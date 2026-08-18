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كيف ينفق فنربخشة الملايين رغم ديونه الـ430 مليون يورو؟

التأهل إلى دور المجموعات في «دوري أبطال أوروبا» لا يمثل هدفاً رياضياً فقط لفنربخشة (رويترز)
التأهل إلى دور المجموعات في «دوري أبطال أوروبا» لا يمثل هدفاً رياضياً فقط لفنربخشة (رويترز)
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كيف ينفق فنربخشة الملايين رغم ديونه الـ430 مليون يورو؟

التأهل إلى دور المجموعات في «دوري أبطال أوروبا» لا يمثل هدفاً رياضياً فقط لفنربخشة (رويترز)
التأهل إلى دور المجموعات في «دوري أبطال أوروبا» لا يمثل هدفاً رياضياً فقط لفنربخشة (رويترز)

لم تمنع العقوبة التي فرضها «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» على نادي فنربخشة التركي من مواصلة إنفاقه الكبير في سوق الانتقالات، رغم وصول ديونه إلى نحو 430 مليون يورو؛ إذ واصل النادي تدعيم صفوفه بمجموعة من أبرز الأسماء قبل مواجهته ليون الفرنسي في ذهاب الملحق المؤهل إلى «دوري أبطال أوروبا» الثلاثاء.

وكان «يويفا» قد فرض غرامة مالية على فنربخشة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي؛ لعدم التزامه قواعد الاستدامة المالية، إلا إن العقوبة لم تدفع النادي إلى التراجع عن تحركاته في سوق الانتقالات، بعدما تعاقد هذا الصيف مع البلجيكي روميلو لوكاكو والإنجليزي ماسون غرينوود، إلى جانب المدافع الهولندي ناثان آكي.

وانضم الثلاثي إلى قائمة تضم أسماء بارزة سبق أن استقطبها النادي التركي، مثل الحارس البرازيلي إيدرسون، والفرنسي نغولو كانتي، والإسباني ماركو أسينسيو، والفرنسي ماتيو غندوزي، في مؤشر على حجم الإنفاق الذي يحيط بالفريق الساعي للعودة إلى «دوري أبطال أوروبا».

ووفق صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن فاتورة أجور لاعبي فنربخشة تبلغ نحو 170 مليون يورو سنوياً، ليكون النادي صاحب أعلى كتلة رواتب في الدوري التركي، متقدماً على غريمه غلاطة سراي الذي تبلغ رواتب لاعبيه نحو 116 مليون يورو.

ويظهر الفارق بشكل أكبر عند مقارنته مع ليون؛ منافسه في الملحق الأوروبي، إذ ينفق النادي الفرنسي نحو 55 مليون يورو سنوياً على أجور لاعبيه، وفق بيانات موقع «كابولوجي».

وتضع هذه الأرقام فنربخشة أمام اختبار حقيقي اليوم؛ إذ يحتاج الفريق إلى ترجمة استثماراته الضخمة إلى نتائج عندما يستضيف ليون في ذهاب الملحق، في مواجهة تحمل أهمية رياضية ومالية كبيرة للنادي التركي.

فالتأهل إلى دور المجموعات في «دوري أبطال أوروبا» لا يمثل فقط هدفاً رياضياً لفنربخشة، بل يوفر أيضاً عوائد مالية كبيرة يمكن أن تساعده في التعامل مع الضغوط المالية التي يواجهها، في وقت يواصل فيه النادي بناء فريق يضم مجموعة من الأسماء الأعلى أجراً في القارة.

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«آسياد 2026»: اليابان تضيء الشعلة إيذاناً ببدء العدّ التنازلي

ستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر (أ.ف.ب)
ستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر (أ.ف.ب)
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«آسياد 2026»: اليابان تضيء الشعلة إيذاناً ببدء العدّ التنازلي

ستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر (أ.ف.ب)
ستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر (أ.ف.ب)

أضيئت شعلة «دورة الألعاب الآسيوية (آسياد)» في طوكيو الثلاثاء، فيما تبدأ اليابان العد التنازلي لهذا الحدث الرياضي المتعدد الذي يشارك فيه رياضيون يفوق عددهم المشاركين في «الألعاب الأولمبية».

وستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر (أيلول) و4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

وأوقد العداء الياباني يوشيهيدي كيريو الشعلة في «الملعب الوطني» بطوكيو، حيث أُقيمت «الألعاب الأولمبية» صيف عام 2021 خلف أبواب موصدة إلى حد كبير، بعد عام من موعدها المقرر بسبب جائحة «كوفيد19».

أضيئت شعلة «دورة الألعاب الآسيوية» في طوكيو الثلاثاء (أ.ف.ب)

وكانت طوكيو قد استضافت «الألعاب الآسيوية» عام 1958، فيما ستُقام مراسم مماثلة الخميس في هيروشيما التي استضافت الدورة عام 1994، قبل أن تجتمع الشعلتان في ناغويا السبت إيذاناً بالانطلاق الرسمي لتتابع الشعلة.

وقال كيريو إن أكبر حدث رياضي في القارة سيوفر لحظة فرح بعد أن حُرم المشجعون إلى حد كبير من حضور «الألعاب الأولمبية».

