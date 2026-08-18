كيف ينفق فنربخشة الملايين رغم ديونه الـ430 مليون يورو؟

لم تمنع العقوبة التي فرضها «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» على نادي فنربخشة التركي من مواصلة إنفاقه الكبير في سوق الانتقالات، رغم وصول ديونه إلى نحو 430 مليون يورو؛ إذ واصل النادي تدعيم صفوفه بمجموعة من أبرز الأسماء قبل مواجهته ليون الفرنسي في ذهاب الملحق المؤهل إلى «دوري أبطال أوروبا» الثلاثاء.

وكان «يويفا» قد فرض غرامة مالية على فنربخشة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي؛ لعدم التزامه قواعد الاستدامة المالية، إلا إن العقوبة لم تدفع النادي إلى التراجع عن تحركاته في سوق الانتقالات، بعدما تعاقد هذا الصيف مع البلجيكي روميلو لوكاكو والإنجليزي ماسون غرينوود، إلى جانب المدافع الهولندي ناثان آكي.

وانضم الثلاثي إلى قائمة تضم أسماء بارزة سبق أن استقطبها النادي التركي، مثل الحارس البرازيلي إيدرسون، والفرنسي نغولو كانتي، والإسباني ماركو أسينسيو، والفرنسي ماتيو غندوزي، في مؤشر على حجم الإنفاق الذي يحيط بالفريق الساعي للعودة إلى «دوري أبطال أوروبا».

ووفق صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن فاتورة أجور لاعبي فنربخشة تبلغ نحو 170 مليون يورو سنوياً، ليكون النادي صاحب أعلى كتلة رواتب في الدوري التركي، متقدماً على غريمه غلاطة سراي الذي تبلغ رواتب لاعبيه نحو 116 مليون يورو.

ويظهر الفارق بشكل أكبر عند مقارنته مع ليون؛ منافسه في الملحق الأوروبي، إذ ينفق النادي الفرنسي نحو 55 مليون يورو سنوياً على أجور لاعبيه، وفق بيانات موقع «كابولوجي».

وتضع هذه الأرقام فنربخشة أمام اختبار حقيقي اليوم؛ إذ يحتاج الفريق إلى ترجمة استثماراته الضخمة إلى نتائج عندما يستضيف ليون في ذهاب الملحق، في مواجهة تحمل أهمية رياضية ومالية كبيرة للنادي التركي.

فالتأهل إلى دور المجموعات في «دوري أبطال أوروبا» لا يمثل فقط هدفاً رياضياً لفنربخشة، بل يوفر أيضاً عوائد مالية كبيرة يمكن أن تساعده في التعامل مع الضغوط المالية التي يواجهها، في وقت يواصل فيه النادي بناء فريق يضم مجموعة من الأسماء الأعلى أجراً في القارة.