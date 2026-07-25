10 نجوم أفارقة تألقوا ولفتوا الأنظار في كأس العالم

كل 4 سنوات، تُعيد كأس العالم تشكيل مشهد سوق الانتقالات، حيث تتيح للاعبين فرصة استعراض مهاراتهم أمام نخبة الأندية والجماهير في العالم. وقد أصبح اللاعبان الشابان الموهوبان ريليبوهيل موفوكينغ الجنوب أفريقي، وكريست إيناو أولاي الإيفواري، المستفيدين من تألق اللاعبين الأفارقة في مونديال 2026، حيث انتقلا إلى رويال يونيون سان جيلواز وفيورنتينا على التوالي بعد تألقهما في البطولة. ويأتي انتقالهما في أعقاب انتقال المغربي إسماعيل صيباري من آيندهوفن إلى بايرن ميونيخ خلال البطولة، ومن المتوقع -حسب موقع «إي إس بي إن»- أن يكون هناك مزيد من الانتقالات الكبيرة لنجوم القارة الذين تألقوا في كأس العالم قبل إغلاق فترة الانتقالات. التقرير التالي يستعرض 10 لاعبين أفارقة تصدّروا عناوين الصحف، وأصبحوا حديث الجميع بعد تألقهم في كأس العالم.

أيوب بوعدي (منتخب المغرب - نادي ليل)

كان بوعدي بمثابة مفاجأة سارة لمنتخب أسود الأطلس خلال كأس العالم، حيث تصدّر عناوين الصحف العالمية بأدائه المذهل أمام البرازيل، بعدما نجح في الحد من خطورة كاسيميرو وبرونو غيماريش وفابينيو في عرض فردي رائع. ويُعدّ بوعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، أحد أبرز لاعبي خط الوسط الشباب في أوروبا، ورغم وجود اهتمام بضمه حتى من قبل انطلاق البطولة، فإن المفاوضات اشتدت بشكل ملحوظ بعد تألقه اللافت في المونديال. يُذكر أن أندية آرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وبايرن ميونيخ من بين الأندية الكبرى التي أبدت اهتماماً باللاعب المغربي الشاب، لكن من سيدفع مبلغ الـ70 مليون جنيه إسترليني الذي يطلبه نادي ليل؟ كما يرغب نادي ليل في الإبقاء على بوعدي معاراً لموسم أخير، وإذا وافق أي من الأندية الراغبة في ضمه على هذا الشرط، فقد يتم إتمام الصفقة.

وان بيساكا برز بشكل لافت وتألق بشكل خاص أمام إنجلترا (د.ب.أ)

آرون وان بيساكا (الكونغو الديمقراطية - نادي وست هام)

قدم منتخب الكونغو الديمقراطية أداءً مميزاً في البطولة، حيث عاد إلى كأس العالم لأول مرة منذ 52 عاماً، وبرز وان بيساكا بشكل لافت، وتألق بشكل خاص أمام إنجلترا -البلد الذي سبق له تمثيله- حيث لا يُنسى تدخله الرائع لإخراج الكرة قبل تجاوزها خط المرمى، حتى إن لم يتمكن منتخب «النمور» من الحفاظ على تقدمه. وأظهر وان بيساكا قدرات رائعة فيما يتعلّق بالسرعة واستخلاص الكرة والنجاح في التدخلات، فضلاً عن إسهاماته القوية في النواحي الهجومية، ومن غير المرجح أن يبقى مع وست هام يونايتد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. وبعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى إيفرتون في وقت سابق من الصيف، تم تحديد لاتسيو وجهةً محتملة، في حين تشير تقارير إلى أن آرسنال يفكر في ضم الظهير الكونغولي بوصف ذلك خياراً محتملاً في حال رحيل بن وايت. وتشير تقارير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني.

