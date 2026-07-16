عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

غوتزه: التتويج بالدوري مع دورتموند أهم من هدف مونديال 2014

النجم الألماني السابق ماريو غوتزه (رويترز)
النجم الألماني السابق ماريو غوتزه (رويترز)
TT
TT

غوتزه: التتويج بالدوري مع دورتموند أهم من هدف مونديال 2014

النجم الألماني السابق ماريو غوتزه (رويترز)
النجم الألماني السابق ماريو غوتزه (رويترز)

كشف النجم الألماني السابق ماريو غوتزه أن تتويجه بلقب الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند يحتل مكانة خاصة في مسيرته، تفوق حتى لحظة تسجيله هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 أمام الأرجنتين.

وعندما سُئل غوتزه عما إذا كان هدفه في نهائي المونديال هو اللحظة المفضلة في مسيرته، أجاب: «أكثر لحظة شعرت خلالها بأحاسيس مختلفة كانت عندما فزت بلقب الدوري مع بوروسيا دورتموند في عمر 18 عاماً».

وأوضح أن هذا الإنجاز جاء في موسمه الأول بالدوري الألماني، وفي وقت لم يكن يتوقع فيه أحد تتويج دورتموند باللقب.

وأضاف: «كانت لحظة مميزة، لأنني لم أكن أتوقع ما سيحدث في موسمي الأول. كان الفريق مذهلاً، وقدمنا أداء رائعاً بقيادة يورغن كلوب، الذي بنى مجموعة شابة، ولذلك أعتبرها اللحظة الأهم والأفضل».

ووضع غوتزه التتويج بكأس العالم في المرتبة التالية، موضحاً أن قيمة مونديال البرازيل لم ترتبط فقط بهدفه في النهائي، بل أيضاً بالعلاقة التي بناها مع المدرب وزملائه خلال كأس أوروبا 2012 وكأس العالم 2014.

وقال في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «ستبقى ذكريات مونديال البرازيل عالقة في ذهني لسنوات، ليس فقط بسبب الهدف، بل أيضاً بسبب أجواء المعسكر والانسجام الكامل مع زملائي».

وقدم غوتزه نصيحتين للاعبين الذين سيخوضون نهائي كأس العالم مستقبلاً، مؤكداً أن هدفه التاريخي يبقى مجرد هدف سجله بعد مشاركته لنحو 30 دقيقة.

وأضاف: «انطباعك عن نفسك أهم من آراء وسائل الإعلام أو المحيطين بك. كنت أقول دائماً لنفسي إنه مجرد هدف، ولحظة كنت محظوظاً بأنني عشتها».

وتابع: «يجب أن يكون لديك تصورك الخاص عن نفسك، وإلا سيحاول الآخرون تغيير شخصيتك، وربما هذا أهم ما تعلمته بعد هدفي في كأس العالم».

كما استعاد غوتزه ذكريات مواجهة ليونيل ميسي في نهائي 2014. قائلاً: «لعبت ضده عندما كان في برشلونة، لكن مواجهته مع الأرجنتين جعلتني أدرك للمرة الأولى سبب تميزه».

وختم: «يتحرك كثيراً، وعندما يتسلم الكرة يصبح من المستحيل اللحاق به. يفهم كرة القدم بطريقة استثنائية، ولهذا لا يزال مستمراً في الملاعب ويسجل الأهداف، إنه لاعب مذهل».

مواضيع
الدوري الألماني ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الاتحاد الألماني لم يوقع على رسالة تأييد لإعادة انتخاب إنفانتينو لرئاسة «فيفا»

رياضة عالمية جياني إنفانتينو (د.ب.أ)

الاتحاد الألماني لم يوقع على رسالة تأييد لإعادة انتخاب إنفانتينو لرئاسة «فيفا»

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه لم يوقع على رسالة دعم لإعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
رياضة عالمية فرناندو كارو (د.ب.أ)
رياضة عالمية

الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن: خروج ألمانيا من كأس العالم يكشف عن «إخفاقات هيكلية»

قال الإسباني فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن، الأربعاء، إن إخفاقات ألمانيا المتكررة في كأس العالم تعود إلى مشكلات هيكلية وسياسية وثقافية...

