النرويج تنعى بطلها التاريخي... رحيل مفاجئ لأسطورة التجديف الأولمبي أولاف توفته

عاشت النرويج، اليوم الأربعاء، حالة من الحداد على وفاة أولاف توفته، بطل التجديف الأولمبي مرتين، الذي تُوفي أمس الثلاثاء بعمر 50 عاماً. ويُعد توفته أنجح لاعب تجديف في تاريخ النرويج، بعدما أحرز الميدالية الذهبية الأولمبية في منافسات سباق التجديف بزورق مجداف فردي للرجال في عاميْ 2004 و2008، كما نال الميدالية الفضية في منافسات الزوجي عام 2000، والبرونزية في الفئة نفسها عام 2016.

وذكرت تقارير إعلامية أن توفته، الذي كان يعمل أيضاً مزارعاً، عُثر عليه فاقد الوعي في ساحة منزله، قبل أن يفارق الحياة بأحد مستشفيات العاصمة أوسلو. وقد ترك وراءه زوجة وطفلين.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، في بيان: «منح توفته أمتنا فرحة كبيرة من خلال الرياضة، كان أحد أعظم الأبطال الرياضيين في تاريخ النرويج، وبطلاً أولمبياً متوَّجاً بالأوسمة، وأحد أفضل لاعبي التجديف الذين أنجبتهم بلادنا، كما كان قدوة رائعة لكثيرين. أتقدم بخالص التعازي إلى أسرته وأحبائه».