أوديغارد: أريد الفوز بكل البطولات مع آرسنال

يتطلع مارتن أوديغارد، نجم وقائد آرسنال، للتتويج بمزيد بالألقاب مع النادي اللندني، بعد الفوز بالدرع الخيرية بالتغلب على مانشستر سيتي بنتيجة 3 - صفر، الأحد.
وقال أوديغارد، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي أقيم بمدينة كارديف: «قدّمنا أداءً رائعاً ومميزاً، إنها بداية موفقة للموسم».
وبشأن تسجيله الهدف الثالث في شباك السيتي، أضاف النجم النرويجي: «أسعى دائماً لمساعدة فريقي بالأهداف والتمريرات الحاسمة، وأريد تسجيل مزيد من الأهداف»..
وتابع: «لقد أظهرنا اليوم مستوانا، وأننا جاهزون بكل جدية لتكرار مثل هذا الأداء المميز».
وختم تصريحاته: «نريد تقديم كرة هجومية وتحقيق مزيد من الانتصارات، لأنه عندما تتذوق طعم الألقاب، فالرغبة تزيد أكثر، نريد الفوز بكل شيء».
يذكر أن آرسنال توّج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وذلك لأول مرة منذ 22 عاماً.