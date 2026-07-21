إنزو فرنانديز: سنواصل بذل أقصى الجهد من أجل الأرجنتين

أكد اللاعب الأرجنتيني إنزو فرنانديز مجدداً التزامه تجاه منتخب بلاده، عقب الخسارة الموجعة في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

ووجه لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي 25 عاماً الذي نال بطاقة حمراء لحصوله على إنذار ثانٍ في النهائي التي خسره فريقه صفر - 1 أمام إسبانيا، أول من أمس (الأحد)، رسالة على حسابه الرسمي في تطبيق «إنستغرام» بعد أن هدأ غبار الخسارة التي تكبدها منتخب «راقصو التانغو».

وكتب فرنانديز، الذي لم يتطرق إلى طرده من ملعب المباراة، أو إلى الطرق العنيفة التي انتهجها لاعبو منتخب الأرجنتين، في رسالته إلى المشجعين، ما يلي: «مع مرور الوقت، يدرك المرء أن هناك ما هو أهم بكثير من مجرد نتيجة».

وأضاف اللاعب الأرجنتيني في رسالته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لسنوات عديدة، قامت هذه المجموعة بتمثيل الفريق بأفضل صورة ممكنة. إنها تعلِّمنا أن المنافسة لا تقتصر على الفوز فحسب، بل هي بذل كل ما في وسعنا من أجل قميص المنتخب وعدم الاستسلام أبداً».

وأوضح: «ارتداء قميص منتخب بلادي هو أعظم شرف في مسيرتي، وسأواصل بذل قصارى جهدي في كل مرة أدافع فيها عنه».

فيرنانديز، الذي تلقَّى إنذاراً للاعتراض قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي، نال بطاقة حمراء بعد ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، إثر تدخله المتهور مع المدافع الإسباني باو كوبارسي، تاركاً زملاءه يواصلون دفاعهم المستميت طوال المباراة بعشرة لاعبين.

وفي النهاية، استسلمت الأرجنتين لهدف أحرزه البديل فيران توريس في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، لتتبدد أحلامها بالفوز بلقب ثانٍ على التوالي بكأس العالم.

من جانبه، كتب كريستيان روميرو، مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على «إنستغرام»: «هذه المرة، لم يُكتَب لنا الفوز. صدّقوني، الأمر مؤلم للغاية، لأنه لم يكن أحد يرغب في مواصلة كتابة هذه القصة الجميلة أكثر منّا».

وأشار روميرو: «حلمنا بإعادة الكأس إلى الوطن، لكن ذلك لم يحدث. لكن إن كان هناك شيء لن نفتقده أبداً، فهو الالتزام الكامل. بذلنا قصارى جهدنا».

وأتمّ اللاعب الأرجنتيني رسالته قائلاً: «لقد أنهينا البطولة في المركز الثاني، لكننا لم نتوقف أبداً عن تمثيل البلاد بالفخر والتفاني الذي يستحقه هذا القميص».