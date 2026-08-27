يايا توريه يصنع التاريخ كأول مدرب أفريقي في مرحلة الدوري بـ«الأبطال»

حقَّق الإيفواري يايا توريه إنجازاً تاريخياً، بعدما قاد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي إلى التأهل لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول مدرب أفريقي يصل بفريق إلى هذه المرحلة من المسابقة.

وذكرت شبكة «برايم فيديو» عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن تأهل سلوفان براتيسلافا على حساب تسيلي السلوفيني جعل توريه أول مدرب أفريقي يقود فريقاً في دور المجموعات أو مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

وكان النيجيري ندوبويسي إجبو قد دخل التاريخ عام 2020 بوصفه أول مدرب أفريقي يقود فريقاً في دوري أبطال أوروبا، عندما أشرف على تيرانا الألباني، لكنه لم يتمكَّن من تجاوز الأدوار التمهيدية.

وحجز سلوفان براتيسلافا بطاقة التأهل بعدما تغلب على تسيلي 2 - 1، الأربعاء، بعد التمديد، عقب تعادلهما 1 - 1 ذهاباً.

ومن المقرر أن تُسحب قرعة مرحلة الدوري، الخميس، في موناكو، بمشاركة 36 فريقاً، على أن يخوض كل فريق 8 مباريات، 4 على أرضه ومثلها خارج ملعبه.

ويملك توريه، البالغ 43 عاماً، مسيرة حافلة لاعباً، إذ دافع عن ألوان أندية بارزة بينها أولمبياكوس وموناكو، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، كما تُوِّج مع منتخب ساحل العاج بكأس أمم أفريقيا عام 2015، وفاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 4 مرات متتالية بين 2011 و2014.

وبدأ توريه مسيرته التدريبية عام 2020، وعمل في تجارب عدة ت مساعداً ومدرباً للفئات العمرية، من بينها ليتون أورينت وتوتنهام، كما عمل ضمن الجهاز الفني للإيطالي روبرتو مانشيني مع المنتخب السعودي.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، تولى توريه تدريب سلوفان براتيسلافا بعقد يمتد لـ3 مواسم حتى صيف 2029.