«كأس كاراباو»: ليدز يجدد فوزه على فورست ويتأهل

حقق فريق ليدز يونايتد فوزه الثاني على نوتنغهام فورست في غضون ثلاثة أيام، ليحجز مقعده في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كأس كاراباو».
حصد فريق المدرب دانيال فاركي النقاط الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت، وحقق فوزا بنتيجة 2 / صفر في كأس الرابطة بفضل هدفي دان جيمس وجيمس جاستن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وبعد غياب الفوز على ملعب سيتي غراوند منذ عام 1972 قبل نهاية الأسبوع، حقق ليدز الآن انتصارين هناك في غضون 72 ساعة، ليقدم النادي بداية موفقة للموسم الجديد.