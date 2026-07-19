كوفاتش مدرب دورتموند: سنفتقد أديمي

يتوقع أن يعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم كريم أديمي مطلع الأسبوع المقبل، وهي صفقة شبه نهائية منذ أيام. ووصل المهاجم الألماني إلى برشلونة منذ الأربعاء الماضي، واجتاز الفحص الطبي قبل توقيع العقد.

ونظراً لقرب موعد انضمامه، لم ينضم أديمي إلى تدريبات بوروسيا دورتموند التحضيرية للموسم الجديد، التي بدأت قبل أسبوع واحد فقط، لعلمه أن رحيله مسألة وقت. وتحدث مدرب النادي الألماني، نيكو كوفاتش، في الساعات الأخيرة عن رحيل اللاعب، وأقر بأن سرعته كانت مهمة جداً للفريق.

وقال كوفاتش في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «ودعناه، عندما كان كريم في غرفة الملابس للمرة الأخيرة، ودعناه جميعاً وتبادلنا أطراف الحديث قليلاً. نتمنى له كل التوفيق إن سارت الأمور على ما يرام، ونحن على ثقة من ذلك. الآن نركز على اللاعبين الحاليين والقادمين الجدد»، كما سلط كوفاتش الضوء على الأثر الرياضي الذي سيتركه رحيل اللاعب الدولي الألماني، لا سيما لقدرته على قلب مجريات اللعب في الأمتار الأخيرة بفضل سرعته الفائقة.

وأضاف مدرب بوروسيا دورتموند: «كان لكريم نقاط قوته، هذا واضح. ما سنفتقده بلا شك هو السرعة. بسرعته كنا قادرين على خلق فرص خطيرة. لكننا نعمل على إيجاد حلول وتعزيز هذا الجانب».

وفي حال عدم حدوث أي تعثرات في اللحظات الأخيرة، سيصبح أديمي ثاني صفقات برشلونة لموسم 2026 - 2027 الأسبوع المقبل، بعد إعلان النادي رسمياً عن انضمام جوردون في نهاية مايو (أيار). وتهدف الإدارة الرياضية من خلال هاتين الصفقتين إلى منح هجوم «البلوغرانا» أسلوباً أكثر مباشرة.