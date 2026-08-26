«فلاشينغ ميدوز»: ثنائي ويليامز-ألكاراس يودّع من ربع النهائي

حقّق ثنائي الحلم المؤلف من الأميركية سيرينا ويليامز والإسباني كارلوس ألكاراس انطلاقة قوية، لكن مشوارهما توقف عند عتبة الدور ربع النهائي من منافسات الزوجي المختلط في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب الثلاثاء، بعد أن سبقهما الثنائي الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية أرينا سابالينكا اللذَيْن ودّعا من الدور الأول.

وخسر ثنائي ويليامز التي تُعدّ على نطاق واسع أفضل لاعبة في تاريخ كرة المضرب لدى السيدات، وألكاراس المُتوّج بسبع بطولات كبرى، على يد السويسرية بيليندا بينتشيتش والإيطالي فلافيو كوبولي في دور الثمانية 5-4 و4-1.

تبادل التحايا عقب خروج ألكاراس وسيرينا (رويترز)

وبهذه النتيجة، تأهل كوبولي وبينتشيتش إلى المرحلة النهائية في المنافسات غير التقليدية، حيث ستُقام مرحلتا نصف النهائي والنهائي تباعاً.

وقالت بينتشيتش عقب المباراة: «شعرنا بهيبتهما بكل تأكيد، وكان من دواعي شرفنا أن نلعب أمامهما».

بدوره صرّح كوبولي: «مواجهة سيرينا وكارلوس على ملعب (آرثر آش) ليست سهلة، لذا ربما نحتسي الآن مشروباً».

وكان ويليامز وألكاراس قد قدّما أداء قوياً في وقت سابق، بعدما تغلّبا على الثنائي البريطاني النيوزيلندي المؤلف من لويد غلاسبول وإيما روتليف.

لكن كوبولي الذي يعيش موسماً استثنائياً في منافسات الفردي بعدما حلّ وصيفاً في بطولة فرنسا المفتوحة، وبينتشيتش، المتوجة بذهبية أولمبية التي سبق لها الفوز على ويليامز في منافسات الفردي، كانا أكثر جاهزية من منافسيهما.

سيرينا توقع لمعجبيها (أ.ف.ب)

وكانت ويليامز تخوض أول مباراة تنافسية لها على ملعب «آرثر آش» منذ اعتزالها في عام 2022، إلى جانب الإسباني ألكاراس العائد بدوره إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وارتدى الثنائي ملابس رياضية متناسقة باللونين البنفسجي والأسود، وبدت الابتسامة على وجهيهما وهما يتبادلان المزاح والنكات خلال فترات تبديل الجانبين.

وكانت الجماهير التي دوّى هتافها لدى دخولهما الملعب في الدور الأول، أكثر هدوءاً نسبياً خلال المباراة الثانية.

ودع ديوكوفيتش وشريكته سابالينكا منافسات الزوجي المختلط (أ.ب)

خروج مبكر لثنائي ديوكوفيتش-سابالينكا

وفي وقت سابق من الثلاثاء، ودّع ديوكوفيتش وشريكته سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً في الفردي، منافسات الزوجي المختلط من الدور الأول بخسارتهما أمام البريطاني هنري باتن والتشيكية كاترينا سينياكوفا.

ونجح اختصاصيا منافسات الزوجي سينياكوفا وباتن في قلب تأخرهما بعد خسارة المجموعة الافتتاحية، ليفوزا 1-4 و4-2 قبل أن يحسما الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة بنتيجة 10-2.

وشكّل ديوكوفيتش، أحد أعظم اللاعبين في التاريخ والأكثر فوزاً بالألقاب في فردي البطولات الأربع الكبرى (24، بينها 4 في الولايات المتحدة)، وسابالينكا، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى (بينها الولايات المتحدة في العامين الماضيين)، ثنائياً مثيراً للحماس في منافسات الزوجي المختلط على ملعب «آرثر آش» في «فلاشينغ ميدوز».

لكن رغم فوزهما بالمجموعة الأولى، عجز الثنائي عن مجاراة التحسن الذي أظهره باتن وسينياكوفا، المصنفان في المركز الأول عالمياً في زوجي الرجال وزوجي السيدات توالياً، خلال المجموعة الثانية.

لكن مشوار باتن وسينياكوفا انتهى عند ربع النهائي بخسارتهما لاحقاً أمام الفرنسي غايل مونفيس وشريكته في الملعب والحياة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4-5 (4-8) و5-4 (7-3) و8-10.

وستشهد المنافسات التي تُقام للعام الثاني توالياً تتويج بطل جديد بعدما خسر حاملا اللقب، الإيطاليان أندريا فافاسوري وسارا إيراني، وهما من المتخصصين في منافسات الزوجي، أمام الثنائي الروسي ميرا أندرييفا وأندري روبليف 1-4، و4-1، و11-9.

أما الثنائي التشيكي كارولينا موخوفا وياكوب مينشيك، وكلاهما من المصنفين البارزين في منافسات الفردي، فقد تأهل أيضاً إلى نصف النهائي بالفوز على الثنائي الأميركي تومي بول وإيما نافارو.

وتُقام منافسات الزوجي المختلط في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خلال الأيام التي تسبق انطلاق منافسات الفردي التي تبدأ الأحد.