سلتا فيغو يتعاقد مع الحارس التركي ألتاي بايندير على سبيل الإعارة

أعلن نادي سلتا فيغو الإسباني تعاقده مع حارس المرمى التركي ألتاي بايندير قادماً من مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء. وأوضح النادي أن بايندير سينضم مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي في إيطاليا استعداداً للموسم الجديد.

وبدأ الحارس التركي مسيرته في الفئات السنية لناديي بورصا سبور وأنقرة غوجو، قبل أن يخوض أولى مبارياته الاحترافية مع الأخير، ثم يفرض نفسه خلال أربعة مواسم مع فنربخشة، حيث أصبح أحد أبرز حراس المرمى في تركيا وحمل شارة قيادة الفريق.

وانتقل بايندير إلى مانشستر يونايتد عام 2023، ليصبح أول لاعب تركي يرتدي قميص النادي الإنجليزي، وشارك معه في أكثر من 1500 دقيقة في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

وسيكون بايندير ضمن قائمة سلتا فيغو خلال المعسكر المقام في إيطاليا، حيث يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام ساسولو ونابولي، ضمن استعداداته للموسم الجديد.