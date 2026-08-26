عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:17 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

البطلة الأولمبية أليسا ليو تغيب عن موسم التزلج الفني 2026-2027

البطلة الأولمبية أليسا ليو (رويترز)
البطلة الأولمبية أليسا ليو (رويترز)
TT
TT

البطلة الأولمبية أليسا ليو تغيب عن موسم التزلج الفني 2026-2027

البطلة الأولمبية أليسا ليو (رويترز)
البطلة الأولمبية أليسا ليو (رويترز)

أعلنت الأميركية أليسا ليو، البطلة الأولمبية في التزلج الفني، غيابها عن منافسات موسم 2026-2027، مؤكدةً أنها ستستغل فترة التوقف لإعادة ترتيب أولوياتها والعمل على تطوير مستواها.

وكتبت ليو عبر حسابها على منصة «إنستغرام»: «بينما يعلن الآخرون برامجهم، أستغل هذه الفرصة لأعلن أنني لن أشارك في منافسات هذا الموسم».

وأضافت: «أسعى دائماً إلى تحدي نفسي بطرق جديدة، حتى تتطور مهاراتي الفنية ومهاراتي في التزلج. من المهم بالنسبة لي أن تعكس رياضتي نموي الشخصي».

وأوضحت الأميركية البالغة من العمر 21 عاماً أنها ستستفيد من فترة الابتعاد عن المنافسات لإعادة ترتيب أولوياتها وتحسين أدائها.

وكانت ليو قد خطفت الأنظار في أولمبياد ميلانو-كورتينا، في فبراير (شباط) الماضي، بعدما قدمت عرضاً حراً مميزاً توَّجته بالميدالية الذهبية، وسط تصفيق حار من الجماهير، على أنغام أغنية للمغنية دونا سمر.

وأكدت ليو، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي»، أنها ستواصل التدريبات خلال فترة التوقف، مع التركيز على تطوير مختلف جوانب أدائها الفني، بما في ذلك الحركات الدورانية والقفزات.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تبتعد فيها ليو عن المنافسات، إذ قررت عام 2022 اعتزال التزلج الفني عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، موضحةً حينها أن انشغالها الكبير بالرياضة حرمها من ممارسة أنشطة أخرى، قبل أن تعود إلى المنافسات في موسم 2024-2025.

مواضيع
أولمبياد الألعاب الأولمبية الشتوية أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«آسياد 2026»: كوريا الشمالية سترسل أكثر من 100 رياضي إلى اليابان

رياضة عالمية الوفد سيكون أصغر حجماً من ذلك الذي شارك في «آسياد 2022» (رويترز)

«آسياد 2026»: كوريا الشمالية سترسل أكثر من 100 رياضي إلى اليابان

سترسل كوريا الشمالية أكثر من مائة لاعب ولاعبة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها اليابان الشهر المقبل، بهدف «إسعاد القائد كيم جونغ أون».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رياضة عالمية أوليفييه نيغلي المدير العام للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«وادا» تتعهد باليقظة حيال الرياضيين الروس قبل أولمبياد 2028

أكّد المدير العام للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، أن المنظمة «ستكون يقظة» في مراقبة الرياضيين الروس قبل دورة الألعاب.

«الشرق الأوسط» (مونتريال )
رياضة عالمية شقت «هايروكس» طريقها بسرعة من منافسة رياضية ناشئة إلى ظاهرة عالمية متنامية (هايروكس)
رياضة عالمية

من صالات التدريب إلى الحلم الأولمبي… «هايروكس» تواصل صعودها العالمي

من نحو 650 مشاركاً فقط في أولى فعالياتها إلى أكثر من مليون مشارك حول العالم اليوم، شقت «هايروكس» طريقها بسرعة من منافسة رياضية ناشئة إلى ظاهرة عالمية متنامية

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية إينوي مع البعثة اليابانية (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

اليابان تستهدف الحصول على أكثر من 218 ميدالية متنوعة في الألعاب الآسيوية

تسعى اليابان إلى إحراز عدد من الميداليات يفوق أي حصيلة سابقة لها في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها على أرضها الشهر المقبل في ناغويا.

«الشرق الأوسط» (ناغويا)
رياضة عالمية جاك فيركلوف (فريق آيرلندا فيسبوك)
رياضة عالمية

الدعم الأوروبي يقرب الرامي الآيرلندي فيركلوف من حلم الذهب الأولمبي

بعد سنوات من الكفاح لتأمين التمويل اللازم لمواصلة حلمه بإحراز مجد أولمبي لآيرلندا بمنافسات رماية أطباق السكيت بات جاك فيركلوف أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هدفه.

«الشرق الأوسط» (دبلن)
الرياضة رياضة عالمية

نائب رئيس الاتحاد الألماني لا يرى مرشحاً قوياً لمنافسة إنفانتينو في «فيفا»

هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)
هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)
TT
TT

نائب رئيس الاتحاد الألماني لا يرى مرشحاً قوياً لمنافسة إنفانتينو في «فيفا»

هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)
هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)

قال هانز يواكيم فاتسكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه لا يجد مرشحاً قوياً لخلافة السويسري جياني إنفانتينو في منصب رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) في الانتخابات المقبلة في مارس (آذار) 2027.

