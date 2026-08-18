باكستان: المحكمة العليا تأمر بنقل عمران خان إلى المستشفى

أعلنت «حركة الإنصاف» الباكستانية، حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، أن المحكمة العليا أمرت، الثلاثاء، بنقله من السجن إلى المستشفى، استجابة لمطالب أسرته وحزبه في ظل مخاوف متزايدة بشأن حالته الصحية.

ويقضي خان، البالغ من العمر 73 عاماً، وهو لاعب كريكيت تحول سياسياً، عقوبة بالسجن منذ أغسطس (آب) 2023 بعد إدانته في سلسلة من القضايا التي يقول إنها كانت بدوافع سياسية عقب الإطاحة به في 2022. وعبَّر أبناؤه مراراً عن قلقهم بشأن تدهور حالته الصحية العام الماضي، وقال محاموه إن بصر عينه اليمنى تراجع بشكل كبير أثناء وجوده في السجن.

مستشفى «شفا» في إسلام آباد حيث أمرت المحكمة العليا بباكستان بنقل عمران خان إليه (أ.ف.ب)

وقال ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب «حركة الإنصاف»: «إنه أمرٌ مرحب به للغاية، وكنا نتمنى أن يصدر في وقت سابق حتى لا تتدهور حالته الصحية العامة وعينه إلى هذا الحد».

وأضاف: «يجب أن يبقى في المستشفى حتى يشعر جميع الأطباء بالرضا عن وضعه».

وذكر نعيم حيدر بانجوثا، المتحدث باسم خان، على منصة «إكس» أن المحكمة أمرت بنقل خان إلى مستشفى «شفا» الدولي في غضون 48 ساعة والبقاء هناك حتى 16 سبتمبر (أيلول).