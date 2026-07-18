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الرياضة رياضة عالمية

«معجزة القدر»: ميسي ولامين يامال... رضيع الأمس يتحدّى أسطورة اليوم

ميسي يحمم لامين يامال وهو طفل رضيع قبل نحو 20 عاماً (أ.ب)
ميسي يحمم لامين يامال وهو طفل رضيع قبل نحو 20 عاماً (أ.ب)
    إيست راذرفورد (الولايات المتحدة) - الشرق الأوسط:
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«معجزة القدر»: ميسي ولامين يامال... رضيع الأمس يتحدّى أسطورة اليوم

ميسي يحمم لامين يامال وهو طفل رضيع قبل نحو 20 عاماً (أ.ب)
ميسي يحمم لامين يامال وهو طفل رضيع قبل نحو 20 عاماً (أ.ب)

قبل نحو عقدين من الزمن، لم يعر المصور جوان مونفورت اهتماماً كبيراً لجلسة تصوير التقط خلالها صوراً للاعب الشاب ليونيل ميسي وهو يحمم طفلاً رضيعاً في حوض بلاستيكي صغير.

ولم يدرك أهمية تلك الصور إلا بعد سنوات، عندما اتضح أن ذلك الرضيع لم يكن سوى لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني لكرة القدم الحالي. واليوم، أصبحت تلك الصور، التي يظهر فيها ميسي بشعره الطويل ويداه مغطاتان برغوة الصابون، كأنه يمنح يامال البركة ليكون نجم كرة القدم القادم، من أكثر الصور تداولاً وحديثاً قبل نهائي كأس العالم المقرر إقامته (الأحد)؛ حيث يلتقي منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي مع منتخب إسبانيا الذي يقوده يامال في صراع على أغلى ألقاب اللعبة.

وقال مونفورت، في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس» للأنباء من منزله في برشلونة، الجمعة: «لم أكن يوماً مؤمناً بأن الأشياء مقدر لها أن تحدث، لكنني بدأت أشك في ذلك. ما حدث يتجاوز أي تفسير منطقي». وكان مونفورت، الذي يعمل مصوراً صحافياً مستقلاً لصالح وكالة «أسوشييتد برس»، قد التقط الصور عام 2007 ضمن تقويم خيري أصدرته صحيفة «سبورت» المحلية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). ولعبت الصدفة دورها؛ حيث فازت والدة يامال، التي تظهر أيضاً في الصورة، بقرعة أجريت بين عائلات مدينة ماتارو، القريبة من برشلونة، للمشاركة في المشروع. ثم شاءت الأقدار الكروية أن يلتقط لطفلها، الذي سيصبح بعد نحو 15 عاماً أحد نجوم برشلونة، صورة مع الأرجنتيني الذي تحول لاحقاً إلى أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وغادر ميسي برشلونة باكياً عام 2021 بسبب الأزمة المالية التي كان يعانيها النادي، في حين بزغ نجم يامال مع الفريق بعد ذلك بعامين. وها هي الرحلة تكتمل، من حوض الاستحمام إلى نهائي كأس العالم؛ حيث سيواجه يامال، البالغ من العمر 19 عاماً، ميسي الذي يكبره بعشرين عاماً. وقال مونفورت إنه لم يتذكر تلك الصور حتى نشر والد يامال إحداها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال بطولة أوروبا 2024، عندما كان يامال يلفت الأنظار مع منتخب إسبانيا ويقوده إلى الفوز باللقب. وانتشرت الصورة بسرعة كبيرة حينها، لكن مونفورت أكد أن الاهتمام بها تضاعف بشكل هائل مع اقتراب نهائي كأس العالم. وقال: «القصة انفجرت في جميع أنحاء العالم، كما أن إقامة النهائي في الولايات المتحدة منحها زخماً إضافياً. والآن اكتملت الحكاية بمواجهة بين ميسي ويامال في النهائي. إنها أفضل من أي سيناريو سينمائي».

وأضاف مونفورت أنه تلقى سيلاً من الطلبات من وسائل إعلام محترفة للحصول على الصور، في الوقت الذي شاهد فيه صوره تنشر مرات لا تُحصى على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت من دون الإشارة إلى اسمه أو حصوله على أي مقابل مادي. وكان رد فعل ميكيل ميرينو، زميل يامال في منتخب إسبانيا، مشابهاً لما شعر به معظم من شاهدوا الصور. وقال ميرينو الجمعة: «عندما رأيتها لأول مرة، ظننت أنها صنعت بالذكاء الاصطناعي، وأنها ليست حقيقية أصلاً. من المذهل أن اثنين من أفضل اللاعبين الذين مارسوا هذه اللعبة -وآمل أن يصبح لامين واحداً منهم في المستقبل- يجمعهما مثل هذا المشهد في صورة واحدة. وآمل أن نشاهد نهائياً رائعاً يكون فيه كلاهما في أفضل حالاته، ويقدمان للجماهير عرضاً استثنائياً».

