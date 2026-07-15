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«فيفا» رافضاً انتقادات ديشان: الحكم بارتون من طراز عالمي

إيفان بارتون خلال قيادته مباراة إسبانيا وفرنسا في المونديال (أ.ف.ب)
إيفان بارتون خلال قيادته مباراة إسبانيا وفرنسا في المونديال (أ.ف.ب)
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«فيفا» رافضاً انتقادات ديشان: الحكم بارتون من طراز عالمي

إيفان بارتون خلال قيادته مباراة إسبانيا وفرنسا في المونديال (أ.ف.ب)
إيفان بارتون خلال قيادته مباراة إسبانيا وفرنسا في المونديال (أ.ف.ب)

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، الانتقادات التي وجهها مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان إلى مستوى التحكيم في مباراة نصف النهائي أمام إسبانيا، مشدداً على أن الحكام المشاركين في كأس العالم «من الطراز العالمي».

وقال رئيس لجنة الحكام في «فيفا»، الإيطالي بييرلويجي كولينا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «رداً على تصريحات ديشان الذي تساءل عما إذا كان حكم المباراة يمتلك المستوى اللازم لإدارة نصف نهائي كأس العالم، فإن رد (فيفا) واضح: نعم، بالتأكيد، حكامنا من الطراز العالمي».

وشكك ديشان، الثلاثاء، بمستوى الحكم السلفادوري إيفان بارتون الذي قاد مباراة الثلاثاء.

وقال عقب خروج فريقه بخسارته 0-2 أمام أبطال أوروبا: «هل يملك الحكم المستوى المطلوب لإدارة نصف نهائي كأس العالم؟... لن أجيب عن ذلك. وليس لأننا خسرنا أقول هذا. كان هناك العديد من الحالات، وغالباً ما ذهبت ضدنا أيضاً».

واستطرد: «لكن السبب الأول يبقى أننا كنا أقل مستوى بقليل وأقل خطورة هجومياً مما كان بإمكاننا أن نكون عليه، مع بعض الأخطاء الفنية والتمريرات التي كان من الممكن أن تخلق مواقف وفرصاً».

وأضاف: «علينا أن نتقبل ذلك، فهذا هو أعلى مستوى في كرة القدم، حتى وإن كان مؤلماً. لا أريد أن أتنكر لكل ما تم إنجازه، لكن في هذه المباراة تحديداً، أظهرت إسبانيا شيئاً إضافياً».

وتعرض التحكيم لانتقادات عدة منذ بداية كأس العالم في أميركا الشمالية، لا سيما من مصر التي طالبت باستبعاد الحكم الفرنسي فرنسوا لوتيكسييه بسبب «أخطاء تحكيمية فادحة» قالت إنها صبت في مصلحة الأرجنتين خلال فوزها على الفراعنة 3-2 في ثمن النهائي.

كما كانت لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا» محور جدل بعدما ألغت عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق فولارين بالوغون، إثر تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقد سمح هذا القرار بمشاركة المهاجم الأميركي أمام بلجيكا في الدور ثمن النهائي، في مباراة انتهت بفوز «الشياطين الحمر» بنتيجة 4-1.

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مشجع يرتدي قميصاً فرنسياً يحمل اسم زيدان قبل مباراة الديوك الأخيرة أمام إسبانيا (رويترز)
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«استثناء وزاري» يمهد الطريق أمام زيدان لتدريب فرنسا

مشجع يرتدي قميصاً فرنسياً يحمل اسم زيدان قبل مباراة الديوك الأخيرة أمام إسبانيا (رويترز)
مشجع يرتدي قميصاً فرنسياً يحمل اسم زيدان قبل مباراة الديوك الأخيرة أمام إسبانيا (رويترز)

مع اقتراب نهاية حقبة ديدييه ديشان، الذي سيترك منصبه مدرباً لمنتخب فرنسا عقب نهاية المونديال، تتجه الأنظار إلى زين الدين زيدان بوصفه المرشح الأقرب لخلافته، لكن تعيينه قد يتطلب موافقة حكومية بسبب راتبه المتوقع.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن زيدان، البالغ من العمر 54 عاماً، يُعد الخيار شبه المؤكد للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلا أن التعاقد معه قد يخضع لأحكام قانون الحوكمة الجديد في الرياضة الاحترافية، الذي فرض قيوداً على رواتب مسؤولي وموظفي الاتحادات الرياضية.