فوزينيا حارس الرأس الأخضر قدم أداءً بطولياً في المونديال وخاصة أمام الأرجنتين (أ.ب)

عيسى ديوب (منتخب المغرب - نادي فولهام)

أتاح قرار ديوب بتمثيل المغرب فرصة له لإظهار قدراته على أعلى المستويات. وأظهر ديوب قدراً كبيراً من الهدوء والثقة والتفوق في الكرات الهوائية، كما برز في عمق خط الدفاع على الرغم من اضطراره إلى اللعب مع 3 مدافعين مختلفين خلال البطولة. لقد ذكّرت هذه البطولة العالم بخبرة اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، الذي انتقل بالفعل الأربعاء إلى إيبسويتش تاون، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح (منتخب مصر - لاعب حر)

شهدت بطولة كأس العالم بعض اللحظات الرائعة من محمد صلاح، لا سيما في الفوز على نيوزيلندا بدور المجموعات، الذي ضمن في النهاية تأهل مصر إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخها. وأنهى صلاح تعاقده مع ليفربول وأصبح بإمكانه اختيار وجهته المقبلة، ومن المؤكد أن أداءه في أميركا الشمالية يذكّر الأندية الراغبة في ضمه بجودته العالية.

لقد أصبحت وجهته المقبلة واحدة من أكثر قصص الانتقالات إثارة في عالم كرة القدم؛ فقد ذكر تقرير إعلامي أن صلاح يقترب من انتقال مفاجئ إلى فريق بشكتاش التركي. ويرحل أسطورة الدوري الإنجليزي عن ليفربول بعدما قضى 9 أعوام مع الفريق، وكان هناك كثير من التوقعات بأنه سينتقل للعب في الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة «ذي صن» أن السعودية تقدمت بعروض قوية من أجل ضم صلاح خلال العامين الماضيين، وكان من المتوقع أن تقدم له عروضاً مالية ضخمة لإغرائه بالانتقال إلى دوري «روشن» السعودي. لكن الصحافي التركي ياجيز سابونغو أوغلو، أكد أن بشكتاش تقدم بالفعل بعرضه الأول لضم صلاح، مشيراً إلى أن اللاعب أبدى استعداداً لتخفيض مطالبه المالية من أجل الانضمام إلى النادي التركي.

بابي غاي (منتخب السنغال - نادي فياريال)

انتهت مشاركة السنغال في كأس العالم بكارثة وخلافات، لكن غاي على الأقل ذكّر الأندية الأوروبية بجودته العالية. ويتميز غاي بانضباطه الدفاعي، وهدوئه في الاستحواذ على الكرة، وقدرته على التسجيل من خارج منطقة الجزاء -كما أظهر ذلك أمام العراق- ولا يزال لاعباً مؤثراً في المباريات الكبيرة. وأعلن غاي اعتزاله اللعب الدولي بعد الهزيمة أمام بلجيكا، أو على الأقل ما دام بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه. وتشير تقارير إلى أن إيفرتون يدرس التعاقد مع هذا اللاعب القوي المقيم في إسبانيا، خصوصاً إذا فشل مواطنه إدريسا غانا غاي في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد عقده.

وقد يكون المدير الفني لإيفرتون، ديفيد مويز، مخطئاً إذا اعتقد أن غاي البالغ من العمر 27 عاماً سيكون خليفةً طبيعياً لإدريسا غانا غاي البالغ من العمر 36 عاماً؛ إذ يتمتع بابي غاي بأسلوب لعب مختلف وإمكانات هجومية أكبر من إدريسا. ولم يترك غاي بصمةً واضحةً مع واتفورد خلال الفترة القصيرة التي قضاها بالدوري الإنجليزي الممتاز في بداية مسيرته، لكنه قد يحظى الآن بفرصة ثانية للنجاح في المملكة المتحدة.

إبراهيم مباي مهاجم السنغال قدم أداءً مميزاً في كأس العالم (رويترز)

فوزينيا (الرأس الأخضر - لاعب حر)

هل استطاع أي لاعب في كأس العالم أن يأسر خيال المشاهدين المحايدين مثل فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر؟ لقد تصدى الحارس البالغ من العمر 40 عاماً لـ7 تسديدات، بعضها كان مذهلاً، أمام إسبانيا التي تُوّجت باللقب في نهاية المطاف، في أول مباراة لمنتخب الرأس الأخضر بكأس العالم، قبل أن يُقدم أداءً بطولياً مماثلاً -هذه المرة، بـ8 تصديات- خلال مباراة دور الـ32 المثيرة ضد الأرجنتين. وبعد أن أصبح نجماً عالمياً بفضل ارتفاع عدد متابعيه على «إنستغرام» إلى ما يقارب 30 مليوناً خلال البطولة، أصبح فوزينيا لاعباً حراً بعد رحيله عن نادي تشافيس البرتغالي.

تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا - نادي ماميلودي صنداونز)

على الرغم من إيقافه بسبب حصوله على بطاقتين صفراوين في المباراة الحاسمة ضد كوريا الجنوبية، فإن موكوينا قدم أداءً مميزاً مع منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم. وتألق موكوينا بشكل لافت في المباراة التي انتهت بالتعادل مع التشيك بأتلانتا -رغم علمه بغيابه عن المباراة التالية بعد حصوله على بطاقة صفراء في وقت مبكر من اللقاء- حيث لمس الكرة 122 مرة، بما في ذلك تسجيله ركلة الجزاء الحاسمة في الدقائق الأخيرة، ليقود منتخب بلاده للحصول على نقطة التعادل. وأقر وكيل أعمال اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، بوجود اهتمام بموكوينا خلال البطولة، مؤكداً في الوقت نفسه أن تركيزه منصبٌّ بالكامل على البطولة، وستستمر الشائعات التي تربط لاعب صنداونز بالأندية السعودية حتى إغلاق فترة الانتقالات.

إبراهيم مباي (منتخب السنغال - باريس سان جيرمان)

بعد تألقه اللافت في كأس الأمم الأفريقية مطلع هذا العام، استمتع مباي بوقت مميز في كأس العالم على ملعب «ميتلايف»، عندما دخل بديلاً ليسجل هدفاً رائعاً بمهارة فردية استثنائية ضد فرنسا. كانت تلك المباراة بمثابة ذروة مسيرته في كأس العالم، ورغم فشل منتخب السنغال في تحقيق الفوز، فإن هذه المباراة رسّخت مكانته بقوة في أذهان الكشافين ومسؤولي التعاقدات بجميع أنحاء أوروبا. وتشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي يراقب وضعه، فضلاً عن وجود اهتمام من أستون فيلا وتوتنهام، لكن هل سيكون باريس سان جيرمان مستعداً للتخلي عن لاعب آخر من خريجي أكاديميته الواعدين؟ سواء كان انتقالاً دائماً أو إعارة، يحتاج مباي بالتأكيد إلى فرصة اللعب بانتظام مع الفريق الأول في موسم 2026-2027، لكن من غير المرجح أن يحصل على ذلك مع بطل أوروبا باريس سان جيرمان.

أندية أوروبية كثيرة أبدت اهتماماً باللاعب المغربي الشاب بوعدي (أ.ف.ب)

نائل العيناوي (منتخب المغرب - نادي روما)

تألق لاعب خط وسط المنتخب المغربي مرة أخرى على أكبر مسرح كروي، وقدم سلسلة من العروض القوية في المونديال. ويتميز لاعب خط وسط روما بذكائه في الاستحواذ على الكرة، ونشاطه الدؤوب من دونها، وقد أظهر صفاتٍ من شأنها أن تجذب اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أفادت مصادر إعلامية في المملكة المتحدة وإيطاليا بأن نصف أندية الدوري قد ترغب في ضمه. مانشستر يونايتد، وليفربول، وتشيلسي، ونيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا، وبرايتون، وبورنموث، وسندرلاند، هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، الذي من المتوقع أن يرتقي بمستواه إلى آفاق جديدة خلال السنوات المقبلة.

أوزوين أبوليس (جنوب أفريقيا - نادي أورلاندو بايرتس)

لا يزال أبوليس في الـ24 من عمره، وبعد أن تألق بالفعل محلياً وقارياً، أتاحت له بطولة كأس العالم فرصة إثبات قدرته على خوض منافسات أكثر تحدياً. لقد أظهر أبوليس لمحاتٍ رائعة من موهبته وطموحه وأسلوبه المباشر الذي يجعل مشاهدته في الدوري الجنوب أفريقي متعةً حقيقية.

وتشير تقارير إعلامية برتغالية إلى أن نادي بورتو يسعى لضم هذا اللاعب المتميز.