وكحال كثير من مشجعي برشلونة، يجد مونفورت نفسه منقسماً في ولائه بين ميسي ويامال. فمن الشائع رؤية أطفال في شوارع برشلونة يرتدون قمصان يامال مع برشلونة أو منتخب إسبانيا، إلى جانب قمصان ميسي، سواء الخاصة ببرشلونة أو الأرجنتين أو ناديه الحالي إنتر ميامي. ويفكر مونفورت (58 عاماً)، في السفر إلى ولاية نيوجيرسي لمتابعة المباراة النهائية، لكنه يؤكد أنه سواء شاهدها من المدرجات أو من منزله، فسيجد صعوبة في تشجيع أحد المنتخبين على حساب الآخر. وقال، وهو من مشجعي برشلونة مدى الحياة: «قلبي منقسم. لا أعرف إن كنت أريد فوز ميسي أم يامال». وأضاف: «أحمل حباً أبدياً لأفضل لاعب في التاريخ، ميسي، لكن يامال كسر كل القوالب هنا، وأصبح يُمثل إسبانيا الجديدة والمتنوعة بفضل أصول والديه المنحدرين من المغرب وغينيا الاستوائية. وربما يمكنهما الفوز معاً... بعد كل ما شاهدناه، لم أعد أستبعد أي شيء».

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الرياضة رياضة عالمية

هل يحسم نهائي كأس العالم هوية الفائز في سباق الكرة الذهبية؟

لامين يامال وليونيل ميسي... هل يحسم مونديال 2006 فوز احدهما بالكرة الذهبية؟ (أ.ف.ب)
لامين يامال وليونيل ميسي... هل يحسم مونديال 2006 فوز احدهما بالكرة الذهبية؟ (أ.ف.ب)
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هل يحسم نهائي كأس العالم هوية الفائز في سباق الكرة الذهبية؟

لامين يامال وليونيل ميسي... هل يحسم مونديال 2006 فوز احدهما بالكرة الذهبية؟ (أ.ف.ب)
لامين يامال وليونيل ميسي... هل يحسم مونديال 2006 فوز احدهما بالكرة الذهبية؟ (أ.ف.ب)

عندما يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم (الأحد) سيكون التفكير في رفع الكأس الشهيرة هو الشغل الشاغل للاعبين. مع ذلك، قد تكون نتيجة المباراة، التي ستقام على ملعب «نيويورك نيوجيرسي»، ذات أهمية تتجاوز التتويج بكأس العالم؛ إذ قد تحدد فعلياً هوية الفائز بالكرة الذهبية لعام 2026. قد يكون عصر هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قد ولّى، لكن في السنوات الأخيرة كان هناك دائماً مرشح بارز للفوز بالجائزة. لكن الوضع مختلف تماماً في عام 2026، فهناك العديد من المنافسين، على الرغم من أن التاريخ - حسب أليكس براذرتون على موقع «بي بي سي» - يُظهر صعوبة الوصول إلى القمة دون الفوز بدوري أبطال أوروبا، أو بطولة دولية كبرى في نفس العام. فهل سيحسم نهائي كأس العالم هوية الفائز بالجائزة - ربما لصالح لامين يامال أو ميسي - أو سيكون الفائز شخصاً آخر؟ في واحدة من أشد المنافسات تقارباً في التاريخ، قد لا تكون اللحظة الحاسمة قد حانت بعد.