وبموجب القانون، لا يجوز للاتحاد الفرنسي منح أي موظف أو مسؤول راتباً يتجاوز 450 ألف يورو إجمالاً سنوياً إلا بعد الحصول على استثناء رسمي من وزيرة الرياضة الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يكن عقد زيدان قد وُقِّع بالفعل قبل دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، فسيتعين على الاتحاد الفرنسي التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة الوزارة لمنحه راتباً أعلى من هذا السقف، وهو أمر يبدو مرجحاً في ظل المكانة التي يتمتع بها المدرب المتوج مع ريال مدريد بعدة ألقاب أوروبية.

وتوقعت ألا يشكل ذلك عقبة حقيقية أمام تعيين زيدان، مع ترجيحات بمنحه الاستثناء اللازم لإتمام التعاقد وبدء مهمته مع المنتخب الفرنسي.

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كأس العالم فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

ثلاثة تغييرات في تشكيلة إنجلترا... ودي بول خارج قائمة الأرجنتين

لاعبو إنجلترا يتجولون في ملعب المباراة (أ.ب)
لاعبو إنجلترا يتجولون في ملعب المباراة (أ.ب)
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ثلاثة تغييرات في تشكيلة إنجلترا... ودي بول خارج قائمة الأرجنتين

لاعبو إنجلترا يتجولون في ملعب المباراة (أ.ب)
لاعبو إنجلترا يتجولون في ملعب المباراة (أ.ب)

أجرى المدرب الألماني لإنجلترا توماس توخل ثلاثة تغييرات، بينها اثنان في خط الدفاع، لمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب التي ستبدأ من دون رودريغو دي بول الجالس على مقاعد البدلاء، الأربعاء، في أتلانتا خلال نصف نهائي المونديال.

وأجرى توخل تغييرين في مركزي الظهيرين وآخر على الجناح الأيمن مقارنة بالتشكيلة التي بدأت مواجهة النروج (2 - 1 بعد التمديد) في ربع النهائي.

واستفاد ريس جيمس وجيد سبينس من المداورة الدفاعية كي يشغلا مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر توالياً، بدلاً من إزري كونسا ونيكو أورايلي.

كما حل مورغان روجرز الذي يلعب عادة في الوسط الهجومي، مكان نوني مادويكي على الجهة اليمنى.

وسبق للاعب أستون فيلا، البالغ 23 عاماً، أن لعب في هذا المركز أواخر مارس (آذار) خلال المباراة الودية أمام اليابان (0 - 1)، في ظل غياب بوكايو ساكا الذي يبدأ مباراة الأربعاء على مقاعد البدلاء.

ويبقى الهجوم على حاله مع أنتوني غوردون على الجناح الأيسر، وجود بيلينغهام في مركز صانع الألعاب والقائد هاري كين في المقدمة.

وفي الوسط، احتفظ ديكلان رايس الذي عانى من المرض الأسبوع الماضي، بمكانه إلى جانب إيليوت أندرسون.

أما من ناحية الأرجنتين، فجاءت مفاجأة المدرب ليونيل سكالوني بإشراك جوليانو سيميوني أساسياً على حساب رودريغو دي بول، إحدى الركائز المعتادة في المنتخب وزميل ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

ويملك مهاجم أتلتيكو مدريد الذي يلعب في نادي العاصمة الإسبانية تحت إشراف والده المدرب دييغو سيميوني، خبرة محدودة في كأس العالم، إذ لم يشارك خلال البطولة الحالية سوى في المباراة الثالثة من دور المجموعات التي فازت فيها الأرجنتين على الأردن 3 - 1.

