاب ألفاريز عن مران الفريق أمس بداعي شعوره بوعكة صحية.

ويعتقد النادي أن الفترة الماضية شهدت انتشار «الكثير من الأكاذيب وأنصاف الحقائق»، معتبراً أن أتلتيكو هو الطرف الذي تحمل تبعات الأزمة.

كما يعتزم النادي تحديث الشكوى التي سبق أن تقدم بها، في ضوء ما يراه محاولات من برشلونة ووكيل اللاعب فرناندو هيدالغو للتأثير على مستقبل المهاجم الأرجنتيني.

وتأتي هذه التطورات بعد تمسك رئيس برشلونة جوان لابورتا برغبة ناديه في التعاقد مع ألفاريز، إذ أكد استمرار اهتمام النادي بالمهاجم، الأمر الذي دفع أتلتيكو إلى إعلان موقف أكثر تشدداً وإغلاق الباب أمام أي مفاوضات مع النادي الكاتالوني.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يتعاقد مع الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش حتى 2030

حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (حساب اللاعب)
حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (حساب اللاعب)
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برشلونة يتعاقد مع الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش حتى 2030

حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (حساب اللاعب)
حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (حساب اللاعب)

تعاقد برشلونة مع حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش قادماً من فناربخشه التركي حتى عام 2030، وفقاً لما أعلنه بطل إسبانيا لكرة القدم الخميس.

وأعلن برشلونة عن إتمام الصفقة، عبر حسابه على موقع «إكس»؛ حيث نشر صورتين للاعبه الجديد مرفقتين بعبارة «مزيد من الأمان بين الخشبات الثلاث. أهلاً بك، ليفاكوفيتش»، و«جاهز للدفاع عن مرمانا».

وقال العملاق الكاتالوني، في بيان له: «توصّل برشلونة إلى اتفاق مع فناربخشه لانتقال حارس المرمى الكرواتي الذي وقّع عقداً لمدة 4 مواسم حتى 30 يونيو (حزيران) 2030.

وبدأ ليفاكوفيتش مسيرته في الفئات العمرية مع زادار، قبل انتقاله إلى دينامو زغرب عام 2012، حيث أمضى 7 مواسم وخاض 295 مباراة في مختلف المسابقات، محافظاً على نظافة شباكه في 137 مباراة، كما تُوج بلقب الدوري سبع مرات.

وانتقل الحارس الكرواتي إلى فناربخشه في صيف 2023، وشارك معه في 74 مباراة، خرج خلالها بشباك نظيفة في 24 مواجهة.

وفي صيف 2025، انتقل إلى جيرونا على سبيل الإعارة من دون أن يشارك في أي مباراة، قبل عودته إلى دينامو زغرب معاراً خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليسهم في تتويجه بلقب الدوري الكرواتي.

وعلى الصعيد الدولي، يدافع ليفاكوفيتش عن ألوان منتخب كرواتيا منذ عام 2017، وشارك في 3 نسخ من كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026، إضافة إلى نسختي كأس أوروبا 2021 و2024.

وبرز ليفاكوفيتش خصوصاً في مونديال قطر 2022، بعدما تألق في ركلات الترجيح أمام اليابان والبرازيل.

وينضم الحارس الكرواتي إلى البولندي المخضرم فويتشيخ شتشيزني، ليشكلا دعماً للحارس الأساسي جوان غارسيا في تشكيلة برشلونة.

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إيبسويتش يتحرك لاستعارة تامي أبراهام من أستون فيلا

مهاجم أستون فيلا تامي أبراهام (رويترز)
مهاجم أستون فيلا تامي أبراهام (رويترز)
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إيبسويتش يتحرك لاستعارة تامي أبراهام من أستون فيلا

مهاجم أستون فيلا تامي أبراهام (رويترز)
مهاجم أستون فيلا تامي أبراهام (رويترز)

يعمل إيبسويتش تاون على إتمام صفقة لاستعارة المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام من أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب «The Athletic»، انضم أبراهام، البالغ 28 عاماً، إلى أستون فيلا في يناير (كانون الثاني) الماضي قادماً من بشكتاش مقابل 21 مليون يورو (24.2 مليون دولار)، ووقّع عقداً لمدة 4 أعوام ونصف العام، إلا أن النادي بات مستعداً للاستماع إلى العروض المقدمة لضمه هذا الصيف.

ولم ينجح أبراهام في حجز مكان أساسي ضمن تشكيلة المدرب أوناي إيمري، إذ سجَّل هدفين فقط خلال 16 مباراة في النصف الثاني من الموسم.

وفي حال إتمام انتقاله إلى إيبسويتش، سيكون أبراهام ثاني مهاجم يغادر أستون فيلا، مع اقتراب أولي واتكينز من الانتقال إلى الهلال السعودي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بعدما ودّع زملاءه وأعضاء الجهاز الفني، الخميس.

ويعمل أستون فيلا على تعويض رحيل المهاجمين، واضعاً نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي ورافائيل لياو نجم ميلان ضمن أبرز أهدافه الهجومية.

ويخوض أبراهام فترته الثانية مع أستون فيلا، بعدما سبق أن لعب معه معاراً من تشيلسي في موسم 2018-2019، وأسهم في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الملحق، كما أنهى الموسم ثالثاً في ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى.

ومنذ رحيله عن تشيلسي في أغسطس (آب) 2021، تنقل أبراهام بين روما وميلان وبشكتاش، وكانت تجربته مع روما الأطول، إذ سجّل 37 هدفاً، وصنع 13 خلال 120 مباراة، رغم تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في نهاية موسم 2022-2023.

وكان أبراهام قد برز بقوة مع تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد في موسم 2019-2020، عندما سجَّل 15 هدفاً في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أفضل رصيد تهديفي له في المسابقة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض أبراهام 11 مباراة مع منتخب إنجلترا، فيما عزز إيبسويتش صفوفه بـ12 لاعباً جديداً هذا الصيف بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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