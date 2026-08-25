«كأس كاراباو»: ليدز يجدد فوزه على فورست ويتأهل

عاد ريال بيتيس من ملعب فالنسيا بفوزه الثاني في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، وجاء بنتيجة 1-0 الثلاثاء في المرحلة الثانية.

ويدين بيتيس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وسيشارك بالتالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بصحبة برشلونة وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد، بالنقاط الثلاث إلى البديل الشاب بابلو غارسيا (20 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 83 بتمريرة من فران غارسيا إثر هجمة مرتدة.

ولحق بيتيس بجاره الأندلسي إشبيلية إلى الصدارة بست نقاط، بانتظار مباراتي برشلونة حامل اللقب (3 نقاط) مع أتلتيك بلباو الخميس، وريال مدريد (3 نقاط) مع ريال سوسييداد الأربعاء.

في المقابل، مني فالنسيا بهزيمة أولى مقابل تعادل في المرحلة الافتتاحية.