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية بيرند نويندورف (وسط) (د.ب.أ)
رياضة عالمية

نويندورف يطلع هيئات «الاتحاد الألماني لكرة القدم» على آخر مستجدات التعاقد مع كلوب

من المتوقع أن تجتاز مسألة تعيين يورغن كلوب مدرباً للمنتخب الوطني الألماني عقبة جديدة في وقت لاحق من الأربعاء...

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية مانفريد مانغليتس (د.ب.أ)
رياضة عالمية

وفاة مانغليتس أول حارس مرمى يسجل هدفاً في «البوندسليغا»

أعلن نادي «إم إس في دويسبورغ» الألماني لكرة القدم وفاة مانفريد مانغليتس، أول حارس مرمى يسجل هدفاً في «الدوري الألماني (بوندسليغا)»، عن عمر 86 عاماً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية آدي هوتر مدرب آينتراخت فرانكفورت «الجديد القديم» (رويترز)
رياضة عالمية

هوتر يبدأ ولايته الثانية مدرباً لفرانكفورت

قال آدي هوتر إنه شعر بالقشعريرة مع انطلاق ولايته الثانية كمدير فني لآينتراخت فرانكفورت، وذلك خلال الحصة التدريبية المفتوحة التي أقيمت الاثنين.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت (ألمانيا))
الرياضة رياضة عالمية

ميرلييه يحصد فوزه الثالث في طواف فرنسا وبوغاتشار يحافظ على القميص الأصفر

تيم ميرلييه يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا (د.ب.أ)
تيم ميرلييه يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا (د.ب.أ)
TT
TT

ميرلييه يحصد فوزه الثالث في طواف فرنسا وبوغاتشار يحافظ على القميص الأصفر

تيم ميرلييه يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا (د.ب.أ)
تيم ميرلييه يحتفل بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا (د.ب.أ)

واصل البلجيكي تيم ميرلييه تألقه في النسخة الحالية من طواف فرنسا للدراجات، بعدما أحرز فوزه الثالث هذا العام، بحسمه المرحلة الثانية عشرة التي امتدت لمسافة 179.1 كيلومتر بين نيفر وشالون-سور-سون.

ونجح دراج فريق سودال-كويك ستيب في تجنب حادث تصادم كبير وقع قبل نحو 400 متر من خط النهاية، ليحسم السباق أمام الهولندي أولاف كوي، فيما جاء مواطنه ياسبر فيليبسن في المركز الثالث.

وقال ميرلييه: «لم أكن على علم بالهجوم المتأخر بسبب مشكلة في الاتصال مع الفريق، لكننا حافظنا على هدوئنا، ووجدت المساحة المناسبة للانطلاق في النهاية، وهي نوعية من النهايات تناسبني».

ورفع الدراج البلجيكي، البالغ من العمر 33 عاماً، رصيده إلى ثلاثة انتصارات في النسخة الحالية، بعد فوزه سابقاً بمرحلتي بوردو وبرجيراك، وإلى ستة انتصارات في مسيرته بمراحل طواف فرنسا.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشار، متسابق فريق الإمارات-إكس آر جي، بالقميص الأصفر، محافظاً على صدارة الترتيب العام بفارق يزيد على ثلاث دقائق ونصف عن الدنماركي يوناس فينغيغارد.

وشهدت المرحلة عدة محاولات هجومية، أبرزها انطلاقة منفردة لباتيست فيستروفير، قبل أن تلتحق به مجموعة صغيرة، ثم محاولة أخرى من 14 متسابقاً، إلا أن المجموعة الرئيسية نجحت في احتواء جميع المحاولات، لتنتهي المرحلة بسباق سرعة جماعي.

وعلى صعيد القميص الأخضر، اشتد الصراع على صدارة ترتيب النقاط، بعدما قلص ميرلييه وفيليبسن الفارق مع المتصدر مادس بيدرسن.

ولا يزال بيدرسن يتصدر الترتيب برصيد 357 نقطة، يليه بينيام غيرماي (317)، ثم ياسبر فيليبسن (311)، وتيم ميرلييه (307)، ما يبقي المنافسة مفتوحة مع تبقي عدة مراحل مناسبة للدراجين المتخصصين في السرعة.

