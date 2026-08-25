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الرياضة رياضة عالمية

«ليفربول» يقترب من ضم باركولا

برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان يقترب من ليفربول (أ.ف.ب)
برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان يقترب من ليفربول (أ.ف.ب)
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«ليفربول» يقترب من ضم باركولا

برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان يقترب من ليفربول (أ.ف.ب)
برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان يقترب من ليفربول (أ.ف.ب)

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم برادلي باركولا، مهاجم باريس سان جيرمان، وفقاً لما ذكرته تقارير صحافية.

يتصدر باركولا (23 عاماً) أولويات أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، قبل إغلاق باب الانتقالات، رغم مطالبة النادي الباريسي بـ145 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عنه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن باريس سان جيرمان مستعدّ لتخفيض مطالبه، وسط ازدياد الثقة في ليفربول أنه سيقدم عرضاً مقبولاً.

واكتفى باركولا بالجلوس بديلاً في فوز باريس سان جيرمان على أستون فيلا في «السوبر» الأوروبي، وغاب أيضاً عن مباراتيْ لانس في كأس السوبر الفرنسي، ومواجهة رين في الجولة الأولى من «الدوري».

كان ليفربول قد أبدى اهتماماً بضم باركولا والسنغالي إبراهيم مباي ثنائي باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي رفض العرض، بينما يُقال إن مباي بصدد الانتقال إلى ناد آخر.

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الرياضة رياضة عالمية

ريال مدريد على أعتاب ضم الموهبة الغانية أوبونغ

الغاني الشاب أوسكار ناسي أوبونغ يقترب من «الميرينغي» (نادي غرناطة)
الغاني الشاب أوسكار ناسي أوبونغ يقترب من «الميرينغي» (نادي غرناطة)
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ريال مدريد على أعتاب ضم الموهبة الغانية أوبونغ

الغاني الشاب أوسكار ناسي أوبونغ يقترب من «الميرينغي» (نادي غرناطة)
الغاني الشاب أوسكار ناسي أوبونغ يقترب من «الميرينغي» (نادي غرناطة)

يواصل ريال مدريد الإسباني سعيه وراء النجوم الشباب، وأصبح النادي على وشك إتمام صفقة ضم أوسكار ناسي أوبونغ (21 عاماً)، إذ إن المدافع الغاني الذي سينضم نهائياً إلى فريق كاستيا بقيادة المدرب جوليان لوبيز دي ليرما، وفقاً لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية.

وكان ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب، الذي يلعب حالياً لنادي غرناطة ويرتبط معه بعقد حتى عام 2028، منذ الموسم الماضي، وقد كثف جهوده في المفاوضات هذا الموسم، التي من المتوقع إتمامها الثلاثاء، متفوقاً بذلك على أندية أخرى مثل رايو فاييكانو.

يُعرف أوسكار ناسي بقوته البدنية (طوله 1.85 متر) ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والمدافع الأيمن. وتبلغ قيمته السوقية الحالية 1.5 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص، وقد انضم إلى أكاديمية غرناطة للشباب عام 2023 قادماً من نادي إيمانويل سيتي الغاني. وسرعان ما أبهر الجميع وتمت ترقيته إلى فريق غرناطة الرديف، وفي الموسم الماضي شارك لأول مرة مع الفريق الأول.

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الرياضة رياضة عالمية

بوركاردت يغيب... وشايبي يحضر في تحضيرات فرانكفورت لبداية «البوندسليغا»

جوناثان بوركاردت مهاجم آينتراخت فرانكفورت (أ.ب)
جوناثان بوركاردت مهاجم آينتراخت فرانكفورت (أ.ب)
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بوركاردت يغيب... وشايبي يحضر في تحضيرات فرانكفورت لبداية «البوندسليغا»

جوناثان بوركاردت مهاجم آينتراخت فرانكفورت (أ.ب)
جوناثان بوركاردت مهاجم آينتراخت فرانكفورت (أ.ب)

يغيب جوناثان بوركاردت، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، عن استعدادات فريقه لمواجهة يونيون برلين يوم السبت المقبل في الجولة الأولى للدوري الألماني (بوندسليغا) بسبب وعكة صحية.

في المقابل، أدى لاعبا الوسط ريتسو دوان وهوغو لارسون تدريبات فردية.

وأعلن النادي الألماني أن الجزائري فارس شايبي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة طفيفة تعرض لها خلال مباراة سانت تونيس في كأس ألمانيا يوم الجمعة.

وكان بوركاردت قد سجل ثلاثية في الفوز الكاسح لفرانكفورت على سانت تونيس بنتيجة 11 / صفر.

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ليفربول يُعير لاعبه رامزي إلى سانت ميرين الأسكوتلندي

كالفين رامزي من نادي ليفربول إلى سانت ميرين (النادي)
كالفين رامزي من نادي ليفربول إلى سانت ميرين (النادي)
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ليفربول يُعير لاعبه رامزي إلى سانت ميرين الأسكوتلندي

كالفين رامزي من نادي ليفربول إلى سانت ميرين (النادي)
كالفين رامزي من نادي ليفربول إلى سانت ميرين (النادي)

انضم مدافع ليفربول الإنجليزي، كالفين رامزي، إلى سانت ميرين الأسكوتلندي على سبيل الإعارة لموسم 2026 - 2027، رهناً بالحصول على التصريح الدولي.

وقال ليفربول، عبر موقعه الرسمي، إن الاتفاق تم الثلاثاء بشأن صفقة انتقال رامزي إلى سانت ميرين، ليقضي الموسم مع الفريق المشارك في الدوري الأسكوتلندي الممتاز.

وشارك المدافع الأيمن مع الفريق الأول لليفربول في 4 مباريات، علماً بأنه كان قد انضم للنادي قادماً من أبردين الأسكوتلندي في صيف 2022.

وخلال مسيرته مع ليفربول أمضى فترات إعارة مع بريستون نورث إند، وبولتون واندررز، وويغان أتلتيك، وكليماورنوك.

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