قدّم كل من هاري كين وإيرلينغ هالاند وكيليان مبابي أرقاماً تهديفية استثنائية في موسم 2025-2026، لكن هذا ليس سوى جزء من الحكاية. في أغلب الأحيان، يحتاج المرشح للفوز بالجائزة إلى الفوز بلقب قاري أو دولي كبير. وتشير الأرقام والإحصاءات إلى أن أربع جوائز فقط من أصل 19 جائزة للكرة الذهبية ذهبت إلى لاعبين لم يحرزوا لقب دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم أو بطولة كأس الأمم الأوروبية أو كوبا أميركا في نفس العام. يُذكر أن ميسي فاز بثلاث منها (2010، 2012، 2019)، ورونالدو بالجائزة الرابعة (2013). يعني هذا أن حظوظ كين وهالاند ومبابي ومايكل أوليسيه وديكلان رايس وجود بيلينغهام في الفوز بالجائزة ضئيلة. فاز عثمان ديمبيلي بجائزة عام 2025 بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان. وبعد نجاح فريقه في الدفاع عن لقبه هذا العام، دخل ديمبيلي وزميله خفيتشا كفاراتسخيليا في المنافسة. لكن نهائي كأس العالم يقودنا إلى ثنائي مرشح بقوة للفوز بالجائزة؛ إذ يسعى ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، للفوز بالكرة الذهبية للمرة التاسعة، وهو رقم قياسي، في حين يأمل لامين يامال، البالغ من العمر 19 عاماً، في تحسين مركزه الثاني الذي حققه في عام 2025.

من هم المرشحون للفوز بالكرة الذهبية؟ نحن الآن في ما يمكن وصفه بأنه «الجيل الخامس والأخير» لميسي، لكن بطريقة ما لا يزال هذا اللاعب العبقري يقدم أداءً استثنائياً - كما لو كنا في عام 2011 وكأنه لا يزال يُهيمن على أوروبا مع برشلونة بقيادة جوسيب غوارديولا!

ومع أن مستوى المنافسة في الدوري الأميركي لكرة القدم يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم إحصاءاته المذهلة مع إنتر ميامي، فإن إنجازات ميسي في كأس العالم لا تدع مجالاً للشك في أنه لا يزال من بين الأفضل على الإطلاق. أحرز ميسي ثمانية أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة، ليقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ويتصدر بفارق ضئيل سباق الحذاء الذهبي، متفوقاً بتمريرة حاسمة واحدة على مبابي صاحب ثمانية أهداف أيضاً. سيجعل الفوز (الأحد) ميسي أول لاعب في التاريخ يقود منتخب بلاده للفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين. لكن لامين يامال قد يكون له رأي آخر في ذلك.

ورغم أن الجناح الشاب لم يقدم مستويات باهرة على غرار ما قدمه عندما فازت إسبانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 - سجل هدفاً واحداً فقط دون أي تمريرة حاسمة في سبع مباريات بكأس العالم - فإنه كان عنصراً أساسياً في المنتخب الإسباني الذي بلغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ فوزه بنسخة 2010. قدم لامين يامال موسماً رائعاً آخر مع برشلونة - 24 هدفاً و18 تمريرة حاسمة في 45 مباراة - رغم غيابه عن الشهر الأخير من البطولة بسبب الإصابة. وفاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني الممتاز، لكنه خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ لذا فمن المرجح أن يحتاج المنتخب الإسباني للفوز بكأس العالم ليُتوّج يامال بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقدّم كين موسماً استثنائياً في 2025-2026؛ إذ سجّل 61 هدفاً في 51 مباراة في جميع مسابقات الأندية، وقاد بايرن ميونيخ لتحقيق ثنائية الدوري والكأس. مع ذلك، قد تُكلّفه الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ناديه، وكأس العالم مع إنجلترا، الكثير. قال كين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «بإمكاني تسجيل 100 هدف هذا الموسم، لكن إن لم أفز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، فمن غير المرجح أن أفوز بالكرة الذهبية. هذا ينطبق على أي لاعب، عليك الفوز بالألقاب الكبرى».

وقدم زميل كين في بايرن ميونيخ، أوليسيه، أداء استثنائياً للموسم الثاني في بافاريا؛ إذ سجّل 22 هدفاً وصنع 31 هدفاً آخر في 52 مباراة. وواصل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً تألقه في كأس العالم، وقدّم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (خمس تمريرات) في البطولة، لكنه وزملاءه خيّبوا الآمال بشدة عندما خسروا أمام إسبانيا بثنائية نظيفة في نصف النهائي.

وسجّل مهاجم فرنسا كيليان مبابي ثمانية أهداف هذا الصيف بعد تصدّره قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز ودوري أبطال أوروبا. ويُعدّ مبابي من أكثر الهدافين ثباتاً في المستوى في العالم منذ ثماني سنوات، لكنه لم يفز بعد بالكرة الذهبية، وهو في السابعة والعشرين من عمره. وبعد موسمٍ خالٍ من الألقاب مع ريال مدريد، وخيبة أمل في كأس العالم، يبدو من غير المرجّح أن يتغيّر هذا الوضع.

