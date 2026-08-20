بعد وفاة شقيقه بأيام... تارلينغ يشارك في «فويلتا إسبانيا»

قرر الدراج الويلزي جوش تارلينغ المشاركة في سباق «فويلتا إسبانيا» للدراجات، الذي ينطلق نهاية هذا الأسبوع، بعد أكثر من أسبوع بقليل على وفاة شقيقه فينلي تارلينغ خلال سباق «فولتا البرتغال».

وأعلن فريق «إينيوس»، الخميس، قائمة الدراجين المشاركين في السباق، وكان من بينهم تارلينغ، البالغ 22 عاماً، الذي يعود إلى «فويلتا إسبانيا» بعدما سجل مشاركته الأولى في السباق عام 2024.

وتأتي مشاركة الدراج الويلزي بعد شهر من ظهوره الأول في سباق «تور دي فرانس».

وقال جيرينت توماس، مدير السباق في فريق «إينيوس»: «ندعم جوش بقوة بعد قراره المشاركة في السباق».

وكان فينلي تارلينغ، البالغ 19 عاماً، قد توفي خلال المرحلة الثامنة من سباق «فولتا البرتغال» في 14 أغسطس (آب) الحالي، بعدما صدمته سيارة.

وحسب التقارير، لم ينتبه سائق السيارة إلى إشارات المنظمين، ودخل الطريق في الاتجاه المعاكس لمسار السباق، ما أدى إلى الحادث الذي أودى بحياة الدراج الشاب.