«فيفا» رافضاً انتقادات ديشان: الحكم بارتون من طراز عالمي

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، الانتقادات التي وجهها مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان إلى مستوى التحكيم في مباراة نصف النهائي أمام إسبانيا، مشدداً على أن الحكام المشاركين في كأس العالم «من الطراز العالمي».

وقال رئيس لجنة الحكام في «فيفا»، الإيطالي بييرلويجي كولينا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «رداً على تصريحات ديشان الذي تساءل عما إذا كان حكم المباراة يمتلك المستوى اللازم لإدارة نصف نهائي كأس العالم، فإن رد (فيفا) واضح: نعم، بالتأكيد، حكامنا من الطراز العالمي».

وشكك ديشان، الثلاثاء، بمستوى الحكم السلفادوري إيفان بارتون الذي قاد مباراة الثلاثاء.

وقال عقب خروج فريقه بخسارته 0-2 أمام أبطال أوروبا: «هل يملك الحكم المستوى المطلوب لإدارة نصف نهائي كأس العالم؟... لن أجيب عن ذلك. وليس لأننا خسرنا أقول هذا. كان هناك العديد من الحالات، وغالباً ما ذهبت ضدنا أيضاً».

واستطرد: «لكن السبب الأول يبقى أننا كنا أقل مستوى بقليل وأقل خطورة هجومياً مما كان بإمكاننا أن نكون عليه، مع بعض الأخطاء الفنية والتمريرات التي كان من الممكن أن تخلق مواقف وفرصاً».

وأضاف: «علينا أن نتقبل ذلك، فهذا هو أعلى مستوى في كرة القدم، حتى وإن كان مؤلماً. لا أريد أن أتنكر لكل ما تم إنجازه، لكن في هذه المباراة تحديداً، أظهرت إسبانيا شيئاً إضافياً».

وتعرض التحكيم لانتقادات عدة منذ بداية كأس العالم في أميركا الشمالية، لا سيما من مصر التي طالبت باستبعاد الحكم الفرنسي فرنسوا لوتيكسييه بسبب «أخطاء تحكيمية فادحة» قالت إنها صبت في مصلحة الأرجنتين خلال فوزها على الفراعنة 3-2 في ثمن النهائي.

كما كانت لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا» محور جدل بعدما ألغت عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق فولارين بالوغون، إثر تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقد سمح هذا القرار بمشاركة المهاجم الأميركي أمام بلجيكا في الدور ثمن النهائي، في مباراة انتهت بفوز «الشياطين الحمر» بنتيجة 4-1.