هاردن يجدد عقده مع كافالييرز مقابل 97 مليون دولار

وقّع النجم جيمس هاردن، الخميس، عقداً جديداً لمدة ثلاثة أعوام مع كليفلاند كافالييرز، المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إي)، بقيمة تقارب 97 مليون دولار، وذلك قبل أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ37.

وأعلن وكلاء أعمال هاردن تفاصيل العقد الجديد لشبكة «إي إس بي إن»، ليواصل اللاعب مشواره مع كافالييرز بعدما انضم إلى الفريق في فبراير (شباط) الماضي.

وساهم هاردن في وصول كليفلاند إلى نهائي المنطقة الشرقية، بعدما سجل معدلاً بلغ 19.2 نقطة في المباراة الواحدة.

وبدأ هاردن مسيرته في الدوري الأميركي بعدما اختاره أوكلاهوما سيتي بالترتيب الثالث في «درافت» 2009، قبل أن يعيش أبرز فترات مسيرته بقميص هيوستن روكتس، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري عام 2018.

وشارك هاردن، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ37 في 26 أغسطس (آب) الحالي، في مباراة كل النجوم «أول ستار» 11 مرة، كما سبق له الدفاع عن ألوان بروكلين نتس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز ولوس أنجليس كليبرز.

وعلى الصعيد الدولي، توج هاردن، الملقب بـ«ذا بيرد» بسبب لحيته الكثيفة، مع المنتخب الأميركي بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، إضافة إلى لقب بطولة العالم عام 2014.