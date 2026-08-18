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رئيس الاتحاد الفرنسي لن يصوت لإنفانتينو في الوضع الحالي

ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي (رويترز)
ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي (رويترز)
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رئيس الاتحاد الفرنسي لن يصوت لإنفانتينو في الوضع الحالي

ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي (رويترز)
ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي (رويترز)

رغم أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لم يعلن حتى الآن موقفه الرسمي من الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، المقررة في مارس (آذار) المقبل، فإنه لا يزال في صفوف المعارضين لرئيس «الفيفا» جياني إنفانتينو.

ومنذ اندلاع الأزمة التي هزت الاتحاد الدولي، على خلفية رغبة إنفانتينو في بيع جزء من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وهو المشروع الذي جرى التخلي عنه لاحقاً، تتوالى يوماً بعد آخر إعلانات الاتحادات التي تتخلى عن دعم رئيس «الفيفا».

ويبرز ذلك بصورة خاصة بين الاتحادات الأوروبية الـ55، التي هددت بالإجماع في 30 يوليو (تموز) بعدم المشاركة في كأس العالم 2030 في حال المضي قدماً في مشروع الاستثمار الخاص.

ولم يعلن الاتحاد الفرنسي موقفه رسمياً حتى الآن، وهو ليس الوحيد بين الاتحادات الكبرى، إذ لم تعلن إيطاليا وإسبانيا موقفيهما أيضاً.

ويجب التمييز في خريطة المواقف الحالية بين الاتحادات التي أعلنت أنها لن تصوت لإنفانتينو، مثل هولندا، وتلك التي طالبت باستقالته، مثل النرويج، واتحادات سحبت دعمها منه، مثل ألمانيا وإنجلترا وويلز واسكوتلندا وصربيا والسويد وآيرلندا وفنلندا، من دون أن تعلن صراحة أنها لن تصوت له، في حين لا تزال غالبية الاتحادات من دون موقف معلن.

وبحسب «ليكيب»، تشير الأجواء داخل الاتحاد الفرنسي إلى أن رئيسه فيليب ديالو لن يصوت، في ظل الوضع الحالي، لمصلحة إنفانتينو، وأن من الصعب حسم الموقف النهائي قبل معرفة هوية المرشحين المحتملين لرئاسة الاتحاد الدولي.

ومنذ حديثه للصحيفة الفرنسية عن القضية في 29 يوليو، لم يرغب ديالو في الإدلاء بمواقف جديدة، إذ يفضل انتظار اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل للاتحاد الفرنسي، المقرر في 8 سبتمبر (أيلول)، لمناقشة القضية مع بقية أعضاء قيادة كرة القدم الفرنسية، حتى لا يعطي انطباعاً بأنه يتخذ القرار بمفرده.

وفي الوقت نفسه، لا تزال مشاركة المنتخب الفرنسي في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً، التي تنطلق في 5 سبتمبر، قائمة حتى الآن.

وكان ديالو قد استخدم عبارات قوية في نهاية يوليو عند حديثه عن مشروع «الفيفا» وطريقة إدارة إنفانتينو للاتحاد الدولي، إذ اعتبر أن سلسلة من الأحداث الأخيرة تفرض إعادة النظر في نموذج الحوكمة.

واستشهد رئيس الاتحاد الفرنسي بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون، بناء على طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كأس العالم، إلى جانب مشروع زيادة عدد المنتخبات إلى 64 منتخباً في مونديال 2030، بعد رفع العدد سابقاً إلى 48، فضلاً عن بعض الترتيبات المالية.

وقال ديالو: «الأحداث المختلفة التي شهدناها أخيراً، مثل إلغاء البطاقة الحمراء لبالوغون، ومشروع الانتقال إلى 64 منتخباً بعد 48 في 2030، وبعض الترتيبات المالية، تستدعي إعادة النظر في هذه الحوكمة التي لا ترتقي إلى حجم ما تمثله كرة القدم».

