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يايا توريه يصنع التاريخ كأول مدرب أفريقي في مرحلة الدوري بـ«الأبطال»

يايا توريه يقود سلوفان براتيسلافا إلى مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا (رويترز)
يايا توريه يقود سلوفان براتيسلافا إلى مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا (رويترز)
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يايا توريه يصنع التاريخ كأول مدرب أفريقي في مرحلة الدوري بـ«الأبطال»

يايا توريه يقود سلوفان براتيسلافا إلى مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا (رويترز)
يايا توريه يقود سلوفان براتيسلافا إلى مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا (رويترز)

حقَّق الإيفواري يايا توريه إنجازاً تاريخياً، بعدما قاد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي إلى التأهل لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول مدرب أفريقي يصل بفريق إلى هذه المرحلة من المسابقة.

وذكرت شبكة «برايم فيديو» عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن تأهل سلوفان براتيسلافا على حساب تسيلي السلوفيني جعل توريه أول مدرب أفريقي يقود فريقاً في دور المجموعات أو مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

وكان النيجيري ندوبويسي إجبو قد دخل التاريخ عام 2020 بوصفه أول مدرب أفريقي يقود فريقاً في دوري أبطال أوروبا، عندما أشرف على تيرانا الألباني، لكنه لم يتمكَّن من تجاوز الأدوار التمهيدية.

وحجز سلوفان براتيسلافا بطاقة التأهل بعدما تغلب على تسيلي 2 - 1، الأربعاء، بعد التمديد، عقب تعادلهما 1 - 1 ذهاباً.

ومن المقرر أن تُسحب قرعة مرحلة الدوري، الخميس، في موناكو، بمشاركة 36 فريقاً، على أن يخوض كل فريق 8 مباريات، 4 على أرضه ومثلها خارج ملعبه.

ويملك توريه، البالغ 43 عاماً، مسيرة حافلة لاعباً، إذ دافع عن ألوان أندية بارزة بينها أولمبياكوس وموناكو، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، كما تُوِّج مع منتخب ساحل العاج بكأس أمم أفريقيا عام 2015، وفاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 4 مرات متتالية بين 2011 و2014.

وبدأ توريه مسيرته التدريبية عام 2020، وعمل في تجارب عدة ت مساعداً ومدرباً للفئات العمرية، من بينها ليتون أورينت وتوتنهام، كما عمل ضمن الجهاز الفني للإيطالي روبرتو مانشيني مع المنتخب السعودي.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، تولى توريه تدريب سلوفان براتيسلافا بعقد يمتد لـ3 مواسم حتى صيف 2029.

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بايرن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني... وشالكه يعود إلى الأضواء

لاعبو بايرن ميونيخ عقب مواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية، قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري (أ.ف.ب)
لاعبو بايرن ميونيخ عقب مواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية، قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري (أ.ف.ب)
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بايرن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني... وشالكه يعود إلى الأضواء

لاعبو بايرن ميونيخ عقب مواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية، قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري (أ.ف.ب)
لاعبو بايرن ميونيخ عقب مواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية، قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري (أ.ف.ب)

يستهلّ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني، الجمعة، عندما يستضيف شتوتغارت، وسط ترشيحات قوية للفريق البافاري للاحتفاظ باللقب.

ودخل بايرن الموسم معزَّزاً بعدد من الصفقات، إلى جانب مهاجمه هاري كين، المتوَّج مؤخراً بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي. وترك المدافع الألماني ناثانيال براون بصمته سريعاً، بعدما سجَّل في ظهوره الرسمي الأول خلال الفوز على بوروسيا دورتموند 2 - 1 في كأس السوبر الألمانية.

كما عزَّز بايرن خط وسطه الهجومي بالتعاقد مع المغربي إسماعيل صيباري، لينضم إلى مجموعة هجومية تضم كين ولويس دياز ومايكل أوليسه.

لكن حالة جمال موسيالا تمثّل مصدر قلق للفريق؛ إذ يعاني اللاعب من خلل عصبي وتعرَّض لانهيار مؤقت خلال مباراتين وديتين قبل انطلاق الموسم.

