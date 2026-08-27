فوزينيا «أيقونة مونديال 2026» يتألق في ظهوره الأول مع كولو كولو

سجّل فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، وأحد أبرز نجوم كأس العالم 2026، ظهوره الأول بقميص كولو كولو، وأسهم في فوزه 3-0 على يونيون إسبانيولا، الأربعاء، ضمن منافسات كأس تشيلي.

وكان جوسيمار إيفورا دياس، المعروف باسم فوزينيا، قد وصل إلى تشيلي في 2 أغسطس (آب)، بعدما أعلن كولو كولو التعاقد معه في 24 يوليو (تموز)، إذ تأخر وصول الحارس -البالغ 40 عاماً- 3 مرات بسبب مشكلات إدارية.

وانخرط فوزينيا سريعاً في تدريبات متصدر الدوري التشيلي، وظهر في قائمة الفريق خلال 3 مباريات، لكنه بقي على مقاعد البدلاء، بما فيها مواجهة «السوبر كلاسيكو» الأخيرة.

وفي ظهوره الأول، تجاوز الحارس المخضرم بعض التوتر في بداية اللقاء، ونجح في التصدي لمحاولات يونيون إسبانيولا، محافظاً على نظافة شباكه ليسهم في انتصار كولو كولو بثلاثية نظيفة.

ويواجه فوزينيا منافسة قوية على حراسة المرمى، رغم غياب الحارس الأساسي فرناندو دي بول بسبب الإصابة، في ظل تألق غابرييل ماورييرا، البالغ 19 عاماً، والذي نال إشادة واسعة بعد مستواه في «السوبر كلاسيكو».

وانضم فوزينيا إلى كولو كولو قادماً من تشافيز، المنافس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، بعدما خطف الأنظار خلال مونديال 2026 بتصديات لافتة أمام منتخبات بينها أوروغواي وإسبانيا، التي تُوجت لاحقاً باللقب، وأسهم في عبور الرأس الأخضر دور المجموعات من دون هزيمة.

وانتهت مغامرة الرأس الأخضر في دور الـ32 بالخسارة أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، لكن البطولة صنعت شهرة واسعة لفوزينيا، إذ ارتفع عدد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أقل من 50 ألفاً قبل المونديال إلى أكثر من 29 مليوناً بعده.