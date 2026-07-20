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الرياضة رياضة عالمية

قرعة متوازنة للدور التمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا

جرت في مدينة نيون اليوم قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا (أ.ب)
جرت في مدينة نيون اليوم قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا (أ.ب)
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قرعة متوازنة للدور التمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا

جرت في مدينة نيون اليوم قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا (أ.ب)
جرت في مدينة نيون اليوم قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا (أ.ب)

جرت في مدينة نيون السويسرية اليوم (الاثنين)، قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أسفرت عن مواجهات مرتقبة ضمن مساري المسابقة؛ مسار الدوري ومسار الأبطال.

في مسار الدوري، يلتقي أولمبياكوس اليوناني مع نيميجن الهولندي، بينما يواجه يونيون سانت جيلواز البلجيكي فريق بودو/غليمت النرويجي. ويصطدم الفائز من مواجهة فناربخشة التركي وجورنيك زابجه البولندي بالفائز من لقاء شتورم غراتس النمساوي وهارت أوف ميدلوثيان الاسكوتلندي، كما يلتقي سبارتا براج التشيكي وليون الفرنسي.

وتقام مباريات الذهاب لهذا المسار يومي 4 و5 أغسطس (آب)، على أن تجرى مباريات الإياب في 11 من الشهر ذاته.

أما في مسار الأبطال، فيلتقي الفائز من ثون السويسري ودينامو زغرب الكرواتي مع الفائز من كلاسفيك من جزر فارو وكاوينو ألتجيريس الليتواني.

ويسفر اللقاء الآخر عن مواجهة الفائز من ليفسكي صوفيا البلغاري وأونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني ضد الفائز من كايرات ألماتي الكازاخستاني وأومونيا القبرصي. ويلعب الفائز من أرارات أرمينيا الأرميني وشامروك روفرز الآيرلندي أمام الفائز من إجناتيا الألباني وتسيليه السلوفيني.

كما يلتقي الفائز من ميالبورغ السويدي ولينكون ريد إمبس من جبل طارق، مع الفائز من آيبيريا 1999 تبليسي الجورجي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

ويواجه الفائز من أورخوس الدنماركي وليخ بوزنان البولندي الفائز من صباح الأذربيجاني وكوبيون بالوسيورا الفنلندي. وأخيراً يتقابل الفائز من فيكينجور ريكيافيك الآيسلندي وهابويل بئر السبع الإسرائيلي مع الفائز من لارن من آيرلندا الشمالية وريد ستار الصربي. وتقام جولة الذهاب لمسار الأبطال يومي 4 و5 أغسطس (آب)، وتقام مواجهات الإياب في 11 أغسطس.

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