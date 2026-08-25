مواجهة قوية لويليامز وألكاراس... ونارية لسابالينكا وديوكوفيتش في «أميركا المفتوحة»

تفتتح الأميركية سيرينا ويليامز والإسباني كارلوس ألكاراس مشوارهما في منافسات «الزوجي المختلط» بـ«بطولة أميركا المفتوحة للتنس»؛ آخرة بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى للموسم الحالي، بمواجهة فريق يضم حاملة لقب «زوجي السيدات».

وتلتقي ويليامز وألكاراس النيوزيلنديةَ إيرين روتليف والبريطاني لويد غلاسبول، الثلاثاء، بالدور الأول، في أول مباراة تخوضها ويليامز في «بطولة أميركا المفتوحة» منذ عام 2022.

سيرينا ويليامز (أ.ب)

وجاءت القرعة أصعب بالنسبة إلى البيلاروسية أرينا سابالينكا والصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنفين «الأولين» في منافسات «الزوجي المختلط»؛ إذ يواجهان التشيكية كاترينا سينياكوفا والبريطاني هنري باتن، المصنفين «الأولين» عالمياً في «زوجي السيدات» و«الرجال» على الترتيب.

وتقام منافسات الدور الأول ودور الـ8 الثلاثاء، فيما تقام مباراتا ما قبل النهائي والنهائي الأربعاء.

ووضعت القرعة ويليامز وألكاراس في مواجهة أحد الفرق التي تأهلت من التصفيات التي أقيمت الاثنين، وستكون مواجهتهما الأولى أمام روتليف وغلاسبول.

ألكاراس (أ.ف.ب)

وتوجت روتليف بلقب «زوجي السيدات» في «بطولة أميركا المفتوحة» العام الماضي إلى جانب غابرييلا دابروفسكي، بعد الفوز على سينياكوفا وتايلور تاونسند، كما سبق لهما التتويج باللقب في عام 2023.

وكان من المقرر أن تواجه سابالينكا وديوكوفيتش الثنائي المكون من الكندية ليلى فرنانديز والأميركي فرنسيس تيافوي، لكن الأخير انسحب من منافسات «الزوجي المختلط» الاثنين، بعد خسارته أمام الفرنسي آرثر فيلس في نهائي «بطولة سينسيناتي»؛ مما فتح الباب أمام أحد الفرق التي خسرت في التصفيات للحصول على مكان في القرعة الرئيسية.

نوفاك ديوكوفيتش (أ.ف.ب)

ولن تشارك ويليامز بمنافسات «الفردي» في نيويورك، بينما يعود ألكاراس، الذي غاب عن الملاعب منذ أبريل (نيسان) الماضي بسبب إصابة في معصم اليد اليمنى، للدفاع عن لقبه في منافسات «الفردي».