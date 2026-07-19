أسكرين يعتزل المصارعة بعد خسارته في نزال العودة

أعلن بن أسكرين المصارع الأولمبي والمنافس السابق في بطولة «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة اعتزاله منافسات المصارعة بعد خسارته أمام بلال محمد، بطل «يو إف سي» السابق في وزن الوسط بحلبة «يو دبليو-ميلووكي بانثر أرينا»، أمس السبت.

وكان هذا النزال، الذي نظمته مؤسسة «ريال أميركان فريستايل»، بمثابة عودة استثنائية لأسكرين الذي خضع لعملية زرع رئتين بعد معاناة من التهاب رئوي هدد حياته العام الماضي.

وصرح أسكرين سابقاً بأنه قضى نحو 40 يوماً في غيبوبة وفقد قدراً كبيراً من وزنه خلال فترة تعافيه.

ورغم تقييد قدرته على ممارسة أنشطته البدنية المعتادة، عاد أسكرين المتوج بلقب الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات مرتين، والذي شارك في أولمبياد 2008 إلى حلبة المصارعة في عيد ميلاده الثاني والأربعين، فيما وصفه بأنه سيكون ظهوره الأخير. وتقدم أسكرين 3-صفر بفضل ضغطه الجيد ودفاعه السريع، لكن أداءه تراجع في أواخر النزال ليستغل محمد الموقف ويعود من تأخره ويحسم الفوز بنتيجة 6-3.

وقال أسكرين بعد أن ترك حذاء المصارعة الخاص به على الحلبة إيذاناً باعتزاله: «تعبت ساقاي ولم تعودا قادرتين على حمل جسدي».

وأضاف: «هذه هي المرة الأخيرة لي بالتأكيد على حلبة المصارعة. لم أجد مكاناً أفضل من هذا لأقوم بذلك. لقد عملت بجد خلال العام الماضي. كان الأمر صعباً».

وتابع: «كنت أستيقظ كل يوم وأشكر الرب على إتاحة الفرصة لي كي أفعل ذلك مرة أخرى فقط».

واعتزل أسكرين الفنون القتالية المختلطة في 2019 بعد مسيرة قصيرة قضاها داخل «يو إف سي».