مواضيع
سباق للدراجات فرنسا بلجيكا
الرياضة رياضة عالمية

أبطال مونديال 2026 يتسلمون أول خواتم للأبطال في تاريخ كأس العالم

«خواتم الأبطال» للمرة الأولى في كأس العالم (فيفا)
«خواتم الأبطال» للمرة الأولى في كأس العالم (فيفا)
TT
TT

أبطال مونديال 2026 يتسلمون أول خواتم للأبطال في تاريخ كأس العالم

«خواتم الأبطال» للمرة الأولى في كأس العالم (فيفا)
«خواتم الأبطال» للمرة الأولى في كأس العالم (فيفا)

سيحصل المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2026، الأحد، على تكريم غير مسبوق في تاريخ البطولة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد «خواتم الأبطال» للمرة الأولى، إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية.

وأوضح فيفا أن هذه الخطوة تستلهم أحد أشهر التقاليد الرياضية في الولايات المتحدة، حيث سيتم تصميم خواتم خاصة بالفريق الفائز تخليداً لإنجازه التاريخي.

وسيُنتج 2026 خاتماً بإصدار محدود ومرقم بشكل فردي، احتفاءً بنسخة كأس العالم الحالية، على أن يحصل أبطال العالم على 30 خاتماً، فيما سيُطرح 1996 خاتماً للجماهير حول العالم كمنتج رسمي مرخص.

وسيحمل أحد جانبي الخاتم مجسم كأس العالم، بينما يُخصص الجانب الآخر لهوية المنتخب البطل، كما سيكون كل خاتم مرقماً ومصمماً وفق مقاس صاحبه، ومرفقاً بشهادة أصالة.

وعقب صافرة نهاية المباراة النهائية، سيتسلم قائد المنتخب الفائز ومدربه خاتمين مؤقتين، قبل أن يتم تصنيع الخواتم الثلاثين النهائية وفق المقاسات الخاصة بكل فرد وتسليمها في وقت لاحق.

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

فورمولا واحد: بياستري يؤكد بقاءه مع ماكلارين

أوسكار بياستري في حلبة سبا - فرانكورشان (أ.ف.ب)
أوسكار بياستري في حلبة سبا - فرانكورشان (أ.ف.ب)
TT
TT

فورمولا واحد: بياستري يؤكد بقاءه مع ماكلارين

أوسكار بياستري في حلبة سبا - فرانكورشان (أ.ف.ب)
أوسكار بياستري في حلبة سبا - فرانكورشان (أ.ف.ب)

أكد الأسترالي أوسكار بياستري بقاءه مع ماكلارين للفورمولا واحد العام المقبل، منهياً بذلك التكهنات حول استبدال سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، به.

وعند سؤاله الخميس على هامش سباق جائزة أستراليا الكبرى هل سيشارك مع ماكلارين في عام 2027، أجاب الأسترالي بـ«نعم»، مضيفاً أنه يثق بالفريق وبقدراته.

وكانت التقارير قد انتشرت على نطاق واسع بأن ريد بول كان يدرس إمكان التعاقد مع بياستري في حال انتقال فيرستابن إلى ماكلارين.

وتابع بياستري: «لم أكن أدرك أن الأمر سيكون مثيراً للجدل»، قبل أن يُشير إلى أن مديري الفريق، الأميركي زاك براون والإيطالي أندريا ستيلا، أبديا ثقتهما به.

وأضاف: «بالطبع، اطلعت على بعض الإشاعات، وأنا شخصياً مرتاح تماماً لوضعي الحالي، وقد كان زاك وأندريا داعمَين للغاية ومطمئنين للغاية».

وتابع: «من الواضح أن ماكس لا يشعر بأنه في وضع جيد حالياً، وهو يبحث عن خيارات أخرى. وقد حدث الأمر نفسه العام الماضي معه ومع مرسيدس».

وأردف ابن الـ25 عاماً: «إذن، ليس هذا بالأمر الجديد، لكنني سعيد جداً بوضعي الحالي وبالمسار الذي أسلكه. لا يُقلقني الأمر حقاً. من المهم أن يعرف الناس الوضع الراهن، ووضع السوق، وكل المعلومات المتاحة جيدة».

وختم قائلاً: «لذا، أثق بالفريق هنا وبالمعلومات التي قيلت لي وبإيمانهم بي، وهذا كل ما يهمني».

وكان فيرستابن قد رفض سابقاً التعليق على التقارير التي تربطه بفريق ماكلارين، وقال إنه لا يُريد التحدث عن مستقبله.

مواضيع
الفورمولا 1 بلجيكا