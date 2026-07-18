أوباميانغ يعود إلى إسبانيا عبر بوابة ديبورتيفو لاكورونياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5297251-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
أوباميانغ يعود إلى إسبانيا عبر بوابة ديبورتيفو لاكورونيا
المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (رويترز)
أعلن نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني تعاقده رسمياً مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028.
ويصل أوباميانغ إلى ديبورتيفو قادماً من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعدما قدم موسماً مميزاً، إذ شارك في 30 مباراة بالدوري الفرنسي سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 6 أخرى. كما أحرز هدفاً في مباراتين ضمن كأس فرنسا، وسجل 3 أهداف وصنع 4 في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وفقاً للموقع الرسمي للنادي.
ويعزز المهاجم الغابوني صفوف ديبورتيفو بعد مسيرة حافلة مع عدد من أبرز الأندية الأوروبية، يتقدمها بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل 141 هدفاً في 213 مباراة، ليصبح أحد أبرز هدافي النادي في العصر الحديث.
كما خاض أوباميانغ تجربة ناجحة مع آرسنال الإنجليزي، إذ سجل 92 هدفاً في 163 مباراة، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني، الذي أحرز معه 13 هدفاً في 24 مباراة خلال موسم 2021-2022.
بعد عامين من انضمامه لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، يستعد النجم الدولي الفرنسي مايكل أوليسي لتحدٍّ جديد، حيث يرغب في الانضمام لفريق ريال مدريد.
«الشرق الأوسط» (باريس)
رودري قبل نهائي المونديال: علينا أن نرغب في الفوز أكثر من خوفنا من الخسارةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5297257-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86
رودري قبل نهائي المونديال: علينا أن نرغب في الفوز أكثر من خوفنا من الخسارة
رودري يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين في نيويورك (أ.ب)
شدد قائد المنتخب الإسباني رودريغو هيرنانديز (رودري) على ضرورة دخول نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين بطموح كبير، مؤكداً أن رغبة لاعبي إسبانيا في الفوز يجب أن تكون أقوى من خوفهم من الخسارة.
وتلتقي إسبانيا مع الأرجنتين الأحد على ملعب ميتلايف بضواحي نيويورك، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الإسباني إلى التتويج بلقبه العالمي الثاني.
وقال رودري خلال مؤتمر صحافي في مركز جافيتس بمانهاتن: «مررنا بعملية نمو تدريجية، وشاهدنا المنتخب ينضج خلال السنوات الأخيرة. قلت سابقاً إن هذا الجيل سيترك بصمته، وقد سلكنا الطريق نحو أعظم ما يمكن أن يحققه لاعب كرة القدم، من دوري الأمم الأوروبية إلى كأس أوروبا، والآن نهائي كأس العالم».
وأضاف: «نحن سعداء، لكن طموحنا أكبر بكثير. لدينا يوم الأحد تحدٍ جميل لجعل هذا الجيل خالداً في الذاكرة».
وأوضح لاعب وسط مانشستر سيتي أن المنتخب الإسباني وصل إلى البطولة بهدف إحراز اللقب، قائلاً: «جئنا من أجل الفوز، وكنا مقتنعين بأن ذلك ممكن. سنواجه أصعب منافس، وهو الاختبار المثالي لمعرفة ما إذا كنا قادرين على رفع الكأس. قلت للاعبين الشباب إن علينا أن نمتلك رغبة أكبر في الفوز من الخوف من الخسارة».
وأكد رودري أن إسبانيا لا تعتمد أسلوباً ثابتاً في جميع المباريات، موضحاً أن طريقة اللعب تتغير وفقاً لظروف المواجهة.
وقال: «لم نشاهد إسبانيا نفسها في كل المباريات. سيكون النهائي مختلفاً، ومواجهة مباشرة، وأكثر قوة من الناحية البدنية. ما يميزنا هو قدرتنا على التكيف مع مختلف فترات المباراة».
وعن الصراع في خط الوسط، أضاف: «أؤمن كثيراً بأهمية خط الوسط. الأرجنتين تملك خطاً رائعاً، ونحن أيضاً، ولا أعتقد أنه سيكون العامل الوحيد الحاسم، لكن المنتخب الذي يفرض سيطرته ستكون لديه فرص أكبر للفوز».
وتطرق رودري إلى احتمال لجوء لاعبي الأرجنتين إلى الاستفزازات، والألعاب النفسية، قائلاً: «إنها جزء من اللعبة، لكننا منتخب يسلك طريقاً مختلفاً. إذا اتجهت المباراة إلى ذلك، فعلينا تجاهل الأمر، وعدم الانجرار إلى الاستفزازات».