وتأمل الأرجنتين بلوغ النهائي للمرة الثانية توالياً من أجل مواجهة إسبانيا الأحد في إيست راذرفورد بضواحي نيويورك، في حين تحلم إنجلترا بالعودة إلى النهائي للمرة الأولى منذ 1966 حين تُوجت بلقبها الوحيد على حساب ألمانيا الغربية.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يواصل استغلال نهائي كأس العالم تجارياً… 82 دولاراً لحضور مؤتمر صحافي

النجم الإنجليزي فرديناند سيقدم المؤتمر الصحافي (رويترز)
النجم الإنجليزي فرديناند سيقدم المؤتمر الصحافي (رويترز)
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«فيفا» يواصل استغلال نهائي كأس العالم تجارياً… 82 دولاراً لحضور مؤتمر صحافي

النجم الإنجليزي فرديناند سيقدم المؤتمر الصحافي (رويترز)
النجم الإنجليزي فرديناند سيقدم المؤتمر الصحافي (رويترز)

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسوماً على الجماهير الراغبة في حضور مؤتمر صحافي يسبق نهائي كأس العالم 2026، يشارك فيه ممثلون عن المنتخبين المتأهلين إلى النهائي، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، في خطوة أثارت انتقادات جديدة بشأن النهج التجاري المتزايد للبطولة.

وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن الشريك التجاري لـ«فيفا»، شركة «فاناتيكس» العالمية المتخصصة في بيع المنتجات الرياضية، يبيع تذاكر حضور مهرجان الجماهير المقام في مركز جافيتس بمدينة نيويورك، الذي يمنح مئات المشجعين فرصة حضور المؤتمر الصحافي يوم الجمعة، مقابل 60.95 جنيه إسترليني (81.95 دولار) للفرد.

ويتولى النجم الإنجليزي السابق ريو فرديناند تقديم المؤتمر، الذي سيجمع منتخب إسبانيا مع الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي، فيما يتعين على الراغبين في التقاط صورة تذكارية معه دفع 126 جنيهاً إسترلينياً (168.95 دولار) إضافية.

وروجت شركة «فاناتيكس» للفعالية بالقول إن الجماهير ستحصل على «فرصة نادرة لمشاهدة طرفي المباراة النهائية على المسرح قبل أيام من النهائي، والاستماع مباشرة إلى اللاعبين وممثلي المنتخبين خلال استعداداتهم لأكبر مباراة في كرة القدم»، مشيرة إلى أن إنفانتينو سيكون من بين الضيوف، مع الإعلان لاحقاً عن أسماء أخرى.

ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل أحدث مظاهر تحويل كأس العالم إلى مصدر لتحقيق الإيرادات، في ظل الانتقادات التي طالت أسعار التذاكر المرتفعة، إلى جانب فترات التوقف لشرب المياه التي أتاحت لشبكات البث بيع مساحات إعلانية إضافية أثناء المباريات.

ويعد فرديناند من أبرز الوجوه المرتبطة بـ«فيفا» في البطولة الحالية، إذ كان من بين قلة من اللاعبين الدوليين السابقين الذين أيدوا قرار الاتحاد الدولي تعليق إيقاف مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون بعد طرده أمام البوسنة والهرسك بسبب تدخل عنيف، كما تولى أيضاً إدارة مراسم قرعة كأس العالم في واشنطن خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وينتمي فرديناند، البالغ من العمر 47 عاماً، إلى مجموعة «أساطير فيفا»، التي تضم عدداً من نجوم كرة القدم السابقين الذين يستخدمهم الاتحاد الدولي في الأنشطة الترويجية.

ولا يقتصر المهرجان، الذي يمتد أربعة أيام، على المؤتمر الصحافي، إذ يتيح للمشجعين شراء فرص إضافية لالتقاط الصور والحصول على توقيعات من نجوم الرياضة الحاليين والسابقين، مع اختلاف الأسعار حسب الشخصية.

فإلى جانب صورة فرديناند مقابل 126 جنيهاً إسترلينياً (168.95 دولار)، تبلغ تكلفة الصورة مع نجم البيسبول الأميركي السابق أليكس رودريغيز 239 جنيهاً إسترلينياً (321 دولاراً)، وهو السعر نفسه تقريباً للحصول على توقيعه.

كما ينتظر أن يشارك السير ديفيد بيكهام في جلسة حوارية مباشرة ضمن فعاليات المهرجان يوم الجمعة.

وكان «فيفا» قد أعلن في مايو (أيار) الماضي أن شركة «فاناتيكس» ستصبح اعتباراً من عام 2031 الشريك الرسمي لملصقات وبطاقات كرة القدم الخاصة بالاتحاد الدولي، لتنهي بذلك شراكة استمرت 60 عاماً مع شركة «بانيني».

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