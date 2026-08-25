سان جيرمان يعير مدافعه الشاب زاغي إلى بافوس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، انضمام يورام زاغي، خريج أكاديمية الناشئين بالنادي، إلى صفوف نادي بافوس على سبيل الإعارة مع خيار الشراء حتى نهاية موسم 2026 - 2027. وبذلك، سيواصل المدافع (20 عاماً) مسيرته الكروية في النادي القبرصي.

وبعد بدايته في نادي إيه جي إن بانيوليه، ثم فترة قضاها في باريس سان جيرمان، انضم زاغي إلى أكاديمية باريس سان جيرمان التمهيدية في سن 13 عاماً، قبل أن يتدرج في صفوف فرق الشباب بالنادي كونه عضواً في فريقي تحت 17 و19 عاماً.

وخلال موسم 2022 – 2023، شارك اللاعب الباريسي الشاب في 18 مباراة في دوري أبطال أوروبا تحت 19 عاماً، بالإضافة إلى سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا للشباب ومباراتين في كأس غامبارديلا، مسجلاً خمسة أهداف و11 تمريرة حاسمة. وفي الموسم التالي، نجح زاغي، بفضل ثبات مستواه والتزامه، في تحقيق إنجازات جديدة، حيث رسّخ مكانته بصفته أحد أبرز لاعبي فريقه، الذي فاز معه بلقب بطولة باريس سان جيرمان الوطنية تحت 19 عاماً لموسم 2023 – 2024، إلى جانب لاعبين بارزين مثل سيني مايولو وإبراهيم مباي.