وردّ مازحاً عندما سئل عن نقطة ضعف المنتخب الإسباني: «لن أخبركم بها، وإلا فسيدوّنون الملاحظات. مثل جميع المنتخبات، لدينا نقاط قوة وضعف، لكننا فريق متكامل جداً، ومن الصعب التغلب علينا، ونجيد التعامل مع منطقتي الجزاء، والسيطرة على خط الوسط».
وأشاد رودري بقائد الأرجنتين ليونيل ميسي، واصفاً إياه بأنه الأفضل في تاريخ كرة القدم، لكنه شدد على أن قوة المنتخب الأرجنتيني لا تقتصر عليه وحده.
وقال: «لا حاجة للحديث عما يمثله ميسي كلاعب، وما يعنيه للأرجنتين. بالنسبة لي هو الأفضل في التاريخ بلا شك، لكنه جزء من منتخب متكامل للغاية، ويملك مستوى عالياً جداً. أعتقد أننا المنتخبان اللذان يقدمان أفضل أداء جماعي».
وأضاف: «الأرجنتين هي المنتخب الأكثر تألقاً خلال السنوات الأخيرة، وتستحق الكثير من الإشادة، أما نحن فنحاول إثبات أننا قادرون على أن نكون أفضل فريق في العالم».
وعن نجاح الأرجنتين في تسجيل أهداف حاسمة خلال الدقائق الأخيرة، قال رودري: «هذا يعكس شخصيتها التنافسية القوية، وقدرتها على قلب الأوضاع الصعبة. نحن ندرك ذلك، وسنحاول إيذاءها بالطريقة التي نستطيعها. علينا أن نلعب من أجل الفوز، وأن نكون طموحين، وأوفياء لأسلوبنا طوال المباراة».
وتحدث قائد إسبانيا أيضاً عن دوره داخل غرفة الملابس، موضحاً أنه تعلم من القادة السابقين، وأن حمل شارة القيادة يفرض عليه مسؤولية إضافية أمام زملائه.
كما استعاد ذكريات المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم عام 2010، قائلاً: «مر وقت طويل، وتغيرت كرة القدم، لكن يمكننا أن نستمد من ذلك الجيل عقلية تحقيق أمر كان يبدو مستحيلاً في ذلك الوقت. ما أحتفظ به منهم هو العزيمة، والعقلية الإيجابية».
الأرجنتين… لا تلعب أفضل لكنها تعرف كيف تنتصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5297256-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%E2%80%A6-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1
قد لا تكون الأرجنتين الفريق الأكثر إقناعاً في كأس العالم 2026، لكنها أثبتت مرة أخرى أنها تعرف الطريق إلى الانتصارات، حتى عندما تبدو في موقف صعب. وهذا ما يجعلها منافساً بالغ الخطورة لإسبانيا في نهائي الأحد.
ووفقاً لشبكة «The Athletic»، لم يكن مشوار المنتخب الأرجنتيني نحو النهائي سلساً؛ إذ اضطر للعودة في النتيجة أكثر من مرة خلال الأدوار الإقصائية، وبلغ وقتاً إضافياً أمام الرأس الأخضر في دور الـ32، ولم ينجُ من الإقصاء إلا بهدف عكسي في الدقيقة 111. كما استفاد أمام سويسرا في ربع النهائي من طرد مثير للجدل لبريل إمبولو، قبل أن يقلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز متأخر بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.
ورغم أن أداء فريق ليونيل سكالوني لم يكن الأفضل أمام إنجلترا، فإنه نجح في استغلال اللحظات الحاسمة، وهو ما يدفع إسبانيا إلى التعامل بحذر مع حامل اللقب.
ويرى التقرير أن اعتماد سكالوني على رباعي الوسط المكون من رودريغو دي بول، وإنزو فرنانديز، وأليكسيس ماك أليستر، ولياندرو باريديس منح الفريق جودة في العمق، لكنه أفقده جزءاً من الحيوية الهجومية، لذلك دفع بجوليانو سيميوني أساسياً أمام إنجلترا لإضافة السرعة، والضغط، مع قيامه أيضاً بدور واضح في إيقاف هجمات المنافس عبر الأخطاء التكتيكية.
كما برزت الكرات الثابتة سلاحاً مؤثراً للأرجنتين، إذ سجلت منها أكبر عدد من الأهداف بين جميع المنتخبات في البطولة، وكانت ثلاثة من أهدافها الركنية حاسمة في تغيير نتائج المباريات.