وأضاف فاتسكه، في تصريحات لقناتي «سكاي» و«آر تي إل»، إنه لا يرى مرشحاً قوياً للمنصب، خاصة بعد قرار السلوفيني ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) عدم الترشح للمنصب.

وأضاف أنه من أجل بدء عهد جديد في (فيفا)، يلزم التحدث لباقي الاتحادات والتعرف على الأشخاص أصحاب الفرص الأفضل.

وحتى الآن، لم يعلن أحد عزمه الترشح أمام إنفانتينو على منصب رئيس «فيفا».

وتابع فاتسكه: «لو كان لدينا شخص يحظى بدعم الجميع، كما كان الأمر قبل 20 عاماً في حالة فرانز بيكنباور، الذي كان يمكننا تحفيزه، لكان ذلك هو السيناريو الأمثل، تسيفرين كان المرشح المثالي بالنسبة لي، لكنه قال إن لديه خطة مختلفة وعلينا احترام ذلك».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات عديدة منذ أسابيع بعدما كشف عن خططه لبيع حقوق كأس العالم لجهة خاصة الشهر الماضي، لكنه تراجع عن ذلك بعد احتجاجات عديدة من الاتحادات المختلفة، ومنها «يويفا» الذي هدد بمقاطعة البطولة.

وتابع فاتسكه: «كأس العالم مصدر دخل كبير ولا تحتاج إلى مستثمر لأنها تغطي تكاليفها، بل تحقق أرباحاً إضافية، لا يمكن أن يتخذ شخص واحد فقط هذا القرار، لا يمكنك القيام بأمر مثل هذا في الخفاء مع شخصين أو ثلاثة فقط، هذه ليست الطريقة الصائبة لإدارة الأمور».

مواضيع
الرياضة كرة القدم فيفا ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

كوكو غوف تدافع عن سابالينكا وشفيونتيك في وجه الانتقادات

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)
TT
TT

كوكو غوف تدافع عن سابالينكا وشفيونتيك في وجه الانتقادات

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)

دافعت نجمة التنس الأميركية كوكو غوف، عن البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك، وقالت إنه من المستحيل اللعب في أعلى مستوى بشكل دائم.

وقدمت غوف أداءً مميزاً على مدار الشهور الماضية من الموسم، ووصلت إلى نهائي بطولتين وإلى قبل النهائي في ثلاث بطولات، لكنها واجهت صعوبة في تحقيق الفوز بإحدى تلك البطولات، ورغم ذلك أنهت فترة غيابها عن البطولات بالتتويج ببطولة سينسيناتي المفتوحة.

وفي معرض ردها على التعامل مع الانتقادات قالت غوف (22 عاماً): «أتقبل الأمر بصدر رحب، حينما تمر بأسبوعين سيئين في الموسم سيقول الناس إن مسيرتك انتهت، لكن الحقيقة هي أن الموسم يمتد من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)».

وأضافت: «هناك لاعبات قدمن أداءً رائعاً طوال الموسم، مثل إيغا وأرينا على سبيل المثال، من الطبيعي أن يمر أي شخص بلحظات صعبة في مسيرته، لن يبقى أحد على القمة طوال 10 أو 15 عاماً من مسيرته، هذا مستحيل».

مواضيع
الرياضة تنس غراند سلام أميركا
الرياضة رياضة عالمية

توتنهام يتفق مع مانشستر سيتي على استعارة مرموش

توتنهام يضم مهاجم مانشستر المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة (إ.ب.أ)
توتنهام يضم مهاجم مانشستر المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة (إ.ب.أ)
TT
TT

توتنهام يتفق مع مانشستر سيتي على استعارة مرموش

توتنهام يضم مهاجم مانشستر المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة (إ.ب.أ)
توتنهام يضم مهاجم مانشستر المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة (إ.ب.أ)

توصَّل توتنهام إلى اتفاق مع مانشستر سيتي لضم المهاجم المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع بند لشراء عقده مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (81.7 مليون دولار).

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) أن الدولي المصري يستعد للخضوع للفحص الطبي مع النادي اللندني، تمهيداً لإتمام انتقاله رسمياً.

وسيصبح مرموش ثاني لاعب ينتقل من مانشستر سيتي إلى توتنهام خلال أيام، بعد تعاقد الأخير مع الجناح البرازيلي سافيو مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ويواصل توتنهام نشاطه اللافت في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما عزز صفوفه أيضاً بساندرو تونالي وماتيوس فيرنانديز وجان بول فان هيكي وأندي روبرتسون وماركوس سينسي.

وفي حال تفعيل بند شراء مرموش، سيستعيد مانشستر سيتي تقريباً المبلغ الذي دفعه للتعاقد معه من آينتراخت فرانكفورت في يناير (كانون الثاني) 2025، والبالغ 59 مليون جنيه إسترليني.

وخاض مرموش، البالغ 27 عاماً، 62 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 16 هدفاً، لكنه وجد نفسه في معظم الأحيان بديلاً للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

مواضيع
الدوري الإنجليزي بريطانيا