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الرياضة رياضة عالمية

مانشستر سيتي يعزز صفوفه بأيوب بوعدي من ليل بـ100 مليون يورو

لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي (رويترز)
لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي (رويترز)
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مانشستر سيتي يعزز صفوفه بأيوب بوعدي من ليل بـ100 مليون يورو

لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي (رويترز)
لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي (رويترز)

أعلن مانشستر سيتي تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي آتياً من ليل الفرنسي.

وحسب «The Athletic»، بلغت قيمة الاتفاق بين الناديين لضم اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً 95 مليون يورو بصورة أساسية، إضافة إلى 5 ملايين يورو بوصفها حوافز محتملة، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 100 مليون يورو.

ووقّع الدولي المغربي عقداً مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي القميص رقم 32.

وقال بوعدي: «هذا يوم مميز للغاية بالنسبة لي ولعائلتي. مانشستر سيتي، بالنسبة لي، أفضل نادٍ في العالم. إنه حلم أن أكون هنا وأن أستطيع القول إنني لاعب في السيتي. قضيت معظم حياتي أعمل بجد لأصبح أفضل لاعب يمكنني أن أكونه، والوصول إلى أعلى مستوى في كرة القدم».

وأضاف: «تابعت السيتي لسنوات كثيرة، وأحب أسلوب لعبه. الفريق يسعى دائماً إلى تقديم كرة قدم عالية الجودة، وأثبت أنه نادٍ يعرف كيف ينتصر، وتشعر بأن هذا النادي بُني من أجل الفوز. الفريق يضم لاعبين من الطراز العالمي، وإنزو ماريسكا مدرب كبير، وأنا متحمس للغاية للعب على ملعب الاتحاد أمام الجماهير».

مانشستر سيتي يتعاقد مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادماً من ليل الفرنسي (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من صغر سنه، تألق بوعدي مع المنتخب المغربي في كأس العالم الصيف الماضي، إذ شارك أساسياً في خمس من مباريات منتخب بلاده الست خلال مشواره الذي انتهى في الدور ربع النهائي.

وسيصبح بوعدي الآن جزءاً من خطط مانشستر سيتي لتعويض رحيل الإسباني رودري، الذي انتقل إلى برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال اللاعب المغربي: «لا يزال أمامي الكثير لأطوره، فأنا في الـ18 فقط. أنا سعيد بالتقدم الذي حققته حتى الآن، وأعرف أيضاً أن بإمكاني التطور كثيراً. لا شك أن هذا هو أفضل مكان بالنسبة لي لتحقيق ذلك».

وتابع: «هذا النادي يطالب بالبطولات، وسأقدم كل ما لدي لضمان منافستنا على كل لقب».

ما الذي يجعل بوعدي لاعباً مميزاً؟

تفرز كل نسخة من كأس العالم تقريباً نجماً صاعداً يفرض نفسه فجأة على المشهد العالمي، وفي نسخة 2026 كان بوعدي أحد أبرز هذه الأسماء، بعدما أظهر نضجاً لافتاً في قلب خط وسط المغرب رغم حداثة سنه، وفق تحليل «The Athletic».

وكانت المباراة الافتتاحية للمغرب في دور المجموعات أمام البرازيل اللحظة التي جذبت الأنظار بصورة كبيرة إلى اللاعب الشاب. وأكثر ما برز خلالها ثقته الكبيرة، إذ لم يتراجع أمام ثنائي الوسط صاحب الخبرة برونو غيمارايش وكاسيميرو.

وتنبع هذه الثقة، إلى جانب هدوئه الطبيعي، من قدرته على المراوغة والخروج بالكرة تحت الضغط. ويستفيد بوعدي من قامته البالغة 186 سنتيمتراً وبنيته الجسدية في حماية الكرة، مع الجمع بين التحكم القريب بها والقدرة على تغيير الاتجاه بسرعة.

وعلى مستوى الأندية في الموسم الماضي، بلغ متوسط مراوغاته الناجحة 1.2 مراوغة في المباراة، ليحتل المركز الخامس بين لاعبي الوسط الدفاعي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ولم تقتصر مراوغاته على مناطق فريقه، إذ كان يتقدم بالكرة بصورة منتظمة وينقل ليل إلى مناطق هجومية خطرة.

وتشكل قدرته على تجاوز الضغط بالكرة بهدوء جزءاً أساسياً من شخصيته داخل الملعب. ولا يزال تعلم التوقيت المناسب لاستخدام مهاراته الفردية جزءاً من عملية تطوره في هذه السن، إلا أنه في معظم الحالات يتخذ القرار الأكثر منطقية بالكرة، في مؤشر على امتلاكه ذكاءً كروياً متقدماً بالنسبة إلى عمره.

ومن دون الكرة، يتميز بوعدي بالقوة في افتكاكها وعدم التردد في الدخول في الالتحامات، إلى جانب قدرته المميزة على قراءة اللعب وتوقع أماكن سقوط الكرات الثانية والتمركز بالشكل المناسب لاستعادتها.