وأوضح النادي أن الأمر مرتبط بتغيير في العلاج الطبي، مؤكداً حصول اللاعب على تصريح للمشاركة.

وغاب موسيالا عن كأس السوبر، فيما أكد المدرب فينسن كومباني رغبته في تخفيف الضغوط عن اللاعب البالغ 23 عاماً.

ويرى لوثار ماتيوس، القائد السابق لبايرن والمنتخب الألماني، أن الفريق البافاري لا يواجه منافسة حقيقية على اللقب، متوقعاً أن ينهي الموسم بفارق عشر نقاط على الأقل عن أقرب ملاحقيه.

في المقابل، يعول بوروسيا دورتموند على الثنائي اليوناني الشاب قسطنطينوس كاريتساس ويانيس كونستانتيلياس لتعزيز قدرته على منافسة بايرن، بعدما قدما أداءً لافتاً في كأس السوبر رغم الخسارة.

ويبدأ لايبزيغ مرحلة جديدة بقيادة المدرب مارتن ديميكيليس، بعد رحيل مهاجمه يان ديوماندي إلى ريال مدريد، لكنه يبقى ضمن مجموعة المرشحين للمنافسة، إلى جانب شتوتغارت الذي واصل تطوره تحت قيادة سيباستيان هونيس، ويشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما أنهى الدوري الماضي في المركز الرابع وبلغ نهائي كأس ألمانيا.

ويشهد الموسم أيضاً عودة شالكه إلى دوري الأضواء، في خطوة من المتوقع أن تعزز الحضور الجماهيري، مع ترقب امتلاء ملعبه الذي يتسع لنحو 62 ألف متفرج خلال مبارياته على أرضه.

ويطمح شالكه، بقيادة مهاجمه البوسني المخضرم إدين جيكو، إلى ترك بصمة قوية في موسمه الأول بعد العودة، بدلاً من الاكتفاء بالصراع من أجل البقاء.

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

قرعة دوري الأبطال تتزامن مع انفراج مرتقب في أزمة «يويفا» و«فيفا»

قرعة دوري أبطال أوروبا (رويترز)
قرعة دوري أبطال أوروبا (رويترز)
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قرعة دوري الأبطال تتزامن مع انفراج مرتقب في أزمة «يويفا» و«فيفا»

قرعة دوري أبطال أوروبا (رويترز)
قرعة دوري أبطال أوروبا (رويترز)

تتجه الأنظار، الخميس، إلى موناكو حيث تُسحَب قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، لكن التطورات المتسارعة في الخلاف بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) فرضت نفسها على المشهد، وسط توقعات بتراجع «يويفا» عن تهديده بمقاطعة مسابقات الاتحاد الدولي.

وكان الخلاف قد تصاعد بعدما تبيّن في أواخر يوليو (تموز) أن «فيفا»، برئاسة جياني إنفانتينو، يدرس إنشاء ذراع تجارية لإدارة أبرز مسابقاته، بينها كأس العالم وكأس العالم للأندية، بما يسمح لمستثمرين من القطاع الخاص بامتلاك حصص ضمن مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز».

وقوبلت الخطة بمعارضة شديدة من «يويفا»، برئاسة ألكسندر تشيفيرين، الذي وصفها بأنها «صفقة مشبوهة وغامضة تُعقد خلف الأبواب المغلقة»، وهدد بعدم مشاركة منتخباته الوطنية في مسابقات «فيفا» ما دام بقي المقترح قائماً.

لكن مصدراً أفاد «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن التهديد بالمقاطعة سيُسحب «على الأرجح»، بعدما طالب «يويفا» بإلغاء الخطة بالكامل والحصول على ضمانات بعدم إعادة طرح مشروع مماثل مستقبلاً، وهي شروط يرى المصدر أنها تحققت.

ومن شأن إنهاء التهديد بالمقاطعة أن يحافظ على وحدة الاتحادات الأوروبية، في وقت يواصل فيه «يويفا» ضغوطه المطالبة برحيل إنفانتينو عن رئاسة «فيفا».

