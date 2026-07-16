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الرياضة رياضة عالمية

أستون فيلا يقترب من ضم البرازيلي جواو غوميز

البرازيلي جواو غوميز (رويترز)
البرازيلي جواو غوميز (رويترز)
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أستون فيلا يقترب من ضم البرازيلي جواو غوميز

البرازيلي جواو غوميز (رويترز)
البرازيلي جواو غوميز (رويترز)

يقترب أستون فيلا من التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي جواو غوميز قادماً من وولفرهامبتون، بعدما غادر اللاعب معسكر فريقه الإعدادي في البرتغال تمهيداً للخضوع للفحص الطبي وإنهاء إجراءات انتقاله إلى ملعب «فيلا بارك».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أستون فيلا توصل إلى اتفاق لضم غوميز مقابل 38 مليون جنيه إسترليني، تشمل 34 مليوناً كقيمة ثابتة، إضافة إلى أربعة ملايين جنيه كحوافز مرتبطة بالأداء.

ويبلغ غوميز من العمر 25 عاماً، ولفت الأنظار منذ انضمامه إلى وولفرهامبتون قادماً من فلامنغو عام 2023، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة مع أستون فيلا، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورغم هبوط وولفرهامبتون إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، حافظ لاعب الوسط البرازيلي على مستواه، وشارك في 41 مباراة خلال الموسم الماضي.

وخاض غوميز 130 مباراة بقميص وولفرهامبتون في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى النادي، سجل خلالها سبعة أهداف.

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الرياضة رياضة عالمية

مقربون من ناصر الخليفي ينفون نيته الترشح لرئاسة الفيفا

ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان (رويترز)
ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان (رويترز)
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مقربون من ناصر الخليفي ينفون نيته الترشح لرئاسة الفيفا

ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان (رويترز)
ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان (رويترز)

نفى مقربون من ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، صحة التقارير التي تحدثت عن رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال انتخابات عام 2027.

وذكرت إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية أن اسم الخليفي تردد في أوساط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كأحد المرشحين المحتملين لمنافسة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، في ظل التوتر القائم بين فيفا ويويفا.

وأشارت الإذاعة إلى أن بعض مسؤولي يويفا يرون في الخليفي شخصية قادرة على قيادة الاتحاد الدولي، إلا أن رئيس باريس سان جيرمان لا يعتزم خوض السباق الانتخابي.

ونقلت عن أحد المقربين منه قوله: «الضجة الإعلامية المثارة مؤخراً سخيفة، ناصر الخليفي لا يملك أي نية أو طموح للترشح، وسيواصل دعم مؤسسات كرة القدم العالمية والأوروبية بهدوء».

وكان إنفانتينو قد أعلن عزمه الترشح لولاية جديدة في انتخابات مارس (آذار) 2027، ولم يعلن حتى الآن أي مرشح منافس بشكل رسمي.

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فيفا قطر فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

إنزو فيرنانديز: لم أكن في أفضل حالاتي قبل مباراة إنجلترا

إنزو فيرنانديز يحتفل بتسجيل هدف التعادل للأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 (أ.ب)
إنزو فيرنانديز يحتفل بتسجيل هدف التعادل للأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 (أ.ب)
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إنزو فيرنانديز: لم أكن في أفضل حالاتي قبل مباراة إنجلترا

إنزو فيرنانديز يحتفل بتسجيل هدف التعادل للأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 (أ.ب)
إنزو فيرنانديز يحتفل بتسجيل هدف التعادل للأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 (أ.ب)

أعرب إنزو فيرنانديز، لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني، عن سعادته بقيادة منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد الفوز على إنجلترا 2 - 1 في نصف النهائي.

وسجل لاعب تشيلسي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، قبل أن يحسم لاوتارو مارتينيز بطاقة التأهل بهدف الفوز، ليبلغ المنتخب الأرجنتيني النهائي للمرة الثانية توالياً.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فيرنانديز قوله إنه لم يكن راضياً عن مستواه في البطولة قبل مواجهة إنجلترا.

وقال: «لا أعتقد أنني كنت في أفضل حالاتي خلال المباريات السابقة، لم أشعر بأنني أقدم مستواي الطبيعي أو ألعب براحة، لكن الأمور سارت بشكل مختلف أمام إنجلترا».

وأضاف: «لم أكن أحلم بهذه اللحظة. ما زلت منتشياً بما حدث، ولم أستوعب بعد كل ما جرى، لكن مشاركة هذه الفرحة مع زملائي أمر مميز للغاية».

كما أعرب فيرنانديز عن سعادته بالاحتفال مع الجماهير الأرجنتينية، بعدما شاهد أفراد عائلته وأطفاله في المدرجات، قائلاً: «أتخيل الجميع في الأرجنتين يحتفلون ويبكون من شدة التأثر، وهذه لحظات لا تُنسى».

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كأس العالم الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

تورينو تستضيف البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس حتى 2027 على الأقل

وتستضيف تورينو البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس منذ عام 2021 (رويترز)
وتستضيف تورينو البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس منذ عام 2021 (رويترز)
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تورينو تستضيف البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس حتى 2027 على الأقل

وتستضيف تورينو البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس منذ عام 2021 (رويترز)
وتستضيف تورينو البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس منذ عام 2021 (رويترز)

أعلنت رابطة محترفي التنس والاتحاد الإيطالي، الخميس، استمرار مدينة تورينو في استضافة البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، حتى عام 2027 على الأقل.

وتستضيف المدينة الإيطالية البطولة منذ عام 2021، فيما تقام نسخة 2026 بين 15 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على ملعب «إينالبي أرينا».

وقال رئيس رابطة محترفي التنس أندريا غاودنتسي إن تمديد الاستضافة لعام إضافي سيسمح بمواصلة البناء على النجاح والزخم اللذين حققتهما البطولة في تورينو.

وضمن الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً والمتوج بلقب ويمبلدون، مشاركته في البطولة، التي أحرز لقبها خلال العامين الماضيين.

وكانت رابطة المحترفين والاتحاد الإيطالي قد وقّعا اتفاقاً عام 2024 يمنح إيطاليا حق استضافة البطولة الختامية حتى عام 2030، من دون حسم المدينة المضيفة للنسخ التالية بعد 2027.

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