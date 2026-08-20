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الرياضة رياضة عالمية

بعد وفاة شقيقه بأيام... تارلينغ يشارك في «فويلتا إسبانيا»

الدراج الويلزي جوش تارلينغ (أ.ب)
الدراج الويلزي جوش تارلينغ (أ.ب)
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بعد وفاة شقيقه بأيام... تارلينغ يشارك في «فويلتا إسبانيا»

الدراج الويلزي جوش تارلينغ (أ.ب)
الدراج الويلزي جوش تارلينغ (أ.ب)

قرر الدراج الويلزي جوش تارلينغ المشاركة في سباق «فويلتا إسبانيا» للدراجات، الذي ينطلق نهاية هذا الأسبوع، بعد أكثر من أسبوع بقليل على وفاة شقيقه فينلي تارلينغ خلال سباق «فولتا البرتغال».

وأعلن فريق «إينيوس»، الخميس، قائمة الدراجين المشاركين في السباق، وكان من بينهم تارلينغ، البالغ 22 عاماً، الذي يعود إلى «فويلتا إسبانيا» بعدما سجل مشاركته الأولى في السباق عام 2024.

وتأتي مشاركة الدراج الويلزي بعد شهر من ظهوره الأول في سباق «تور دي فرانس».

وقال جيرينت توماس، مدير السباق في فريق «إينيوس»: «ندعم جوش بقوة بعد قراره المشاركة في السباق».

وكان فينلي تارلينغ، البالغ 19 عاماً، قد توفي خلال المرحلة الثامنة من سباق «فولتا البرتغال» في 14 أغسطس (آب) الحالي، بعدما صدمته سيارة.

وحسب التقارير، لم ينتبه سائق السيارة إلى إشارات المنظمين، ودخل الطريق في الاتجاه المعاكس لمسار السباق، ما أدى إلى الحادث الذي أودى بحياة الدراج الشاب.

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سباق للدراجات بريطانيا

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الرياضة رياضة عالمية

«لقد عدت»... ألكاراس يعلن عودته قبل دورة أميركا المفتوحة

الإسباني كارلوس ألكاراس (رويترز)
الإسباني كارلوس ألكاراس (رويترز)
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«لقد عدت»... ألكاراس يعلن عودته قبل دورة أميركا المفتوحة

الإسباني كارلوس ألكاراس (رويترز)
الإسباني كارلوس ألكاراس (رويترز)

أعلن الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثاني عالمياً، الخميس، عودته إلى المنافسات بعد غياب عن الملاعب منذ أبريل (نيسان) الماضي بسبب إصابة في المعصم، وذلك قبل نحو 10 أيام من انطلاق دورة أميركا المفتوحة، المقررة بين 30 أغسطس (آب) و13 سبتمبر (أيلول).

وقال ألكاراس، البالغ 23 عاماً، في مقطع فيديو مقتضب نشره عبر حسابه على «إنستغرام»: «لقد عدت».

وكان اللاعب الإسباني قد أعلن انسحابه من دورة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة في نهاية أبريل (نيسان)، بسبب إصابة في معصم يده اليمنى، ليغيب عن المنافسات منذ ذلك الحين.

وتأجلت عودة ألكاراس مجدداً مطلع أغسطس، بعدما أعلن انسحابه من دورة سينسيناتي للماسترز، المقامة حالياً في ولاية أوهايو، التي تشكل تقليدياً إحدى أبرز المحطات التحضيرية لبطولة «فلاشينغ ميدوز»، رابعة وآخر البطولات الأربع الكبرى في الموسم.

ويترقب ألكاراس العودة إلى المنافسات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، التي تنطلق في 30 أغسطس، وتستمر حتى 13 سبتمبر.

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تنس غراند سلام أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«الفار يحرمنا متعة كرة القدم»... الجماهير الألمانية تطالب بإلغائه

آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا (رويترز)
آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا (رويترز)
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«الفار يحرمنا متعة كرة القدم»... الجماهير الألمانية تطالب بإلغائه

آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا (رويترز)
آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا (رويترز)

تستعد مجموعات من مشجعي عدد من الأندية الألمانية لتنظيم احتجاجات واسعة خلال مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا لكرة القدم هذا الأسبوع، اعتراضاً على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «ڤار»، ومطالبة بإلغائها نهائياً.

ونشرت مجموعات جماهيرية من مختلف أنحاء ألمانيا بيانات مشتركة تنتقد فيها التقنية، معلنة تنظيم تحركات احتجاجية خلال مباريات الكأس التي تنطلق الجمعة.