وعلى الصعيد الرياضي، يدخل باريس سان جيرمان القرعة بطموح مواصلة هيمنته الأوروبية والسعي إلى لقب ثالث توالياً، بعدما احتفظ بالكأس الموسم الماضي على حساب آرسنال بركلات الترجيح في نهائي بودابست.

وقال لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان: «لقد فزنا باللقب في آخر مرتين، ما يعني أن بإمكاننا الفوز به للمرة الثالثة. سيكون الأمر بالغ الصعوبة، لكن هذا هو طموحنا».

وتقام البطولة للموسم الثالث وفق نظام مرحلة الدوري بمشاركة 36 فريقاً، إذ يخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، 4 على أرضه و4 خارجها.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز الـ9 حتى الـ24 ملحقاً للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتشارك إنجلترا بـ5 أندية هي آرسنال، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وأستون فيلا، كما تمتلك إسبانيا 5 ممثلين، بينهم ريال بيتيس العائد إلى البطولة بعد غياب دام عقدين.

وتشهد النسخة أيضاً الظهور الأول لكومو الإيطالي بقيادة سيسك فابريغاس، وصباح الأذري، ولاسك النمساوي الذي بلغ مرحلة الدوري بعد عودة مثيرة أمام سلتيك في الملحق.

وتنطلق الجولة الأولى بين 8 و10 سبتمبر (أيلول)، على أن تختتم مرحلة الدوري أواخر يناير (كانون الثاني)، بينما يستضيف ملعب «متروبوليتانو» في مدريد المباراة النهائية في 5 يونيو (حزيران) 2027.

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دوري أبطال أوروبا أوروبا
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رودري يترقب ظهوره الأول مع برشلونة أمام أتلتيك بلباو

رودري ولامين يامال خلال تدريبات برشلونة استعداداً لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني (إ.ب.أ)
رودري ولامين يامال خلال تدريبات برشلونة استعداداً لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني (إ.ب.أ)
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رودري يترقب ظهوره الأول مع برشلونة أمام أتلتيك بلباو

رودري ولامين يامال خلال تدريبات برشلونة استعداداً لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني (إ.ب.أ)
رودري ولامين يامال خلال تدريبات برشلونة استعداداً لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني (إ.ب.أ)

يستعد رودري لخوض أول مباراة له بقميص برشلونة، عندما يستضيف حامل لقب الدوري الإسباني أتلتيك بلباو، الخميس.

وانضم قائد منتخب إسبانيا إلى برشلونة قادماً من مانشستر سيتي هذا الشهر، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (88.3 مليون دولار).

وغاب رودري، البالغ 30 عاماً، عن الفوز الكبير على إلتشي 5-0، الأحد الماضي، في ظل استكمال تعافيه بدنياً بعد خضوعه لجراحة في الظهر، لكن حالته تحسنت، وبات قريباً من تسجيل ظهوره الأول.

وقال هانزي فليك، مدرب برشلونة، في مؤتمر صحافي: «أعتزم إشراك رودري لدقائق أمام بلباو».

ويراهن المدرب الألماني على تكوين ثنائية قوية بين رودري وبيدري في خط الوسط، مشيداً بخبرة الوافد الجديد وشخصيته القيادية.

وقال فليك: «نسعى بوجوده إلى جانب بيدري للسيطرة على الكرة والتحكم في المنافس. رودري من أفضل اللاعبين، وسأستمتع بمشاهدته بقميص برشلونة».

ويستعد فليك لمواجهة مواطنه إيدين تيرزيتش، الذي تولى تدريب أتلتيك بلباو هذا الصيف، مؤكداً أنه يعرفه جيداً وأن أسلوبه يتناسب مع الفريق الباسكي.

وفي ملف الانتقالات، لا يزال برشلونة مهتماً بالتعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، لكن فليك أكد رضاه عن تشكيلته الحالية، مشدداً على أن النادي لن يبرم صفقة إضافية إلا إذا كانت تتناسب مع خططه على المدى البعيد.

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