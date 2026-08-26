مانشستر سيتي يعزز صفوفه بأيوب بوعدي من ليل بـ100 مليون يورو

أعلن مانشستر سيتي تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي آتياً من ليل الفرنسي.

وحسب «The Athletic»، بلغت قيمة الاتفاق بين الناديين لضم اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً 95 مليون يورو بصورة أساسية، إضافة إلى 5 ملايين يورو بوصفها حوافز محتملة، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 100 مليون يورو.

ووقّع الدولي المغربي عقداً مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي القميص رقم 32.

وقال بوعدي: «هذا يوم مميز للغاية بالنسبة لي ولعائلتي. مانشستر سيتي، بالنسبة لي، أفضل نادٍ في العالم. إنه حلم أن أكون هنا وأن أستطيع القول إنني لاعب في السيتي. قضيت معظم حياتي أعمل بجد لأصبح أفضل لاعب يمكنني أن أكونه، والوصول إلى أعلى مستوى في كرة القدم».

وأضاف: «تابعت السيتي لسنوات كثيرة، وأحب أسلوب لعبه. الفريق يسعى دائماً إلى تقديم كرة قدم عالية الجودة، وأثبت أنه نادٍ يعرف كيف ينتصر، وتشعر بأن هذا النادي بُني من أجل الفوز. الفريق يضم لاعبين من الطراز العالمي، وإنزو ماريسكا مدرب كبير، وأنا متحمس للغاية للعب على ملعب الاتحاد أمام الجماهير».

مانشستر سيتي يتعاقد مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادماً من ليل الفرنسي (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من صغر سنه، تألق بوعدي مع المنتخب المغربي في كأس العالم الصيف الماضي، إذ شارك أساسياً في خمس من مباريات منتخب بلاده الست خلال مشواره الذي انتهى في الدور ربع النهائي.

وسيصبح بوعدي الآن جزءاً من خطط مانشستر سيتي لتعويض رحيل الإسباني رودري، الذي انتقل إلى برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال اللاعب المغربي: «لا يزال أمامي الكثير لأطوره، فأنا في الـ18 فقط. أنا سعيد بالتقدم الذي حققته حتى الآن، وأعرف أيضاً أن بإمكاني التطور كثيراً. لا شك أن هذا هو أفضل مكان بالنسبة لي لتحقيق ذلك».

وتابع: «هذا النادي يطالب بالبطولات، وسأقدم كل ما لدي لضمان منافستنا على كل لقب».

ما الذي يجعل بوعدي لاعباً مميزاً؟

تفرز كل نسخة من كأس العالم تقريباً نجماً صاعداً يفرض نفسه فجأة على المشهد العالمي، وفي نسخة 2026 كان بوعدي أحد أبرز هذه الأسماء، بعدما أظهر نضجاً لافتاً في قلب خط وسط المغرب رغم حداثة سنه، وفق تحليل «The Athletic».

وكانت المباراة الافتتاحية للمغرب في دور المجموعات أمام البرازيل اللحظة التي جذبت الأنظار بصورة كبيرة إلى اللاعب الشاب. وأكثر ما برز خلالها ثقته الكبيرة، إذ لم يتراجع أمام ثنائي الوسط صاحب الخبرة برونو غيمارايش وكاسيميرو.

وتنبع هذه الثقة، إلى جانب هدوئه الطبيعي، من قدرته على المراوغة والخروج بالكرة تحت الضغط. ويستفيد بوعدي من قامته البالغة 186 سنتيمتراً وبنيته الجسدية في حماية الكرة، مع الجمع بين التحكم القريب بها والقدرة على تغيير الاتجاه بسرعة.

وعلى مستوى الأندية في الموسم الماضي، بلغ متوسط مراوغاته الناجحة 1.2 مراوغة في المباراة، ليحتل المركز الخامس بين لاعبي الوسط الدفاعي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ولم تقتصر مراوغاته على مناطق فريقه، إذ كان يتقدم بالكرة بصورة منتظمة وينقل ليل إلى مناطق هجومية خطرة.

وتشكل قدرته على تجاوز الضغط بالكرة بهدوء جزءاً أساسياً من شخصيته داخل الملعب. ولا يزال تعلم التوقيت المناسب لاستخدام مهاراته الفردية جزءاً من عملية تطوره في هذه السن، إلا أنه في معظم الحالات يتخذ القرار الأكثر منطقية بالكرة، في مؤشر على امتلاكه ذكاءً كروياً متقدماً بالنسبة إلى عمره.

ومن دون الكرة، يتميز بوعدي بالقوة في افتكاكها وعدم التردد في الدخول في الالتحامات، إلى جانب قدرته المميزة على قراءة اللعب وتوقع أماكن سقوط الكرات الثانية والتمركز بالشكل المناسب لاستعادتها.