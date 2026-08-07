أتلتيكو مدريد يفاوض روميرو... وآرسنال يراقب موقف قائد توتنهام

دخل أتلتيكو مدريد في مفاوضات للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، قائد توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام مفاجئ من آرسنال بضمه.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن روميرو، البالغ من العمر 28 عاماً، مرشح لمغادرة توتنهام هذا الصيف، رغم توقيعه عقداً جديداً مع النادي يمتد حتى عام 2030.

ويعد مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، من أبرز المعجبين بالمدافع الأرجنتيني، ويسعى منذ فترة إلى ضمه، فيما تشير التقارير إلى أن الاتفاق على الشروط الشخصية لن يمثل عقبة في حال توصل الناديين إلى اتفاق.

كما أبدى إنتر ميلان اهتمامه بالتعاقد مع روميرو، الذي خاض جميع مباريات منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، وأسهم في بلوغ الفريق المباراة النهائية.

وكان مدرب توتنهام، روبرتو دي زيربي، قد أكد في وقت سابق أنه «يحترم رغبة» أي لاعب يرغب في الرحيل.

وغاب روميرو عن نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، فيما نجح توتنهام في تفادي الهبوط خلال الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وفي المقابل، يقترب المدافع الهولندي ميكي فان دي فين من توقيع عقد جديد مع توتنهام يمتد لخمس سنوات.

وفي تطور آخر، ذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، نقلاً عن «ذا أثلتيك»، أن آرسنال يراقب وضع روميرو تحسباً لإمكانية التعاقد معه من أجل تعزيز خط الدفاع، إلا أن توتنهام، الذي يستبعد بيع قائده إلى أحد منافسيه المباشرين، لا يعلم حتى الآن بوجود عرض أو اهتمام رسمي من النادي اللندني الآخر.