ولا تُستخدم تقنية الفيديو عادة في الأدوار الأولى من كأس ألمانيا، إذ كان يبدأ تطبيقها من دور الـ16، لكن تقرر هذا الموسم استخدامها بدءاً من الدور الثاني.

وجاء البيان الجماهيري تحت عنوان «تقنية الفيديو تحرمنا متعة كرة القدم»، إذ اعتبرت روابط المشجعين أن التقنية أفسدت أكثر لحظات المباريات إثارة، وحوّلت الاحتفال العفوي بالأهداف إلى حالة من الترقب وعدم اليقين بانتظار احتمال مراجعة اللقطة.

وقالت مجموعات المشجعين: «نريد العودة بشكل نهائي إلى روح كرة القدم القديمة، ولذلك نطالب بإلغاء تقنية حكم الفيديو في كرة القدم الألمانية».

ولا تُعد الاحتجاجات الجماهيرية أمراً جديداً في الملاعب الألمانية، إذ شهدت المواسم الأخيرة تحركات متكررة ضد مواعيد المباريات وأسعار التذاكر، إضافة إلى الاعتراض على اتفاق رابطة الدوري الألماني مع صندوق الاستثمار «سي في سي».

وخلال موسم 2023-2024، لجأت الجماهير إلى أساليب احتجاجية لافتة، من بينها إلقاء كرات التنس وقطع الشوكولاتة المعدنية على أرض الملعب، ما تسبب في تأخير عدد من المباريات، قبل أن يتم التخلي عن الاتفاق الاستثماري رغم حصوله على تأييد غالبية الأندية.

وكان المشجعون قد عارضوا الاتفاق بسبب ما اعتبروه غياباً للشفافية، محذرين من أنه يدفع كرة القدم الألمانية نحو مزيد من «الإفراط في التسويق».

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

ألونسو يثير الغموض حول مستقبل إنزو فرنانديز مع تشيلسي

تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (رويترز)
تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (رويترز)
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ألونسو يثير الغموض حول مستقبل إنزو فرنانديز مع تشيلسي

تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (رويترز)
تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (رويترز)

تجنب تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، حسم مستقبل لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز، في ظل التكهنات المحيطة بإمكانية رحيله عن النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مكتفياً بالتأكيد أن اللاعب يستعد بصورة جيدة لانطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد ذكرت أن تشيلسي منح مانشستر سيتي مهلة حتى 14 أغسطس (آب) للموافقة على دفع 120 مليون جنيه إسترليني (163.52 مليون دولار) مقابل التعاقد مع فرنانديز.

وانضم الدولي الأرجنتيني إلى تشيلسي قادماً من بنفيكا في يناير (كانون الثاني) 2023، بعقد يمتد لثمانية أعوام ونصف العام، في صفقة بلغت قيمتها 106.8 مليون جنيه إسترليني، وكانت حينها رقماً قياسياً في كرة القدم البريطانية.

وعندما سُئل ألونسو عما إذا كان فرنانديز سيبقى مع تشيلسي بعد إغلاق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، قال: «إنزو لاعب في تشيلسي، وهو لاعب من الطراز الأول. يتدرب بصورة جيدة للغاية منذ انضمامه إلى الفريق قبل عشرة أيام، واندمج بشكل رائع. نحن سعداء بوجوده، وهو يستعد لمباراة الاثنين».

لكن المدرب الإسباني تجنب الإجابة بشكل مباشر عندما سُئل عما إذا كان بطل العالم 2022 قد أبلغه برغبته في الاستمرار مع النادي، قائلاً: «يتدرب بشكل جيد للغاية ويتمتع بعقلية إيجابية، وهذا ما نريده. إنه يبذل قصارى جهده للاستعداد لانطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز».

وكان ألونسو قد تولى قيادة تشيلسي بعد رحيله عن ريال مدريد في يناير الماضي، عقب سبعة أشهر فقط من توليه تدريب الفريق الإسباني، ليبدأ مهمة إعادة بناء النادي اللندني بعد موسم مضطرب أنهاه في المركز العاشر بالدوري من دون تحقيق أي لقب.

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين المقبل عندما يحل ضيفاً على فولهام، في مواجهة تحمل طابعاً خاصاً لألونسو، إذ يلتقي زميله السابق وصديقه ألفارو أربيلوا، المدرب الجديد لفولهام.

وقال ألونسو عن مواجهة أربيلوا: «قد تجمعنا علاقة خارج الملعب، لكن بمجرد دخولنا إليه لا توجد صداقة، بل 90 دقيقة يقاتل خلالها كل منا من أجل ناديه».

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