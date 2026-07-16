أستون فيلا يقترب من ضم البرازيلي جواو غوميز

يقترب أستون فيلا من التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي جواو غوميز قادماً من وولفرهامبتون، بعدما غادر اللاعب معسكر فريقه الإعدادي في البرتغال تمهيداً للخضوع للفحص الطبي وإنهاء إجراءات انتقاله إلى ملعب «فيلا بارك».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أستون فيلا توصل إلى اتفاق لضم غوميز مقابل 38 مليون جنيه إسترليني، تشمل 34 مليوناً كقيمة ثابتة، إضافة إلى أربعة ملايين جنيه كحوافز مرتبطة بالأداء.

ويبلغ غوميز من العمر 25 عاماً، ولفت الأنظار منذ انضمامه إلى وولفرهامبتون قادماً من فلامنغو عام 2023، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة مع أستون فيلا، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورغم هبوط وولفرهامبتون إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، حافظ لاعب الوسط البرازيلي على مستواه، وشارك في 41 مباراة خلال الموسم الماضي.

وخاض غوميز 130 مباراة بقميص وولفرهامبتون في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى النادي، سجل خلالها سبعة أهداف.