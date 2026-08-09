مرسيليا يهزم أتلتيك بلباو بثلاثية وديّا

فاز فريق مرسيليا الفرنسي بنتيجة 3 / 1 الأحد على أتلتيك بلباو الإسباني في تجربة ودية جمعت بينهما استعدادا للموسم الجديد.
وسجل الإنجليزي أنغيل جوميز هدف تقدم مارسيليا في الدقيقة 10، ثم تعادل أويهان سانسيت في الدقيقة 34 لبلباو.
وسجل البرازيلي إيغور بايكساو هدفا ثانيا للفريق الفرنسي، في الدقيقة 40، ثم اختتم الثلاثية تاج الدين ماضي في الدقيقة 86.
ويبدأ مارسيليا مشواره في الدوري الفرنسي يوم الجمعة 21 أغسطس (آب)، بمواجهة قوية ضد ستراسبورغ، أما بلباو فيخوض تجربة ودية جديدة يوم 14 أغسطس (آب) ضد أتالانتا الإيطالي، ثم يبدأ موسم الدوري الإسباني بمواجهة يوم 22 من نفس الشهر أمام إشبيلية.