إيقاف رامي بن سبعيني مدافع دورتموند مباراتين في كأس ألمانيا

أعلنت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إيقاف الجزائري رامي بن سبعيني، مدافع بوروسيا دورتموند، لمباراتين في كأس ألمانيا، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة كأس السوبر الألمانية «كأس فرانز بينكباور» التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ.

وكان بن سبعيني قد تعرض للطرد في الدقيقة 90 من المباراة، إثر مخالفة قوية ضد المغربي إسماعيل الصيباري، لاعب بايرن ميونيخ، يوم السبت.

ولا تُطبق عقوبة الإيقاف بالبطاقة الحمراء في كأس السوبر الألمانية على مستوى الدوري الأماني (بوندسليغا) بل في كأس ألمانيا.

وبذلك، سيغيب بن سبعيني عن مباراة دورتموند في الدور الأول أمام إتش إي بي سي هامبورغ، أحد فرق الدرجة الخامسة، في الأول من سبتمبر (أيلول)، كما سيغيب عن الدور الثاني في حال تأهل دورتموند.