يوفنتوس الإيطالي يواصل تدعيم حراسة المرمى بعد أخطاء الموسم الماضي

واصل نادي يوفنتوس الإيطالي تدعيمه لمركز حراسة المرمى بعد التعاقد مع حارس مرمى احتياطي والاستغناء عن اثنين من حراسه.

وأنهى يوفنتوس بحثه عن حارس أساسي جديد بعد التعاقد مع غولييلمو فيكاريو من توتنهام أوائل هذا الشهر.

ووعدت إدارة نادي يوفنتوس المدرب لوتشيانو سباليتي بحارس مرمى جديد قبل بداية الموسم، وذلك بعد الأخطاء التي ارتكبها الحارس ميتشيل دي غريغوريو الموسم الماضي، والتي كلفت الفريق الكثير.

وأعار يوفنتوس الحارس دي غريغوريو إلى بورنموث في صفقة لمدة عام، ويملك النادي الإنجليزي حق شراء دي غريغوريو مقابل 12.7 مليون يورو (14.8 مليون دولار) مع إضافات.

كما أعلن يوفنتوس، الثلاثاء، عن تعاقده مع الحارس البولندي كاميل غرابارا من فولفسبورغ الألماني على سبيل الإعارة، ويملك النادي الإيطالي حق التعاقد معه بشكل دائم مقابل 11.5 مليون يورو (13.4 مليون دولار).

وسمحت تلك الصفقة ببيع الحارس ماتيل بيرين إلى باليرمو، أحد أندية الدرجة الثانية في إيطاليا، الأربعاء.

وانضم بيرين إلى يوفنتوس عام 2018، وقضى موسمين معاراً لجنوا، كما أنه كان احتياطياً للحارس السابق جيانلويجي بوفون، ثم البولندي فويتك تشيزني وأخيراً دي غريغوريو.

وشارك بيرين في 71 مباراة مع يوفنتوس، وحقق لقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة وكأس السوبر الإيطالي مرة.