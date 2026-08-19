بروميس ديفيد ينتقل إلى «برايتون» على سبيل الإعارة

بعد تسجيله هدفاً مع منتخب كندا في «كأس العالم»، ينتقل المهاجم بروميس ديفيد إلى برايتون الإنجليزي لكرة القدم على سبيل الإعارة، قادماً من يونيون سان خليوزي.

وقال برايتون إن صفقة التعاقد مع ديفيد (25 عاماً) «تتضمن بنداً يُلزم النادي بشراء اللاعب في حال استيفاء معايير معينة».

وشارك ديفيد في 4 مباريات، من أصل مباريات كندا الـ5 خلال «كأس العالم»، وسجل هدفاً في الخسارة 1-2 أمام سويسرا في دور المجموعات.

وكان يونيون، وصيف «الدوري البلجيكي»، قد خرج من الأدوار التأهيلية لـ«دوري أبطال أوروبا»، الأسبوع الماضي، أمام بودو/غليمت، وسيلعب في «الدوري الأوروبي»، حيث من المتوقع أن تتراجع عائداته المالية بعشرات الملايين من اليورو.

ويرتبط برايتون ويونيون بعلاقات وثيقة من خلال مالكي الناديين، كما يتشاركان بيانات تحليل اللاعبين عبر شركة «جامستاون أناليتيكس».

وتشتهر شركة تحليل البيانات، التي أسسها توني بلوم، مالك برايتون، في كرة القدم الأوروبية، كما تستخدم خدماتها أندية كومو وهارتس أوف ميدلوثيان.

ويستضيف برايتون أستون فيلا، حامل لقب «الدوري الأوروبي»، في مباراته الافتتاحية بـ«الدوري الإنجليزي الممتاز»، يوم الأحد المقبل.