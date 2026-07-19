مدرب إسبانيا يحذر الحكم: لا تقف مكتوف الأيدي أمام الأرجنتينيين

حذّر لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، حكم نهائي كأس العالم، الأحد، من «السماح بخرق القواعد».

وسيدير السلوفيني سلافكو فينتشيتش المباراة ضد الأرجنتين على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بعد أن أدار سابقاً هزيمة الأرجنتين أمام السعودية في بطولة 2022.

ووصف منتخب الأرجنتين في بعض الأوساط بأنه فريق يعتمد على اللعب غير النظيف بعد الفوز في نصف النهائي على إنجلترا، ووجّه دي لا فوينتي رسالة إلى الحكم، مفادها أنه يجب ألا يسمح لمنافسي يوم الأحد باللجوء إلى تفضيله.

وقال: «لا يمكن للحكم أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بخرق القواعد».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «لا يمكن تجاوز حدود القانون الكروي. لديّ ثقة مطلقة في الحكام، ولكنني أثق أيضاً بأننا نعرف تماماً نوع المباراة التي يجب أن نخوضها».

وتابع: «سيلعبون بأسلوبهم، لكن علينا التركيز كلياً على أسلوبنا، على تعزيزه وتطويره. إذا انحرفنا عن فلسفتنا ونموذجنا، فسنتضرر».

وقال: «نشعر بالراحة في ملاعب كرة القدم، وفي المباراة، وفي التزامنا بفكرتنا، وفي عدم الانجرار وراء الاستفزازات».