وأضاف: «علينا بناء علاقة تتسم بالمطالبة والصرامة مع (الفيفا)، ونحن لسنا في هذه المرحلة الآن. هناك أيضاً تساؤلات وإعادة نظر، ودول أخرى تفكر بالطريقة نفسها التي أفكر بها».

وشدد ديالو على ضرورة إجراء تغييرات قبل الانتخابات المقبلة، قائلاً: «لا يمكن إجراء انتخابات جديدة من دون مزيد من التوضيح والديمقراطية والشفافية».

ويُعرف رئيس الاتحاد الفرنسي عادة بالحذر في مواقفه، إلا أن لهجته في هذه القضية كانت هجومية ولم تترك مجالاً كبيراً للشك في موقفه، وجاءت متوافقة مع المداخلة التي قدمها في اليوم التالي خلال الاجتماع المرئي الذي جمع الاتحادات الأوروبية كافة، والذي جرى خلاله الاتفاق على التهديد بمقاطعة كأس العالم.

ومن المنتظر أن يحضر ديالو قرعة دوري أبطال أوروبا في 27 أغسطس (آب)، حيث يُتوقع أن يعود مستقبل إنفانتينو إلى واجهة النقاش مجدداً، في ظل استمرار الأزمة واتساع دائرة الاتحادات الأوروبية التي تعيد النظر في علاقتها برئيس الاتحاد الدولي.

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«آسياد 2026»: اليابان تضيء الشعلة إيذاناً ببدء العدّ التنازلي

ستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر (أ.ف.ب)
ستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر (أ.ف.ب)
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«آسياد 2026»: اليابان تضيء الشعلة إيذاناً ببدء العدّ التنازلي

ستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر (أ.ف.ب)
ستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر (أ.ف.ب)

أضيئت شعلة «دورة الألعاب الآسيوية (آسياد)» في طوكيو الثلاثاء، فيما تبدأ اليابان العد التنازلي لهذا الحدث الرياضي المتعدد الذي يشارك فيه رياضيون يفوق عددهم المشاركين في «الألعاب الأولمبية».

وستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر (أيلول) و4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

وأوقد العداء الياباني يوشيهيدي كيريو الشعلة في «الملعب الوطني» بطوكيو، حيث أُقيمت «الألعاب الأولمبية» صيف عام 2021 خلف أبواب موصدة إلى حد كبير، بعد عام من موعدها المقرر بسبب جائحة «كوفيد19».

أضيئت شعلة «دورة الألعاب الآسيوية» في طوكيو الثلاثاء (أ.ف.ب)

وكانت طوكيو قد استضافت «الألعاب الآسيوية» عام 1958، فيما ستُقام مراسم مماثلة الخميس في هيروشيما التي استضافت الدورة عام 1994، قبل أن تجتمع الشعلتان في ناغويا السبت إيذاناً بالانطلاق الرسمي لتتابع الشعلة.

وقال كيريو إن أكبر حدث رياضي في القارة سيوفر لحظة فرح بعد أن حُرم المشجعون إلى حد كبير من حضور «الألعاب الأولمبية».

وأضاف: «بالنسبة إلى الرياضيين، فإن هتافات التشجيع تمنحكم القوة».

وتابع: «سيتمكن المشجعون أيضاً من اكتشاف مدى روعة الحدث عندما يشاهدونه مباشرة، وهو أمر يختلف عن متابعته عبر التلفزيون».

ومن المتوقع أن يشارك في «الألعاب» نحو 15 ألف رياضي ومسؤول.

ستُقام مراسم الخميس في هيروشيما التي استضافت الدورة عام 1994 (أ.ف.ب)

ومن بين المشاركين نجمة التنس الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا، إضافة إلى موهبتين عالميتين بارزتين؛ هما: لاعب الكريكيت الهندي فايبهاف سوريابانشي البالغ 15 عاماً، والسباحة الصينية يو زيدي البالغة 13 عاماً.

وسيقيم الرياضيون في مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة، من بينها سفينة سياحية ستبقى راسية خلال ذروة موسم الأعاصير في اليابان.

