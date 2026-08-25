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الرياضة رياضة عالمية

إيقاف رامي بن سبعيني مدافع دورتموند مباراتين في كأس ألمانيا

رامي بن سبعيني (د.ب.أ)
رامي بن سبعيني (د.ب.أ)
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إيقاف رامي بن سبعيني مدافع دورتموند مباراتين في كأس ألمانيا

رامي بن سبعيني (د.ب.أ)
رامي بن سبعيني (د.ب.أ)

أعلنت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إيقاف الجزائري رامي بن سبعيني، مدافع بوروسيا دورتموند، لمباراتين في كأس ألمانيا، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة كأس السوبر الألمانية «كأس فرانز بينكباور» التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ.

وكان بن سبعيني قد تعرض للطرد في الدقيقة 90 من المباراة، إثر مخالفة قوية ضد المغربي إسماعيل الصيباري، لاعب بايرن ميونيخ، يوم السبت.

ولا تُطبق عقوبة الإيقاف بالبطاقة الحمراء في كأس السوبر الألمانية على مستوى الدوري الأماني (بوندسليغا) بل في كأس ألمانيا.

وبذلك، سيغيب بن سبعيني عن مباراة دورتموند في الدور الأول أمام إتش إي بي سي هامبورغ، أحد فرق الدرجة الخامسة، في الأول من سبتمبر (أيلول)، كما سيغيب عن الدور الثاني في حال تأهل دورتموند.

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جِيد يورك الشريك في ملكية ناديي ليدز ورينجرز (رويترز)
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الحُكم على أحد مُلاك نادي ليدز يونايتد بالسجن «يومين»

جِيد يورك الشريك في ملكية ناديي ليدز ورينجرز (رويترز)
جِيد يورك الشريك في ملكية ناديي ليدز ورينجرز (رويترز)

حُكم على جِيد يورك، الشريك في ملكية ناديي ليدز ورينجرز، بالسجن يومين وغرامة إجمالية قدرها 873 جنيهاً إسترلينياً (1190.32 دولار أميركي) بعد إلقاء القبض عليه بتهمتين جنائيتين في ولاية أوهايو الأميركية الأحد.

واعترف يورك، وهو أيضاً مالك فريق سان فرنسيسكو فورتي ناينرز، بدوري كرة القدم الأميركية للمحترفين، بأنه لا يعترض على تهمتي «الإخلال بالنظام العام» و«حيازة أدوات إجرامية»، وحُكم عليه بالسجن يوماً واحداً عن كل تهمة، على أن تُنفذ العقوبتان في آن معاً، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)».

وكان يورك (46 عاماً)، الذي أُمر أيضاً بـ«إكمال دورة تدريبية عبر الإنترنت»، قد أُلقي القبض عليه في البداية للاشتباه في «تورطه بأنشطة الدعارة»، ولكن عُدّلت هذه التهمة إلى «الإخلال بالنظام العام»، وفقاً لسجلات أكدتها «رابطة كرة القدم الأميركية للمحترفين».

ويعني الإقرار بعدم الاعتراض قبول المتهم الإدانة والعقوبة دون الاعتراف بالذنب.

ورفض نادي ليدز التعليق، بينما أصدر نادي سان فرنسيسكو فورتي ناينرز، بياناً جاء فيه: «نظراً إلى أن هذه مسألة قانونية تمت تسويتها، فلن ندلي بأي تعليق إضافي في الوقت الراهن».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي أميركا
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ريال مدريد يقيم حفل استقبال للاعبه الجديد ديوماندي

الإيفواري يان ديوماندي في حفل استقباله بريال مدريد (نادي ريال مدريد)
الإيفواري يان ديوماندي في حفل استقباله بريال مدريد (نادي ريال مدريد)
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ريال مدريد يقيم حفل استقبال للاعبه الجديد ديوماندي

الإيفواري يان ديوماندي في حفل استقباله بريال مدريد (نادي ريال مدريد)
الإيفواري يان ديوماندي في حفل استقباله بريال مدريد (نادي ريال مدريد)

أقام نادي ريال مدريد الإسباني حفل استقبال رسمي للاعبه الجديد يان ديوماندي.

وأشار ريال مدريد في بيان رسمي إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد كان في استقبال ديوماندي الذي وقّع عقداً مدته 7 مواسم، يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2033.

وأضاف البيان أن ديوماندي تسلم بعد التوقيع مجسماً لملعب الفريق وساعة هدية، وقميصاً يحمل اسمه ورقمه مع الفريق 25.

وحضر حفل الاستقبال، خوسيه مارتينيز بيري، الرئيس الفخري للنادي المدريدي.

يُذكر أن الإيفواري الدولي ديوماندي انضم لريال مدريد قادماً من لايبزيغ الألماني، وشارك بديلاً في الفوز على إسبانيول بنتيجة 2 - 1 في الجولة الثانية من الدوري.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

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هاميلتون يتراجع عن انتقاداته لفريق «فيراري»

لويس هاميلتون (أ.ف.ب)
لويس هاميلتون (أ.ف.ب)
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هاميلتون يتراجع عن انتقاداته لفريق «فيراري»

لويس هاميلتون (أ.ف.ب)
لويس هاميلتون (أ.ف.ب)

تراجع لويس هاميلتون عن الرسائل الساخرة التي أرسلها عبر دائرة الاتصال الداخلية الخاصة بفريقه «فيراري» خلال سباق جائزة هولندا الكبرى، يوم الأحد الماضي، قائلاً إنه لم يظهر «أفضل نسخة» منه. وشعر بطل سباقات «فورمولا 1» للسيارات 7 مرات بالإحباط لبقائه خلف زميله في «فيراري» شارل لوكلير في السباق الذي أقيم في حلبة تساندفورت، ويعتقد أنه فقد فرصة الصعود إلى منصة التتويج بسبب تأخر الفريق في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال بسخرية بعد أن دخل لوكلير أخيراً إلى حارة الصيانة: «مضيعة كبيرة للوقت يا رفاق، أحسنتم».

وبالنظر إلى ما جرى خلال أيام السباق الثلاثة، أشاد هاميلتون بالفريق في منشور على تطبيق «إنستغرام» لعملهم في المصنع على تحديثات وتحسين السيارة.

وقال السائق البريطاني: «استمعت مجدداً إلى بعض تعليقاتي عبر دائرة الاتصال الداخلية. في خضم لحظة الغضب، قد تنفجر مشاعر الإحباط، خصوصاً عندما تهتم بالأمر بشدة كما أفعل أنا، لكن تلك لم تكن أفضل نسخة لي. أتحمل المسؤولية عن ذلك، وسأكون أفضل».

وأضاف هاميلتون، الذي احتل المركز الرابع في السباق بفارق أقل من ثانية واحدة عن جورج راسل سائق «مرسيدس»، إنه يؤمن بالفريق وبما يبنيه «فيراري» للمستقبل.

وقال: «الاتجاه واضح. الإيمان موجود. المعركة مستمرة بلا شك». ويتساوى هاميلتون وراسل في رصيد النقاط، مع تفوق سائق «مرسيدس» في عدد الانتصارات ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 59 نقطة عن زميله في الفريق كيمي أنتونيلي.

وسيقام السباق التالي في إيطاليا على حلبة مونزا، في جولة يعدها «فيراري» وأنتونيلي على أرضهما.

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