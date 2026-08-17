«يوفنتوس» يتراجع عن صفقة الأرجنتيني مارتينيز... ويميل لاستعارة حارس «توتنهام»

تراجع «يوفنتوس» الإيطالي عن صفقة ضم الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز من «أستون فيلا» الإنجليزي، بعد مفاوضات بين الناديين.

وبعد انهيار صفقة مارتينيز، اتجه «يوفنتوس» إلى الإيطالي غولييلمو فيكاريو، حارس «توتنهام»، وتجرى حالياً مفاوضات بشأن ضمّه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وتشير التقارير إلى أن فيكاريو أعطى موافقته على الانتقال إلى «يوفنتوس»، في حين يسعى الناديان للتوصل إلى صيغة مالية نهائية للصفقة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، اليوم الاثنين.

غولييلمو فيكاريو (د.ب.أ)

وكثّف «يوفنتوس» مؤخراً تحركاته من أجل التعاقد مع مارتينيز، في ظل استعداد «أستون فيلا» لرحيل حارسه الأرجنتيني، والتعاقد مع الياباني زيون سوزوكي من «بارما» الإيطالي.

وذكرت تقارير إعلامية أن عرض «يوفنتوس» وصل إلى نحو 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين حوافز، بينما كان «أستون فيلا» يطلب قرابة 10 ملايين يورو مقابل الحارس البالغ من العمر 33 عاماً.

لكن الصفقة تعثرت في النهاية، مع تقارير أشارت إلى مخاوف لدى «يوفنتوس» بشأن الإصابة التي يعانيها مارتينيز في إصبعه، إلى جانب عامل السن وراتبه المرتفع.

ويملك مارتينيز مسيرة طويلة في الكرة الإنجليزية، بعدما انضم إلى «آرسنال» في عام 2010 قادماً من «إنديبندينتي» الأرجنتيني، لكنه احتاج إلى سنوات من الإعارات قبل أن يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة بانتظام.

ولعب، خلال تلك الفترة، لأندية «أكسفورد يونايتد» و«شيفيلد» و«ينزداي» و«روثرهام يونايتد» و«ولفرهامبتون» و«خيتافي»، قبل أن يحصل على فرصته مع «آرسنال» في نهاية موسم 2019-2020 عقب إصابة بيرند لينو.

وتألّق مارتينيز، بصورة لافتة، في تلك الفترة، وكان أحد أبرز أسباب تتويج «آرسنال» بـ«كأس الاتحاد الإنجليزي» في عام 2020، قبل أن ينتقل، في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، إلى «أستون فيلا» مقابل صفقة بلغت قيمتها نحو 20 مليون جنيه إسترليني.

وحقق الحارس الأرجنتيني بداية قوية مع «فيلا»، وحافظ على نظافة شِباكه في 15 مباراة بـ«الدوري الإنجليزي»، خلال موسمه الأول، مُعادلاً الرقم القياسي للنادي في ذلك الوقت.

ومع «أستون فيلا»، تحوّل مارتينيز إلى أحد أبرز حراس «الدوري الإنجليزي»، كما ارتبط اسمه بصورة خاصة بقدرته الاستثنائية في التصدي لركلات الجزاء.

وفي عام 2022 أصبح أحد أبطال الأرجنتين في «كأس العالم» بقطر، بعدما تصدّى لركلة ترجيح في المباراة النهائية أمام فرنسا، قبل أن يُتوج بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة.

كما لعب دوراً بارزاً في تتويج الأرجنتين بـ«كوبا أميركا» 2021 و2024.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، فاز مارتينيز بجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم عامي 2023 و2024، كما حصل على جائزة أفضل حارس من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في 2022 و2024.