وأضاف: «بالنسبة إلى الرياضيين، فإن هتافات التشجيع تمنحكم القوة».

وتابع: «سيتمكن المشجعون أيضاً من اكتشاف مدى روعة الحدث عندما يشاهدونه مباشرة، وهو أمر يختلف عن متابعته عبر التلفزيون».

ومن المتوقع أن يشارك في «الألعاب» نحو 15 ألف رياضي ومسؤول.

ستُقام مراسم الخميس في هيروشيما التي استضافت الدورة عام 1994 (أ.ف.ب)

ومن بين المشاركين نجمة التنس الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا، إضافة إلى موهبتين عالميتين بارزتين؛ هما: لاعب الكريكيت الهندي فايبهاف سوريابانشي البالغ 15 عاماً، والسباحة الصينية يو زيدي البالغة 13 عاماً.

وسيقيم الرياضيون في مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة، من بينها سفينة سياحية ستبقى راسية خلال ذروة موسم الأعاصير في اليابان.

وقال كيريو: «لا تقتصر (الألعاب) على مسابقات ألعاب القوى، بل تشمل كثيراً من الرياضات المختلفة؛ لذا فهي فرصة جيدة لاكتشاف ما هو متاح».

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رياضة دورة الألعاب الآسيوية طوكيو اليابان
الرياضة رياضة عالمية

يوفنتوس يتعاقد مع الحارس فيكاريو معاراً من توتنهام

الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو رسمياً لليوفي (نادي يوفنتوس)
الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو رسمياً لليوفي (نادي يوفنتوس)
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يوفنتوس يتعاقد مع الحارس فيكاريو معاراً من توتنهام

الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو رسمياً لليوفي (نادي يوفنتوس)
الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو رسمياً لليوفي (نادي يوفنتوس)

تعاقد يوفنتوس سادس الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي، مع الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو بالإعارة لموسم واحد من توتنهام الإنجليزي مع خيار التعاقد النهائي، وفق ما أعلن الناديان، الثلاثاء.

ومن المتوقّع أن يأخذ الحارس البالغ 29 عاماً المركز الأساسي لميكيلي دي غريغوريو مع الفريق الذي سيشارك في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) هذا الموسم، بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال يوفنتوس في بيان: «هناك (بيانكونيرو) جديد في تورينو»، مضيفاً: «أهلاً بك في يوفنتوس، غولييلمو».

بعد تعاقد توتنهام مع المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي الذي أنقذ الفريق من الهبوط، جلس غولييلمو على مقاعد الاحتياط بعدما أخذ التشيكي أنتونين كينسكي مركزه الأساسي.

وكان الحارس الإيطالي قد انضم إلى توتنهام في 2023 قادماً من إمبولي، بعدما لعب أيضاً بقمصان أودينيزي، فينيسيا، بيروجيا وكالياري.

خاض 117 مباراة في الدوري الإنجليزي، وحافظ على نظافة شباكه 29 مرة، ولعب دوراً أساسياً في تتويج النادي اللندني بلقب «يوروبا ليغ» عام 2025.

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فورمولا 1: ألبون يمدد عقده مع وليامز حتى 2027

السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)
السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)
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فورمولا 1: ألبون يمدد عقده مع وليامز حتى 2027

السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)
السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)

مدّد السائق التايلاندي أليكس ألبون عقده مع فريق وليامز المنافس في بطولة العالم للفورمولا 1، حتى الموسم المقبل، وفق ما أعلنت الحظيرة البريطانية الثلاثاء.

وأنهى ألبون (30 عاماً) الموسم الماضي في المركز الثامن، محققاً أفضل نتيجة لوليامز منذ عام 2016.

انضم ألبون إلى الفريق البريطاني قبل أربعة أعوام، وسيبقى معه الآن حتى نهاية عام 2027.

وقال مدير فريق وليامز جيمس فاولز في بيان: «أليكس أحد أفضل السائقين على خط الانطلاق، ويعرف أكثر من أي شخص آخر التقدّم الهائل الذي حققناه في السنوات الأخيرة. إن تجديد التعاقد معه يظهر الثقة التي نتشاركها في الاتجاه الذي نسير فيه».

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن بلغ ألبون حاجز 100 سباق مع وليامز.

وكان فاولز قد صرح في مقابلات مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في فبراير (شباط) بأن فوز وليامز ببطولة العالم هذا الموسم أو الموسم المقبل «ليس واقعيا»، قبل أن يقول ألبون إن وليامز بدأ حملة 2026 وهو «في وضع متأخر مقارنة بمنافسينا».

لكن ألبون قال في بيان أصدره وليامز الثلاثاء: «عام واحد صعب لا يروي القصة كاملة، بل يمنحني مزيدا من الدافعية لمواصلة البناء والتقدم معا إلى جانب الحظيرة وجماهيرنا من أجل تحقيق إنجازات كبيرة».

وأضاف: «قصتنا لم تنته بعد، لذا فإن تركيزي الكامل الآن منصب على القيام بكل ما يلزم لإعادتنا إلى مراكز متقدمة على خط الانطلاق».

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