وفاز هالاند بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في أربعة مواسم، لكنه اكتفى بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مع مانشستر سيتي. ومع ذلك، فإن تسجيله سبعة أهداف في أول كأس عالم للنرويج منذ 28 عاماً سيعزز مكانته الأسطورية في بلاده.

وفاز ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، بلقب الدوري الفرنسي الممتاز ودوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، لكن الإصابات أثرت بالسلب على أدائه. مع ذلك، فإن تألقه في كأس العالم - بخمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين - قد منحه دفعة قوية في الوقت المناسب. وتألق زميله في باريس سان جيرمان، كفاراتسخيليا، في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي (10 أهداف وسبع تمريرات حاسمة)، لكن منتخب بلاده، جورجيا، لم يتأهل لكأس العالم.

ويستحق بيلينغهام الإشادة لقيادته إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم، لكن موسماً مليئاً بالإصابات وعدم الفوز بأي لقب يحولان دون فوزه بالجائزة. وسيكون رايس ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين؛ فقد كان لاعب خط الوسط المميز عنصراً أساسياً في فريق آرسنال الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح.

الرياضة رياضة عالمية

فرانكفورت يضم نويل أسيكو من صفوف بايرن ميونيخ

لاعب الوسط الشاب نويل أسيكو (نادي بايرن ميونيخ)
لاعب الوسط الشاب نويل أسيكو (نادي بايرن ميونيخ)
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فرانكفورت يضم نويل أسيكو من صفوف بايرن ميونيخ

لاعب الوسط الشاب نويل أسيكو (نادي بايرن ميونيخ)
لاعب الوسط الشاب نويل أسيكو (نادي بايرن ميونيخ)

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، السبت، تعاقده مع لاعب الوسط الشاب نويل أسيكو قادماً من بايرن ميونيخ بطل «البوندسليغا».

وذكر فرانكفورت أن أسيكو، لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، وقع عقداً لمدة 5 سنوات يستمر حتى عام 2031. وقُدرت قيمة الصفقة بنحو 13 مليون يورو (9.‏14 مليون دولار).

وانضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً إلى بايرن ميونيخ في عام 2022؛ حيث لعب للفريق الرديف ووقع عقداً احترافياً في عام 2024 قبل أن يقضي الـ18 شهراً الماضية معاراً في صفوف هانوفر المنافس بدوري الدرجة الثانية.

وقال ماركوس كروش، عضو مجلس إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت للشؤون الرياضية: «كان نويل أسيكو بالفعل جزءاً من الدائرة الموسعة للفريق الأول في بايرن ميونيخ قبل عامين لأسباب وجيهة. ومنذ ذلك الحين، أثبت في هانوفر، وفي دوري يتطلب جهداً بدنياً كبيراً، أنه يمتلك أيضاً المقومات البدنية لاتخاذ الخطوة التالية».

وأضاف: «نحن واثقون من أنه بوجود جهازنا الفني وفي بيئتنا، يمكن لنويل تطوير نقاط قوته بالكامل في الدوري الألماني. ولكن قبل كل شيء، يحتاج الآن إلى الاستقرار سريعاً والاندماج بشكل جيد مع الفريق».

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الرياضة رياضة عالمية

النجمة الإسبانية بوتياس: نمتلك «فلسفة كروية واضحة»

أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة السابقة وبطلة العالم للسيدات (أ.ف.ب)
أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة السابقة وبطلة العالم للسيدات (أ.ف.ب)
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النجمة الإسبانية بوتياس: نمتلك «فلسفة كروية واضحة»

أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة السابقة وبطلة العالم للسيدات (أ.ف.ب)
أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة السابقة وبطلة العالم للسيدات (أ.ف.ب)

أكدت أليكسيا بوتياس، النجمة المتوجة بلقب كأس العالم للسيدات 2023 مع منتخب إسبانيا، أن الأيام التي تسبق المباريات النهائية تكون طويلة للغاية ومليئة بالترقب، وذلك في وقت يستعد فيه منتخب بلادها للرجال لمواجهة الأرجنتين الأحد في نهائي مونديال 2026.

وقالت بوتياس في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السبت: «تلك الأيام تكون حقاً طويلة جداً، وكل ما تريده هو أن يأتي يوم المباراة فقط. أشعر بالتوتر في اليوم السابق للمباراة، ولكن بمجرد انطلاقها يختفي كل هذا التوتر تماماً. أنا فقط أريدها أن تبدأ، ولهذا السبب تبدو الأيام التي تسبقها طويلة جداً».

