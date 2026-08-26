البطلة الأولمبية أليسا ليو تغيب عن موسم التزلج الفني 2026-2027

أعلنت الأميركية أليسا ليو، البطلة الأولمبية في التزلج الفني، غيابها عن منافسات موسم 2026-2027، مؤكدةً أنها ستستغل فترة التوقف لإعادة ترتيب أولوياتها والعمل على تطوير مستواها.

وكتبت ليو عبر حسابها على منصة «إنستغرام»: «بينما يعلن الآخرون برامجهم، أستغل هذه الفرصة لأعلن أنني لن أشارك في منافسات هذا الموسم».

وأضافت: «أسعى دائماً إلى تحدي نفسي بطرق جديدة، حتى تتطور مهاراتي الفنية ومهاراتي في التزلج. من المهم بالنسبة لي أن تعكس رياضتي نموي الشخصي».

وأوضحت الأميركية البالغة من العمر 21 عاماً أنها ستستفيد من فترة الابتعاد عن المنافسات لإعادة ترتيب أولوياتها وتحسين أدائها.

وكانت ليو قد خطفت الأنظار في أولمبياد ميلانو-كورتينا، في فبراير (شباط) الماضي، بعدما قدمت عرضاً حراً مميزاً توَّجته بالميدالية الذهبية، وسط تصفيق حار من الجماهير، على أنغام أغنية للمغنية دونا سمر.

وأكدت ليو، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي»، أنها ستواصل التدريبات خلال فترة التوقف، مع التركيز على تطوير مختلف جوانب أدائها الفني، بما في ذلك الحركات الدورانية والقفزات.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تبتعد فيها ليو عن المنافسات، إذ قررت عام 2022 اعتزال التزلج الفني عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، موضحةً حينها أن انشغالها الكبير بالرياضة حرمها من ممارسة أنشطة أخرى، قبل أن تعود إلى المنافسات في موسم 2024-2025.