وقال كيريو: «لا تقتصر (الألعاب) على مسابقات ألعاب القوى، بل تشمل كثيراً من الرياضات المختلفة؛ لذا فهي فرصة جيدة لاكتشاف ما هو متاح».

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الرياضة رياضة عالمية

يوفنتوس يتعاقد مع الحارس فيكاريو معاراً من توتنهام

الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو رسمياً لليوفي (نادي يوفنتوس)
الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو رسمياً لليوفي (نادي يوفنتوس)
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يوفنتوس يتعاقد مع الحارس فيكاريو معاراً من توتنهام

الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو رسمياً لليوفي (نادي يوفنتوس)
الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو رسمياً لليوفي (نادي يوفنتوس)

تعاقد يوفنتوس سادس الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي، مع الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو بالإعارة لموسم واحد من توتنهام الإنجليزي مع خيار التعاقد النهائي، وفق ما أعلن الناديان، الثلاثاء.

ومن المتوقّع أن يأخذ الحارس البالغ 29 عاماً المركز الأساسي لميكيلي دي غريغوريو مع الفريق الذي سيشارك في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) هذا الموسم، بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال يوفنتوس في بيان: «هناك (بيانكونيرو) جديد في تورينو»، مضيفاً: «أهلاً بك في يوفنتوس، غولييلمو».

بعد تعاقد توتنهام مع المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي الذي أنقذ الفريق من الهبوط، جلس غولييلمو على مقاعد الاحتياط بعدما أخذ التشيكي أنتونين كينسكي مركزه الأساسي.

وكان الحارس الإيطالي قد انضم إلى توتنهام في 2023 قادماً من إمبولي، بعدما لعب أيضاً بقمصان أودينيزي، فينيسيا، بيروجيا وكالياري.

خاض 117 مباراة في الدوري الإنجليزي، وحافظ على نظافة شباكه 29 مرة، ولعب دوراً أساسياً في تتويج النادي اللندني بلقب «يوروبا ليغ» عام 2025.

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فورمولا 1: ألبون يمدد عقده مع وليامز حتى 2027

السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)
السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)
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فورمولا 1: ألبون يمدد عقده مع وليامز حتى 2027

السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)
السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)

مدّد السائق التايلاندي أليكس ألبون عقده مع فريق وليامز المنافس في بطولة العالم للفورمولا 1، حتى الموسم المقبل، وفق ما أعلنت الحظيرة البريطانية الثلاثاء.

وأنهى ألبون (30 عاماً) الموسم الماضي في المركز الثامن، محققاً أفضل نتيجة لوليامز منذ عام 2016.

انضم ألبون إلى الفريق البريطاني قبل أربعة أعوام، وسيبقى معه الآن حتى نهاية عام 2027.

وقال مدير فريق وليامز جيمس فاولز في بيان: «أليكس أحد أفضل السائقين على خط الانطلاق، ويعرف أكثر من أي شخص آخر التقدّم الهائل الذي حققناه في السنوات الأخيرة. إن تجديد التعاقد معه يظهر الثقة التي نتشاركها في الاتجاه الذي نسير فيه».

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن بلغ ألبون حاجز 100 سباق مع وليامز.

وكان فاولز قد صرح في مقابلات مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في فبراير (شباط) بأن فوز وليامز ببطولة العالم هذا الموسم أو الموسم المقبل «ليس واقعيا»، قبل أن يقول ألبون إن وليامز بدأ حملة 2026 وهو «في وضع متأخر مقارنة بمنافسينا».

لكن ألبون قال في بيان أصدره وليامز الثلاثاء: «عام واحد صعب لا يروي القصة كاملة، بل يمنحني مزيدا من الدافعية لمواصلة البناء والتقدم معا إلى جانب الحظيرة وجماهيرنا من أجل تحقيق إنجازات كبيرة».

وأضاف: «قصتنا لم تنته بعد، لذا فإن تركيزي الكامل الآن منصب على القيام بكل ما يلزم لإعادتنا إلى مراكز متقدمة على خط الانطلاق».

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