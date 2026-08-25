توتنهام يتعاقد رسمياً مع البرازيلي سافينيو من مانشستر سيتي

أعلن توتنهام الإنجليزي، الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع الجناح البرازيلي سافينيو قادماً من مانشستر سيتي في صفقة انتقال نهائي، لينهي اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً تجربته في «ملعب الاتحاد» بعد موسمين.

وبإتمام الصفقة، فقد تجاوز إنفاق توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية حاجز 300 مليون جنيه إسترليني، بعدما بلغت القيمة الإجمالية لانتقال سافينيو نحو 85 مليون جنيه إسترليني (نحو 115 مليون دولار)، وفقاً لـ«وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)».

وكان توتنهام قد حاول التعاقد مع اللاعب البرازيلي في بداية الموسم الماضي، لكن محاولاته لم تنجح، ليستمر مع مانشستر سيتي موسماً إضافياً قبل انتقاله إلى النادي اللندني.

وخاض سافينيو 84 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال موسمين، سجل خلالها 7 أهداف، كما توج مع الفريق بـ«كأس الاتحاد الإنجليزي» و«كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة» في الموسم الماضي.

وقال سافينيو للموقع الرسمي لتوتنهام: «استغرق الأمر بعض الوقت، لكنني سعيد للغاية بوجودي هنا. إنها فرصة رائعة في نادٍ رائع يضم أحد أفضل المدربين في العالم. بمجرد أن تحدثت إلى المدير الفني، أدركت أنني أريد القدوم».

وأضاف: «أخبرني بأنه يريد مساعدتي للوصول إلى أعلى مستوى، وأعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك معاً بصفتنا فريقاً».

وأشاد يوهان لانغ، المدير الرياضي لتوتنهام، باللاعب البرازيلي، مؤكداً أن النادي يتابعه منذ مدة، وأنه أظهر قدراته بالفعل على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن أسلوبه وشخصيته وإمكاناته تتناسب مع الفريق الذي يسعى النادي إلى بنائه.

بدوره، قال الإيطالي روبيرتو دي تشيربي، المدير الفني لتوتنهام، إن سافينيو «يجلب الطاقة والخيال والجودة»، مشيداً بجرأته في مواجهة المدافعين وقدرته على تغيير مجريات المباريات بفضل إبداعه.

وبدأ سافينيو مسيرته مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وشارك مع الفريق الأول أول مرة في أغسطس (آب) 2020 عندما كان يبلغ 16 عاماً، قبل انتقاله إلى تروا الفرنسي، ثم خوض تجربة على سبيل الإعارة مع آيندهوفن الهولندي في موسم 2022 - 2023.

وشكل انتقاله معاراً إلى جيرونا في الموسم التالي نقطة تحول في مسيرته؛ إذ أسهم في احتلال الفريق المركز الثالث في الدوري الإسباني والتأهل إلى «دوري أبطال أوروبا» لأول مرة في تاريخه.

وخاض سافينيو 41 مباراة مع جيرونا، سجل خلالها 11 هدفاً، كما نفذ 104 مراوغات ناجحة في الدوري الإسباني، متقدماً بفارق 18 مراوغة على أقرب منافسيه.

وانضم الجناح البرازيلي إلى مانشستر سيتي في يوليو (تموز) 2024، وسجل ظهوره الأول في مباراة «الدرع الخيرية» أمام مانشستر يونايتد في أغسطس (آب) من العام نفسه.

وعلى الصعيد الدولي، خاض سافينيو مباراته الأولى مع المنتخب البرازيلي في مارس (آذار) 2024 أمام إنجلترا على ملعب «ويمبلي»، وشارك لاحقاً في بطولة «كوبا أميركا 2024». ويملك حالياً 13 مباراة دولية سجل خلالها هدفاً واحداً.

ووجه سافينيو الشكر إلى مانشستر سيتي وجماهيره وزملائه، مؤكداً أن تجربته مع النادي جعلته «لاعباً وشخصاً أفضل».

من جانبه، قال هوغو فيانا، مدير كرة القدم في مانشستر سيتي، إن سافينيو كان جزءاً مهماً من الفريق خلال الموسمين الماضيين، مشيراً إلى أنه وصل إلى مانشستر في عمر 20 عاماً بخبرة محدودة على مستوى الفريق الأول، ويغادر بعدما اكتسب خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وتوج بلقبين محليين.