وأوضحت لاعبة خط الوسط، التي انتقلت مؤخراً إلى نادي لندن سيتي ليونيسيز، أن قضاء تلك الأيام يكون صعباً لأن الوقت يمر ببطء شديد على غير العادة، «لحسن الحظ، تكون العائلة موجودة معك في الغالب، وتجد طرقاً لتمضية الوقت مع زميلاتك في الفريق. كنا في سيدني، وهي مدينة رائعة مثل نيويورك، وهناك الكثير لتقوم به».

وتابعت بوتياس، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم مرتين، بطولة الرجال باهتمام كبير، حيث زارت الولايات المتحدة مؤخراً وتواصلت مع زملائها في المنتخب، موضحة: «كلنا نعرف بعضنا البعض. في الأيام القليلة الماضية، تحدثت مع زملائي في برشلونة. عندما ذهبت لمباراة إسبانيا والنمسا، تحدثت معهم وأخبرتهم بضرورة مواصلة المسار، وقد فعلوا ذلك بالفعل».

وحول النجاحات المتتالية للرياضة الإسبانية، قالت: «بالتأكيد كلما زادت الانتصارات الإسبانية، بغض النظر عن نوع الرياضة، كان ذلك أفضل. أعتقد أن الرياضة جزء من الهوية الوطنية لإسبانيا».

وأضافت: «نحن أمة من الرياضيين ولدينا أسماء مذهلة. كلما تمكنا من جلب المزيد من المجد للبلاد، كان ذلك أفضل. إنها ليست منافسة لمعرفة أي رياضة تفوز بأكبر عدد من الميداليات أو الكؤوس لإسبانيا، بل على العكس تماماً، نحن جميعا في فريق إسبانيا، ونريد إسعاد الناس ومنحهم شيئاً يفخرون به».

وترى بوتياس تشابهاً واضحاً في أسلوب اللعب بين منتخبي الرجال والسيدات في إسبانيا، قائلة: «نعم، أرى بوضوح قواسم مشتركة، فلدينا أسلوب لعب محدد، ونلعب بالطريقة نفسها بغض النظر عن السياق أو نتيجة المباراة، حيث نضغط عالياً، ونحافظ على الاستحواذ، ومن هناك نصنع الفرص».

وعن مقارنة وضعها في مونديال السيدات السابق بالنجم الشاب لامين يامال الذي يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية، قالت: «أعتقد كلاعبين، نحن نعرف أجسادنا جيدا، وهذه واحدة من أكبر نقاط قوتنا، حيث يمكننا تعديل توقعاتنا بناء على حالتنا البدنية في أي لحظة. تعرضت أنا ولامين يامال لإصابات مختلفة تماماً، لكني أعتقد أنه يقدم بطولة رائعة، وقدم مساهمة كبيرة، ويفعل تماماً ما يحتاجه الفريق منه في كل لحظة».

وعادت أليكسيا بوتياس بذاكرتها إلى تجربتها الخاصة في اللعب أثناء التعافي من الإصابة، قائلة: «ما كان أصعب بالنسبة لي، على سبيل المثال، هو أن الواقع لم يكن يتماشى مع توقعات الجميع. يعتقد الناس أنهم يعرفون من أنت، لكنهم لا يرون ما يتطلبه التعافي من إصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي؛ فالأمر يستغرق 9 أشهر. في النهاية، تتقبل أن الأمر يستغرق الوقت الذي يتطلبه، وأنك فعلت كل ما في وسعك، وعليك أن تتصالح مع ذلك لأن التعافي له جدوله الزمني الخاص. يمكنك أيضاً المساهمة بطرق أخرى لا علاقة لها باللياقة البدنية، سواء داخل الملعب أو خارجه، حيث تتكيف

وتفعل الأفضل لنفسك وللفريق، لأن الشيء الأهم هو إسعاد الناس».

وأعربت النجمة الإسبانية عن تطلعها لمشاهدة مباراة الغد، قائلة: «إذا كان من الممكن حدوث أي شيء في المباريات النهائية، فتخيل ما يمكن أن يحدث في نهائي كأس العالم. الأرجنتين وإسبانيا فريقان يمتلكان فلسفة كروية واضحة للغاية، ولا أعتقد أنهما سيغيران أي شيء. أتوقع مباراة رائعة، والكثير من التوتر بالطبع».

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