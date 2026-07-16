كوفنتري سيتي يتعاقد مع المدافع السويسري أوريل أميندا

أعلن كوفنتري سيتي، الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تعاقده مع المدافع السويسري أوريل أميندا قادماً من آينتراخت فرانكفورت، دون الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة.

وينضم قلب الدفاع البالغ من العمر 22 عاماً إلى الفريق بعد موسمين مع النادي الألماني، خاض خلالهما 42 مباراة في مختلف المسابقات، كما يمتلك في رصيده سبع مباريات دولية مع منتخب سويسرا.

وقال أميندا بعد توقيع العقد: «أريد الفوز، وأريد مساعدة الفريق والنادي على تحقيق النجاح».

وأضاف: «أتطلع بشدة للعب في هذا الملعب الرائع، ولقاء الجماهير والاحتفال معهم بالانتصارات. كما أريد تسجيل الأهداف هنا أيضاً، ولا أستطيع الانتظار لبدء هذه التجربة».

ويفتتح كوفنتري سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة خارج أرضه أمام حامل اللقب آرسنال في 21 أغسطس (آب) المقبل.