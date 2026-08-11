ماركينيوس وفيتينيا لاعبا سان جيرمان يتطلعان للقب السوبر الأوروبي

أكد البرازيلي ماركينيوس، والبرتغالي فيتينيا، لاعبا باريس سان جيرمان الفرنسي، جاهزية فريقهما لمواجهة أستون فيلا الإنجليزي الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي، رغم قصر فترة الإعداد لبعض اللاعبين بعد مشاركتهم في كأس العالم.

وقال فيتينيا، الذي عاد إلى التدريبات في الثالث من أغسطس (آب) بعد خروج البرتغال من دور الـ16 للمونديال أمام إسبانيا، إنه يشعر بحالة جيدة، مؤكداً رغبة سان جيرمان في الاحتفاظ بلقب السوبر الأوروبي الذي توج به العام الماضي على حساب توتنهام.

وأضاف فيتينيا: «الأمر يشبه العام الماضي، كنا نملك الرغبة نفسها ونريد دائماً المزيد. نعرف مدى صعوبة المهمة، لكننا سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيقها. فترة الإعداد قصيرة بعض الشيء، لكنني أعتقد أننا سنكون مستعدين لمحاولة ترك بصمتنا».

وأشار فيتينيا إلى صعوبة مواجهة أستون فيلا، مؤكداً أن الفريق الإنجليزي يملك المدرب نفسه والأفكار ذاتها منذ المواجهة السابقة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

من جانبه، أكد ماركينيوس أن سان جيرمان يستهدف تحقيق المزيد من الألقاب، مشيراً إلى أن الفوز بالسوبر الأوروبي يمثل هدفاً مهماً رغم قلة التدريبات التي خاضها بعض اللاعبين.

وقال قائد سان جيرمان: «الثلاثية هي الهدف. نعرف أن الأمر صعب للغاية والعقبات كثيرة، لكن مباراة الأربعاء هدف مهم أيضاً. لم نخض الكثير من التدريبات، لكننا نملك الرغبة، وبعض اللاعبين كانوا يتدربون بشكل فردي قبل العودة إلى الفريق لتقديم كل ما لديهم».

وأشاد ماركينيوس بالمدرب الإسباني لويس إنريكي، مؤكداً أنه يحرص دائماً على إبقاء الفريق في أعلى درجات التركيز والطموح، وعدم السماح للاعبين بالتراجع بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق.