«ليفربول» يقترب من ضم باركولا

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم برادلي باركولا، مهاجم باريس سان جيرمان، وفقاً لما ذكرته تقارير صحافية.

يتصدر باركولا (23 عاماً) أولويات أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، قبل إغلاق باب الانتقالات، رغم مطالبة النادي الباريسي بـ145 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عنه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن باريس سان جيرمان مستعدّ لتخفيض مطالبه، وسط ازدياد الثقة في ليفربول أنه سيقدم عرضاً مقبولاً.

واكتفى باركولا بالجلوس بديلاً في فوز باريس سان جيرمان على أستون فيلا في «السوبر» الأوروبي، وغاب أيضاً عن مباراتيْ لانس في كأس السوبر الفرنسي، ومواجهة رين في الجولة الأولى من «الدوري».

كان ليفربول قد أبدى اهتماماً بضم باركولا والسنغالي إبراهيم مباي ثنائي باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي رفض العرض، بينما يُقال إن مباي بصدد الانتقال إلى ناد آخر.