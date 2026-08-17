فيكاريو يعود إلى إيطاليا عبر بوابة يوفنتوس

اقترب حارس مرمى توتنهام هوتسبير الإيطالي غولييلمو فيكاريو من العودة إلى الدوري الإيطالي، بعدما وافق النادي اللندني على عرض من يوفنتوس لاستعارته لمدة موسم، مع أحقية شراء غير إلزامية في نهاية فترة الإعارة.

ومن المنتظر أن يتوجه فيكاريو، البالغ 29 عاماً، إلى مدينة تورينو لإتمام انتقاله إلى يوفنتوس، في صفقة تتضمن خياراً لشراء عقده مقابل نحو 8.6 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية، جاء تحرك يوفنتوس نحو الحارس الإيطالي بعد تعثر محاولاته للتعاقد مع الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، الذي كان الخيار المفضل للنادي الإيطالي خلال الفترة الأخيرة. وتزامن ذلك مع اقتراب فيلا من التعاقد مع حارس بارما زيون سوزوكي.

وكان فيكاريو قد فقد مركزه الأساسي في توتنهام خلال الموسم الماضي، بعدما فضّل المدرب روبرتو دي زيربي الاعتماد على الحارس البديل أنتونين كينسكي، الذي أكد المدرب أنه سيواصل شغل المركز الأساسي مع انطلاق الموسم الجديد.

وعزز توتنهام خياراته في حراسة المرمى بالتعاقد مع السلوفاكي مارتن دوبرافكا في صفقة انتقال حر من بيرنلي خلال يوليو (تموز) الماضي، ليكون منافساً لكينسكي، ويوفر البديل المناسب له.

ويأتي رحيل فيكاريو ضمن عملية إعادة تشكيل واسعة في صفوف توتنهام، الذي أنفق مبلغاً قياسياً للنادي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما أبرم ست صفقات حتى الآن، إلى جانب سعيه لإضافة لاعبين آخرين إلى خط الهجوم.

وكان فيكاريو قد انضم إلى توتنهام قادماً من إمبولي في 2023 مقابل 17.2 مليون جنيه إسترليني، وخاض مع الفريق 117 مباراة، قبل أن تتجه مسيرته نحو العودة إلى الملاعب الإيطالية من بوابة يوفنتوس.

ويمنح الانتقال فيكاريو فرصة لاستعادة مكانته في الدوري الإيطالي، في وقت يسعى فيه يوفنتوس إلى تعزيز مركز حراسة المرمى بحارس يملك خبرة دولية، بعدما خاض خمس مباريات مع المنتخب الإيطالي منذ ظهوره الدولي الأول في 2024.