ويعد اللعب الهوائي أحد أبرز نقاط القوة، إذ لا يوجد منتخب سجل أهدافاً بالرأس أكثر من الأرجنتين في البطولة، كما يحتل الفريق مراكز متقدمة في معدل العرضيات، وهو ما قد يضع دفاع إسبانيا، الذي لا يتميز بالطول، تحت ضغط مستمر في النهائي.
في المقابل، يؤكد التقرير أن استحواذ إسبانيا، وقدرتها على السيطرة على وسط الملعب، كما فعلت أمام فرنسا، قد يحدان من خطورة الأرجنتين، خصوصاً أن منتخب سكالوني لا يجيد الضغط العالي، ويأتي في مركز متأخر من حيث استعادة الكرة في الثلث الهجومي.
ومن المتوقع أن يعتمد سكالوني على دفاع متأخر، وتقارب الخطوط، مع تكليف نيكولاس تاليافيكو بمراقبة لامين يامال، في محاولة للحد من خطورة الأطراف الإسبانية، بينما قد يعيد المدرب الأرجنتيني خطة «الماسة» في الوسط لمعادلة التفوق العددي الذي تمتعت به إسبانيا في نصف النهائي.
ورغم أن إسبانيا فازت بجميع المباريات التي تقدمت فيها بالنتيجة خلال البطولة، فإن الأرجنتين أثبتت أنها الأخطر في الدقائق الأخيرة؛ إذ يملك الفريق فارق أهداف سلبياً قبل الدقيقة 80، لكنه يتحول إلى فارق إيجابي كبير بعدها، في مؤشر على قدرته الاستثنائية على قلب النتائج.
ويخلص إلى أن الأرجنتين قد لا تكون أفضل منتخبات كأس العالم من حيث الأداء، لكنها تبدو الأكثر قدرة على الفوز، وهو ما يجعلها منافساً لا يمكن التقليل من حظوظه في الاحتفاظ باللقب.
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رئيس الأرجنتين: لن أحضر النهائي لإيماني بـ«الخرافات»… سأرتدي «سترة» شركة النفط لنفوز
خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني (رويترز)
قرر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عدم السفر إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، مفضلاً متابعة المباراة من مقر إقامته الرئاسي، تمسكاً بطقوس يعتقد أنها تجلب الحظ للمنتخب الأرجنتيني.
ووفقاً لشبكة «The Athltic»، أكد ميلي (55 عاماً) أنه سيتابع المباراة من مقر الرئاسة في أوليفوس، كما فعل في جميع مباريات المنتخب خلال البطولة، قائلاً: «مستحيل أن أذهب. سأواصل مشاهدة جميع المباريات من أوليفوس».
وأوضح الرئيس الأرجنتيني أن قراره يرتبط بالخرافات الرياضية التي يتمسك بها، مشيراً إلى أنه اعتاد ارتداء سترة تحمل شعار إحدى شركات النفط خلال المباريات. وأضاف: «في مباراة سويسرا شعرت بحر شديد فنزعتها، فسجلوا في مرمانا. أعدت ارتداءها ولم أنزعها منذ ذلك الحين».
ولا يقتصر التمسك بهذه الطقوس على الرئيس الأرجنتيني، إذ سبق لمدرب المنتخب ليونيل سكالوني أن كشف في عام 2024 أنه يحرص دائماً على دخول أرضية الملعب بقدمه اليمنى أولاً، وهي عادة رافقته منذ بداية مسيرته لاعباً. وقال: «أفعل ذلك منذ بدأت لعب كرة القدم، ولن أتوقف عنه، بغض النظر عن نتيجة المباراة».
كما يتمسك عدد من لاعبي المنتخب بطقوس خاصة قبل المواجهات الكبرى، إذ يلتقط ليونيل ميسي ورودريغو دي بول ورئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا صورة جماعية قبل المباريات المهمة، وهي عادة بدأت منذ الفوز بكأس كوبا أميركا 2021 على حساب البرازيل، ثم تكررت قبل مواجهة «فيناليسيما» أمام إيطاليا عام 2022، وكذلك قبل نهائي كأس العالم في العام نفسه أمام فرنسا، وانتهت جميعها بتتويج الأرجنتين باللقب.
ويأمل المنتخب الأرجنتيني في مواصلة سلسلة نجاحاته عندما يواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم، ساعياً للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في نسخة 2022.