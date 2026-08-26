ستيرلينغ يواجه احتمال السجن بعد اتهامات بالقيادة الخطرة وحيازة «غاز الضحك»

يواجه رحيم ستيرلينغ، مهاجم مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي السابق، احتمال عقوبة بالسجن، بعدما وُجهت إليه اتهامات بالقيادة الخطرة وحيازة مادة محظورة، على خلفية حادث سير وقع على أحد الطرق السريعة في إنجلترا، وفقاً لصحيفة «تلغراف».

وكان اللاعب الإنجليزي البالغ 31 عاماً قد أوقف في مايو (أيار) الماضي، بعدما أظهر تسجيل مصور سيارته «لامبورغيني»، التي تبلغ قيمتها 270 ألف جنيه إسترليني (نحو 365 ألف دولار)، وهي تنحرف على الطريق قبل اصطدامها بالحواجز قرابة التاسعة صباحاً على الطريق السريع «M3» في هامبشاير.

ووجهت الشرطة إلى ستيرلينغ ثلاث تهم هي القيادة الخطرة، وحيازة أكسيد النيتروز بغرض الاستنشاق غير المشروع، وعدم تقديم عينة بعد توقيفه، على أن يمثل أمام المحكمة في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأكدت شرطة هامبشاير وجزيرة وايت أن الحادث وقع في 28 مايو (أيار) 2026، واقتصر على سيارة ستيرلينغ من دون تورط مركبات أخرى أو تسجيل إصابات.

وبحسب القانون، قد تصل عقوبة القيادة الخطرة، في حال إدانته، إلى السجن لمدة عامين. كما يُصنف أكسيد النيتروز، المعروف باسم «غاز الضحك»، ضمن مخدرات الفئة «C» في بريطانيا، وقد تصل عقوبة حيازته إلى السجن عامين، وإن كانت مثل هذه القضايا تنتهي في كثير من الأحيان بغرامة مالية أو خدمة مجتمعية.

وكان ستيرلينغ قد أُطلق سراحه بكفالة عقب توقيفه، وهو من دون نادٍ حالياً بعد انتهاء تجربته القصيرة مع فينورد الهولندي الموسم الماضي، وانتهاء ارتباطه بتشيلسي.

وسبق لستيرلينغ أن عاش أبرز فترات مسيرته مع مانشستر سيتي، الذي انتقل إليه من ليفربول عام 2015، وتوج معه بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتقل لاحقاً إلى تشيلسي عام 2022، قبل أن يخوض تجربة إعارة مع آرسنال، ثم فترة قصيرة مع فينورد، شارك خلالها في ثماني مباريات.

وعلى الصعيد الدولي، خاض ستيرلينغ 82 مباراة مع منتخب إنجلترا وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم، بينما يعود ظهوره الدولي الأخير إلى مونديال 2022.