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نائب رئيس الاتحاد الألماني لا يرى مرشحاً قوياً لمنافسة إنفانتينو في «فيفا»

هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)
هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)
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نائب رئيس الاتحاد الألماني لا يرى مرشحاً قوياً لمنافسة إنفانتينو في «فيفا»

هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)
هانز يواكيم فاتسكه (رويترز)

قال هانز يواكيم فاتسكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه لا يجد مرشحاً قوياً لخلافة السويسري جياني إنفانتينو في منصب رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) في الانتخابات المقبلة في مارس (آذار) 2027.

وأضاف فاتسكه، في تصريحات لقناتي «سكاي» و«آر تي إل»، إنه لا يرى مرشحاً قوياً للمنصب، خاصة بعد قرار السلوفيني ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) عدم الترشح للمنصب.

وأضاف أنه من أجل بدء عهد جديد في (فيفا)، يلزم التحدث لباقي الاتحادات والتعرف على الأشخاص أصحاب الفرص الأفضل.

وحتى الآن، لم يعلن أحد عزمه الترشح أمام إنفانتينو على منصب رئيس «فيفا».

وتابع فاتسكه: «لو كان لدينا شخص يحظى بدعم الجميع، كما كان الأمر قبل 20 عاماً في حالة فرانز بيكنباور، الذي كان يمكننا تحفيزه، لكان ذلك هو السيناريو الأمثل، تسيفرين كان المرشح المثالي بالنسبة لي، لكنه قال إن لديه خطة مختلفة وعلينا احترام ذلك».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات عديدة منذ أسابيع بعدما كشف عن خططه لبيع حقوق كأس العالم لجهة خاصة الشهر الماضي، لكنه تراجع عن ذلك بعد احتجاجات عديدة من الاتحادات المختلفة، ومنها «يويفا» الذي هدد بمقاطعة البطولة.

وتابع فاتسكه: «كأس العالم مصدر دخل كبير ولا تحتاج إلى مستثمر لأنها تغطي تكاليفها، بل تحقق أرباحاً إضافية، لا يمكن أن يتخذ شخص واحد فقط هذا القرار، لا يمكنك القيام بأمر مثل هذا في الخفاء مع شخصين أو ثلاثة فقط، هذه ليست الطريقة الصائبة لإدارة الأمور».

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كوكو غوف تدافع عن سابالينكا وشفيونتيك في وجه الانتقادات

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)
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كوكو غوف تدافع عن سابالينكا وشفيونتيك في وجه الانتقادات

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)

دافعت نجمة التنس الأميركية كوكو غوف، عن البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك، وقالت إنه من المستحيل اللعب في أعلى مستوى بشكل دائم.

وقدمت غوف أداءً مميزاً على مدار الشهور الماضية من الموسم، ووصلت إلى نهائي بطولتين وإلى قبل النهائي في ثلاث بطولات، لكنها واجهت صعوبة في تحقيق الفوز بإحدى تلك البطولات، ورغم ذلك أنهت فترة غيابها عن البطولات بالتتويج ببطولة سينسيناتي المفتوحة.

وفي معرض ردها على التعامل مع الانتقادات قالت غوف (22 عاماً): «أتقبل الأمر بصدر رحب، حينما تمر بأسبوعين سيئين في الموسم سيقول الناس إن مسيرتك انتهت، لكن الحقيقة هي أن الموسم يمتد من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)».

وأضافت: «هناك لاعبات قدمن أداءً رائعاً طوال الموسم، مثل إيغا وأرينا على سبيل المثال، من الطبيعي أن يمر أي شخص بلحظات صعبة في مسيرته، لن يبقى أحد على القمة طوال 10 أو 15 عاماً من مسيرته، هذا مستحيل».

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توتنهام يتفق مع مانشستر سيتي على استعارة مرموش

توتنهام يضم مهاجم مانشستر المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة (إ.ب.أ)
توتنهام يضم مهاجم مانشستر المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة (إ.ب.أ)
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توتنهام يتفق مع مانشستر سيتي على استعارة مرموش

توتنهام يضم مهاجم مانشستر المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة (إ.ب.أ)
توتنهام يضم مهاجم مانشستر المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة (إ.ب.أ)

توصَّل توتنهام إلى اتفاق مع مانشستر سيتي لضم المهاجم المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع بند لشراء عقده مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (81.7 مليون دولار).

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) أن الدولي المصري يستعد للخضوع للفحص الطبي مع النادي اللندني، تمهيداً لإتمام انتقاله رسمياً.

وسيصبح مرموش ثاني لاعب ينتقل من مانشستر سيتي إلى توتنهام خلال أيام، بعد تعاقد الأخير مع الجناح البرازيلي سافيو مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ويواصل توتنهام نشاطه اللافت في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما عزز صفوفه أيضاً بساندرو تونالي وماتيوس فيرنانديز وجان بول فان هيكي وأندي روبرتسون وماركوس سينسي.

وفي حال تفعيل بند شراء مرموش، سيستعيد مانشستر سيتي تقريباً المبلغ الذي دفعه للتعاقد معه من آينتراخت فرانكفورت في يناير (كانون الثاني) 2025، والبالغ 59 مليون جنيه إسترليني.

وخاض مرموش، البالغ 27 عاماً، 62 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 16 هدفاً، لكنه وجد نفسه في معظم الأحيان بديلاً للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

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